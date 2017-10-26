LG V30+正式抵港　首部配備F/1.6 特大光圈及玻璃鏡片鏡頭手機 獨有Point Zoom及Cine Effect功能　配合OLED FullVision®屏幕 電影級影片拍攝從此無難度

助你輕鬆攝下生活每個重要時刻 成為自己人生的導演

用家們使用手機時其中最常做的就是觀看影片，除此之外，不少人亦會拍攝短片並上載至社交平台上。LG深明用家對影片質素的要求， 在LG V30+加入全新自家Cine Video模式，功能包括Point Zoom定點縮放及Cine Effect 電影濾鏡效果，助用家輕鬆拍出充滿電影感的影片，以高質素影片紀錄生活的點滴，更能於社交平台吸引更多Like。

Cine Video模式除了能大大提升影片質素，亦為用家提供玩味十足的拍攝體驗。以往的變焦技術只局限在屏幕正中央，全新的Point Zoom定點縮放功能讓用家可以點選畫面上任何一個位置進行變焦拍攝，令影片拍攝更具電影感。而V30+ 更備有15 種預設Cine Effect電影濾鏡效果，用家可簡單自選心水拍攝氣氛，透過電影級色彩管理，令所拍攝的短片更富張力，讓用家能像導演一樣掌控並呈現最佳影片效果。

想將假日時在咖啡店的寫意時光上載到社交平台，但卻總是拍不出想要的感覺？LG V30+全新的LG-Cine Log功能這時就能大派用場。用 Log模式拍攝能方便後製編輯，影片具有Full Dynamic Range（全動態範圍）記錄的特點，影片光位及陰影的細節亦十分豐富，讓用家按自己喜好靈活調色拍攝出具故事性的美術效果。

無懼低光拍攝 時刻捕捉生活重要細節

聖誕節將至，是拍攝夜景及燈飾的最佳時機。既想在黑暗環境下拍攝，又想留著跟親朋好友共度佳節的美好回憶？LG V30+支援後置雙鏡頭，獨有F/1.6 特大光圈以提升進光量，讓用家於低光環境下亦能輕鬆拍攝無難度。配合於智能手機首創的Crystal Clear Lens玻璃鏡片鏡頭，令色彩還原度更高，相片可保留最真實的色彩。

除此之外，LG全新功能Graphy亦可幫助用家輕易拍攝出專業級水準的照片。Graphy 網站及應用程式提供一系列由專業攝影師拍攝的相片連設定參數作參考。用家可透過在相機模式中，將 Graphy現有相片的設定參數即時套用到自己將要拍攝的相片上，方便進行拍攝。例如拍攝夜景時，用家只需選擇在Graphy上類似的夜景相片，便可即時套用該相片的拍攝設定參數進行拍攝，無需手動調校快門速度及ISO。

LG 一向重視手機組件質素，其子公司LG Innotek憑藉先進的相機鏡頭製作技術及知識，連續六年成為世界第一的手機相機模組製造商。V30+的相機於規格極嚴謹的環境下組裝而成，確保偏差能控制於1微米內，組裝環境的衛生要求甚至比醫院的手術室高，務求為用家提供來最優質的相機拍攝表現。

聲畫質素再升級 豐富用家多媒體體驗

V30+是LG首部配備18:9 OLED FullVision®屏幕的手機，為用家呈獻完美純黑、對比度更高和準確的細緻色彩，展示最清晰優質的畫面。雖然V30+配備6吋大的屏幕，但憑著其精湛的工藝，令特大屏幕融入至僅7.3mm的纖薄機身內，毫不影響機身手感，重量更只有158g，是現時6吋屏幕手機中最輕之一。

秉承LG V系列優質音效特質，V30+ 繼續備有32-bit Hi-Fi Quad DAC， 更支援MQA 技術，讓一眾音樂愛好者能享受高清音樂的同時，又減少下載巨大檔案的不便及所需時間。V30+同時經國際知名音響品牌B＆O PLAY調音，為用家帶來最真實、極緻的原音享受。手機更加入了Digital Filter（數碼濾波器）及Sound Preset（音效預設）兩個新元素。內置三組Digital Filter能有效減少達50%的雜訊，另外亦有四個媲美專業耳機輸出的Sound Preset，讓用家根據自己的喜好調較聲效。

特大容量 支援防水防塵功能及通過軍事摔落測試

LG V30+ 使用Qualcomm® Snapdragon™ 835，同時備有4GB RAM/128GB ROM容量。除此之外，V30+亦通過14個類別的 MIL-STD 810G 摔落測試，符合美國國防部的軍用標準，更有 IP68 防水防塵功能，亦可在水深 1.5 米的環境運行達30分鐘。其無線充電功能及 Quick Charge 3.0，可在30分鐘內由0%充電至50％，符合都市人急速的生活節奏。

LG V30+的其他功能包括： Always-on Display (AOD) 、Floating Bar功能、人臉及聲紋辨識解鎖、 Google Assistant、UX6.0介面，所有貼心功能都是為方便用家日常生活而設。

售價與推出日期

LG V30+ 智能手機備有極光黑、天際銀、摩洛哥藍及薰衣草紫四種優雅色調以供選擇，現已於各大特約網絡供應商及零售商接受預訂，並於11月中旬公開發售，建議零售價為港幣$5,998。除了隨機附送 B&O PLAY耳機外，客戶更可續享LG V30+額外一年本地保養。

主要手機規格

顯示屏 6.0" (1,440 x 2,880) QHD+ OLED FullVision® 處理器 2.45GHz Qualcomm® Snapdragon™ 835 作業平台 Android 7.1.2 (Nougat) 記憶體 4GB RAM / 128GB ROM (支援 Micro SD 記憶卡高達2TB) 數碼相機 後置鏡頭：1600 萬像素 , f/1.6大光圈 , 71°標準鏡 , 光學防手震 OIS 2.0 廣角後置鏡頭：1300 萬像素 , f/1.9大光圈 , 120°超廣角鏡 前置鏡頭：500 萬像素 , f/2.2大光圈 , 90°自拍廣角鏡及可轉換至 80°標準鏡 網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1) /1800(B3) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) / 800(B20) / 700(B28) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA：1900MHz (B39) / 2000MHz (B34)* 2G 網絡： GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz* 電池 3,300 mAh 高效鋰電池 顏色 極光黑、天際銀、摩洛哥藍、薰衣草紫 體積 151.7 x 75.4 x 7.3 mm 重量 158 g 其他功能 防水防塵 (IP68), Qualcomm Quick Charge 3.0™, MIL-STD 810G 摔落測試、32-bit Hi-Fi Quad DAC、指紋感應器、人臉及聲紋辨識解鎖功能、無線充電

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援