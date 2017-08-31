首創F/1.6大光圈 LG V30全球矚目登場 6吋OLED FullVision大屏幕、頂級拍攝功能實現最佳多媒體體驗

F/1.6光圈及Cine Video 讓你瞬間變成攝影達人

LG V30擁有超卓的手機影片拍攝表現，機背主鏡頭率先採用F/1.6光圈手機鏡頭，提升進光量之餘，鏡頭更首次採用玻璃鏡片製成Crystal Clear Lens，有別於一般使用全塑膠鏡片的手機，V30鏡頭色彩還原度更高，結合Laser Detection Auto Focus和Phase Detection Auto Focus的Hybrid Auto Focus技術，能捕捉更細緻銳利的影像。此外，LG V30亦配備1,300萬像素的廣角鏡頭，大幅改善了相片的扭曲程度，令影像邊緣更像真。

攝影介面方面，LG V30特設全新Cine Video拍攝模式，用家可輕鬆製作專業級影片。其Cine Effect功能讓用家簡單自行調較影片的色調，營造浪漫喜劇、經典文藝片或驚慄片等各電影級的美術效果。Cine Video模式同時備有突破性的Point Zoom功能，透過先進的程式運算，使V30用家在拍攝影片期間，可使用Zoom Slider流暢地集中放大取景框內的任何景物。

OLED FullVision屏幕完美融入纖巧機身

LG 憑藉其精湛工藝，將6吋的18:9 OLED FullVision特大屏幕融入至僅7.3mm的纖薄機身內，手機淨重158g，除了是市面6吋或以上屏幕手機中的至輕之選外，亦為用家帶來更實在的手感。V30的機身以強化玻璃打造而成，手機前後的玻璃均為弧形包邊設計，纖薄一體化的外觀令V30的造型更時尚。

V30的QHD+ OLED FullVision屏幕解像度高達2,880 x 1,440，屏幕反應時間更快，畫面色彩更鮮艷。V30更備有Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform技術，除了有更流暢的影像表現外，更支援Google流動VR 平台Daydream，讓用家盡情探索VR影院及電玩世界的樂趣。

Hi-Fi Quad DAC演釋個人化卓越音色

LG V30 是全球首部支援 MQA (Master Quality Authenticated) 技術的手機，並擁有Hi-Fi Quad DAC音效，及由國際知名音響品牌B＆O PLAY調音，讓用家透過 V30 的高質音效，輕鬆串流播放 high-res 音頻檔案，體驗最真實的原音享受。

更貼心的介面及語音識別功能

LG V30 將過往LG V系列手機沿用的副屏幕提升成為全新 Always-on Display (AOD) 及 Floating Bar功能。AOD 能在不必啓動屏幕的情況下，猶如副屏幕般提供 Quick Tools 和Music Player 的捷徑；自選的半透明 Floating Bar 可設定最多五個應用程式的捷徑，用家在不需要使用Floating Bar時，可將其拖動至屏幕之外，節省屏幕空間。

除現有的解鎖方法以及人臉辨識外，LG V30 同時加入語音識別功能，以語音及自選字句（建議為三至五個音節）的組合進行解鎖，配以強大的Google Assistant，即可以語音操作，令使用上更靈活方便。

防水防塵功能 配合美國軍用級堅固機身

LG V30 的機身設計糅合輕巧及耐用性，以現代建築使用的H型樑結構為藍本，將手機邊緣與金屬框架結合，增強機身堅固程度。V30 機身前後均配以最先進的 Corning 強化玻璃Gorilla® Glass 5，產品更已通過14個類別的 MIL-STD 810G 摔落測試，符合美國國防部的軍用標準。

LG V30 備有散熱導管和冷卻墊，提升散熱效果。V30 更有 IP68 防水防塵功能，密封的機身設計能完美防塵外，更可在水深 1.5 米的環境運行達30分鐘。此外，V30 亦支援無線充電功能及 Quick Charge 3.0，可在30分鐘內由0%充電至50％，方便快捷。

LG V30 將於9月21日起率先於韓國發售，繼而在北美洲、亞洲、歐洲、非洲及中東地區等主要市場推出。配有 64GB ROM 的 V30 將以極光黑、雲彩灰、摩洛哥藍及薰衣草紫四種優雅色調現身[1]。

歡迎 IFA 2017 的訪客親臨位於 Messe Berlin Hall 18 的 LG 攤位，一睹LG V30 的攝人魅力。

[1] 顏色選擇可能因市場不同而有異。