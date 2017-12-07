LG推出TWINWash™ 洗衣機　洗衣從此不一樣 時尚外型加上創新四合一洗衣乾衣功能　帶來更方便及靈活的洗衣體驗

一次洗兩機衣物 讓你騰出時間做你喜愛的事

時間對生活節奏急速的香港人來說十分寶貴，如果能將花在做家務的時間縮短，便可讓用家騰出更多時間享受生活。有了TWINWash™ ，用家可以同時間洗兩機衣物，方便之餘更省卻了等待時間。TWINWash™ 的主機及迷你洗衣機可以獨立或同時運作，用家可按需要利用兩個洗衣機分開清洗不同的衣物，例如白色及深色服飾、一般及柔軟物料、成人、小童，甚至是寵物衣物等，方便快捷之餘令洗衣效果更理想。

香港天氣潮濕，一部乾衣機雖然可解決用家的乾衣煩惱，但在這寸金呎土的城市，不是每個家庭都有多餘的空間。TWINWash™ 配備 LG高效冷凝式乾衣技術，加上14公斤的洗衣及8公斤的乾衣量，用家只需一按即可啟動洗衣乾衣模式，無需額外添置一部乾衣機。

頂尖技術帶來更貼心實用的洗衣功能

季節轉變為不少香港人帶來討厭的皮膚敏感。TWINWash™ 配備創新的TrueSteam™ 技術，能夠製造蒸氣深入清潔及消毒衣物，有效去除99.9% 的家居致敏原。TrueSteam™ 亦有效去皺及辟除異味，同時令衣物柔順及更清爽。TWINWash™ 的主要洗衣機亦擁有Add Item 功能，用家能於洗衣過程中隨時加入其他衣物，為大家省卻不少煩惱。

迷你洗衣機則最適合需要獨特清洗處理的衣物，具備特別洗衣程序，即使是纖巧的內衣褲、較為柔軟的嬰兒衣物、枕頭袋及毛巾等都能細心照顧得到。新手父母可以安心使用迷你洗衣機分開清洗嬰兒衣物，無須加以等待或者手洗，更方便快捷。

冬天正是吃火鍋或燒烤的季節，但每次都令一身衣物充滿食物異味。而經常運動的用家亦面對相同問題，為了不浪費水電，他們很多時都要囤積有汗味的衣物。TWINWash™ 能助用家輕鬆解決此煩惱，用家可開動迷你洗衣機即時清洗小量衣物，確保衛生並保持清新。

LG TWINWash™ 的主機及迷你洗衣機、乾衣功能及TrueSteam™ 技術為用家帶來四合一的全新洗衣乾衣體驗，符合個別用家的不同需要。

隨時隨地遙距掌控洗衣機

運用IoT物連網技術，TWINWash™ 可透過Wi-Fi，讓用家無論身在何地，都能輕鬆控制及監察洗衣機狀況。TWINWash™ 更可讓用家按需要下載並使用不同的洗衣程序、Energy Monitoring 能源監測功能及Smart Diagnosis™ 智能診斷系統讓用家遙距掌握洗衣機使用情況，在所有與洗衣機連接的裝置上診斷問題。

售價與推出日期

LG TWINWash-G洗衣機已於特約經銷商公開發售，建議售價分別為：

TWINWash-G四合一洗衣機（港幣 $21,980 ）

G-CS1612W前置式洗衣機（港幣$13,980）

並附送10年摩打保養及2年全機保養。

主要產品規格：