全新LG Q6雙色登場 18:9 FullVision®屏幕　100°廣角鏡輕鬆多人自拍

LG的中階手機一向賣點多多，最新推出的LG Q6則沿用5.5吋18:9 FHD+FullVision®屏幕，用家能享受到無與倫比的旗艦級視覺體驗。Q6擁有簡約時尚外型、配上平滑機背和圓角設計，大大提升機身外型及手感，即使單手操作亦絕無難度。新機配上型格金屬邊框，特別設計同時確保機身輕巧耐用，保證讓人愛不釋手。

中秋佳節是一家團聚的好日子，利用LG Q6拍攝全家福、留住精彩時刻最好不過。Q6承襲品牌的影像優勢，配備100°廣角自拍鏡頭，助用家輕易與多人自拍；其升級版LG UX 6.0介面，透過一系列充分運用18:9 FullVision®屏幕的拍攝功能，隨時隨地都能拍出滿意之作。用家亦可使用LG的自家Square Camera功能，製作別出心裁的創意照片，為月圓之夜留下美好回憶。Q6同時擁有3GB RAM及32GB ROM，足夠用家日常所需。

LG Q6備有太空黑和冰晶藍兩款顔色可供選擇，將於2017年9月20日在各大特約網絡供應商及零售商公開發售，建議零售價為港幣$1,998。

產品規格

LG Q6 LG Q6+ 顯示屏 5.5" FHD+ FullVision® IPS Display (2160 x 1080) 5.5" FHD+ FullVision® IPS Display (2160 x 1080) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 435 Qualcomm® Snapdragon™ 435 作業平台 Android™ 7.1.1 (Nougat) Android™ 7.1.1 (Nougat) 記憶體 3GB RAM / 32GB ROM (支援Micro SD外置記憶卡高達2TB) 4GB RAM / 64GB ROM (支援Micro SD外置記憶卡高達2TB) 數碼相機 後置鏡頭：1300 萬像素 (F2.2)； 前置鏡頭：500萬像素 (100°自拍廣角鏡F2.2 及可轉換至82°標準鏡) 後置鏡頭：1300 萬像素 (F2.2)； 前置鏡頭：500萬像素 (100°自拍廣角鏡F2.2 及可轉換至82°標準鏡) 網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 4G 網絡： FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA： 2000 / 1900 MHz* 3G 網絡： WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA： 2000 / 1900 MHz* 2G 網絡： GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz* 2G 網絡： GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz* 電池 3,000 mAh 高效鋰電池 3,000 mAh 高效鋰電池 顏色 太空黑、冰晶藍 太空黑、冰晶藍及海洋藍 體積 142.5 X 69.3 X 8.1 mm 142.5 X 69.3 X 8.1 mm 重量 149 g 149 g 其他功能 MIL-STD 810G 摔落測試、臉部辨識功能 MIL-STD 810G 摔落測試、臉部辨識功能 建議零售價 港幣$1,998 港幣$2,298

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援