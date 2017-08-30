全新Q系列成員LG Q6+旋風襲港 首部中階機引入18:9 FullVision®屏幕　多款旗艦功能全面提升流動體驗

中階價錢旗艦配置

近年手機界掀起超窄邊框熱潮，LG亦乘勢推出首部配備18:9 FullVision®屏幕的中價手機LG Q6+，配合其獨特的5.5吋FHD+ FullVision®屏幕，用家無論是觀看電影、煲劇還是打機時，都能享受到LG Q6+震撼的FullVision®視覺體驗。LG Q6+的窄邊框除了帶來超高屏佔比的大屏幕外，更能減低用家不小心誤觸屏幕的機會，工作娛樂均更得心應手。LG Q6+ 備有4GB RAM及64GB 內置記憶體的旗艦級配置，支援雙卡並擁有獨立插槽，靈活配置更方便用家。

廣角鏡配Square Camera 升級拍攝最佳組合

適逢暑假旅行旺季，一大班親友外出旅行時自拍，當然要確保人人入鏡。LG Q6+配備100° 廣角自拍鏡頭，用家能輕鬆拍攝多人自拍照，留住美好回憶。產品配合升級版的LG UX 6.0介面，確保LG Q6+的拍攝功能用盡18:9 FullVision®屏幕，助用家輕易拍出完美作品。

想旅遊照片更新奇有趣？LG Q6+的Square Camera絕對是用家的必然之選。Square Camera設有四個拍攝模式，包括Snap Shot、Guide Shot、Match Shot及Grid Shot，讓用家製作生動具創意的照片。例如當使用Grid Shot時，用家可輕鬆拍攝出具故事性的連環圖，而Match Shot功能則可以讓用家發揮無窮想像力，將兩張相合拼做一張搞笑圖片。

精湛設計成就完美手感

LG Q6+承襲品牌簡約時尚的設計，平滑的機背配合圓角設計，再加上優雅的金屬邊框，外型討好之餘，機身亦保持輕巧耐用。LG Q6+的設計著重人體工學，方便用家單手操作。為了進一步提升使用體驗，LG Q6+同時亦配有臉部辨識功能，大大減低手機解鎖的時間。

推出日期及售價

LG Q6+智能手機備有太空黑、冰晶藍及海洋藍三款顏色以供選擇，並於8月31日起公開發售，建議零售價為港幣$2,298。

主要手機規格

顯示屏 5.5" FHD+ FullVision® IPS Display (2160 x 1080) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 435 作業平台 Android™ 7.1.1 (Nougat) 記憶體 4GB RAM / 64GB ROM (支援Micro SD外置記憶卡高達2TB) 數碼相機 後置鏡頭：1300 萬像素 (F2.2)； 前置鏡頭：500萬像素 (100°自拍廣角鏡F2.2 及可轉換至82°標準鏡) 網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA： 2000 / 1900 MHz* 2G 網絡： GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz* 電池 3,000 mAh 高效鋰電池 顏色 太空黑、冰晶藍及海洋藍 體積 142.5 X 69.3 X 8.1 mm 重量 149 g 其他功能 MIL-STD 810G 摔落測試、臉部辨識功能

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援