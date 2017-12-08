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當科技遇上品味 LG聯乘OVO設立家居示範空間 親身感受TWINWash™ 洗衣機、InstaView Door-in-Door™ 雪櫃及LG SIGNATURE OLED W 牆紙電視 締造創新時尚生活體驗
高級家居生活概念品牌OVO 提供訂製傢俬及室內設計等服務，一直致力糅合西方設計靈感與東方唯美主義，令家居環境昇華至視覺享受。今次在LG x OVO 家居示範空間，OVO 利用一系列優質時尚的傢俬和不拘一格的裝飾，刻劃出不同風格的家居環境，以融合各款集科技、品味及實用性於一身的LG家電產品，展現獨特的現代家居設計。
擁有尊貴時尚外型的LG TWINWash™ 四合一洗衣機配備頂尖洗衣技術，並將兩個洗衣機合併，方便用家按需要分開或同時使用。用家亦可按需要利用兩個洗衣機分開清洗或烘乾不同的衣物，例如白色及深色服飾、一般及柔軟物料、成人、小童，甚至是寵物衣物等，方便快捷之餘令洗衣效果更理想。迷你洗衣機則最適合需要獨特清洗處理的衣物，具備特別洗衣程序，即使是纖巧的內衣褲、較為柔軟的嬰兒衣物、枕頭袋及毛巾等都能細心照顧得到。TWINWash™另配備創新的TrueSteam™ 技術，能夠製造蒸氣深入清潔及消毒衣物，有效去除99.9% 的家居致敏原及辟除異味。
同場加映的還有LG SIGNATURE系列OLED TV 65吋 W7超薄牆紙電視，僅厚3.85mm的屏幕及超幼邊框完全顛覆用家想像。OLED TV W7更支援Dolby Vision及Dolby Atmos頂級聲畫配置，搭配其專屬的型格Soundbar，整體設計簡潔時尚，能為任何家居環境添置藝術美感。
另外，LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃首創的Knock-on功能讓用家只需輕輕兩敲，不用打開雪櫃門也能即時觀察食材狀況，避免令冷氣流失之餘，亦顛覆了一貫食物保存方式及使用雪櫃的習慣，為家居環境增添時尚品味。
LG x OVO 家居示範空間由即日起至2018年2月8日期間在灣仔OVO旗艦店設立，歡迎大眾參觀，一同見證各款LG 創新家電產品如何透過糅合創新與品味，締造優雅時尚的家居體驗。
LG x OVO 家居示範空間開放詳情
地址：灣仔道1號壹環G/F OVO
日期：2017年12月8日至2018年2月8日
時間：每日上午11時至下午8時
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