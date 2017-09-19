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全新LG Q6雙色登場 18:9 FullVision®屏幕 100°廣角鏡輕鬆多人自拍
LG的中階手機一向賣點多多，最新推出的LG Q6則沿用5.5吋18:9 FHD+FullVision®屏幕，用家能享受到無與倫比的旗艦級視覺體驗。Q6擁有簡約時尚外型、配上平滑機背和圓角設計，大大提升機身外型及手感，即使單手操作亦絕無難度。新機配上型格金屬邊框，特別設計同時確保機身輕巧耐用，保證讓人愛不釋手。
中秋佳節是一家團聚的好日子，利用LG Q6拍攝全家福、留住精彩時刻最好不過。Q6承襲品牌的影像優勢，配備100°廣角自拍鏡頭，助用家輕易與多人自拍；其升級版LG UX 6.0介面，透過一系列充分運用18:9 FullVision®屏幕的拍攝功能，隨時隨地都能拍出滿意之作。用家亦可使用LG的自家Square Camera功能，製作別出心裁的創意照片，為月圓之夜留下美好回憶。Q6同時擁有3GB RAM及32GB ROM，足夠用家日常所需。
LG Q6備有太空黑和冰晶藍兩款顔色可供選擇，將於2017年9月20日在各大特約網絡供應商及零售商公開發售，建議零售價為港幣$1,998。
產品規格
LG Q6
LG Q6+
顯示屏
5.5" FHD+ FullVision® IPS Display (2160 x 1080)
5.5" FHD+ FullVision® IPS Display (2160 x 1080)
處理器
Qualcomm® Snapdragon™ 435
Qualcomm® Snapdragon™ 435
作業平台
Android™ 7.1.1 (Nougat)
Android™ 7.1.1 (Nougat)
記憶體
3GB RAM / 32GB ROM (支援Micro SD外置記憶卡高達2TB)
4GB RAM / 64GB ROM (支援Micro SD外置記憶卡高達2TB)
數碼相機
後置鏡頭：1300 萬像素 (F2.2)；
前置鏡頭：500萬像素 (100°自拍廣角鏡F2.2 及可轉換至82°標準鏡)
後置鏡頭：1300 萬像素 (F2.2)；
前置鏡頭：500萬像素 (100°自拍廣角鏡F2.2 及可轉換至82°標準鏡)
網絡制式
4G 網絡：
FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28) MHz*
TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz*
4G 網絡：
FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28) MHz*
TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz*
3G 網絡：
WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz*
TD-SCDMA： 2000 / 1900 MHz*
3G 網絡：
WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz*
TD-SCDMA： 2000 / 1900 MHz*
2G 網絡：
GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz*
2G 網絡：
GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz*
電池
3,000 mAh 高效鋰電池
3,000 mAh 高效鋰電池
顏色
太空黑、冰晶藍
太空黑、冰晶藍及海洋藍
體積
142.5 X 69.3 X 8.1 mm
142.5 X 69.3 X 8.1 mm
重量
149 g
149 g
其他功能
MIL-STD 810G 摔落測試、臉部辨識功能
MIL-STD 810G 摔落測試、臉部辨識功能
建議零售價
港幣$1,998
港幣$2,298
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
*瀏覽互聯網需網絡及服務支援
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