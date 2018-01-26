LG全新電競級 16:9 遊戲顯示器登陸香港 240Hz 更新率、支援AMD FreeSync™技術　一微秒極速減少動態模糊

流暢的遊戲體驗令電競玩家盡佔上風

LG 深明無論對業餘或職業電競玩家來說，每一秒都是決定勝負的關鍵。 LG 27GK750F 及 24GM79G 兩款顯示器均備有1 微秒極速減少動態模糊技術 ，其中 27GK750F 更支援高效的240Hz 更新率，遊戲每一格畫面的差異變化更少，順暢無比，讓你瞬間攻擊敵人絕無阻滯，操作亦可更加精準。當啟用此功能後，會於背光閃爍時插入黑色畫面至影片當中，彷如取代原本影片的畫面調整幀訊。由於背光會於液晶調節時關閉，因此動態模糊的情況能被抑制，畫面反應時間則為之提升。

電競玩家最忍受不了的絕對是影像撕裂及畫面延遲，不但大大降低打機時的樂趣，更會左右遊戲的賽果。LG 27GK750F 及 24GM79G 顯示器採用 AMD FreeSync™ 技術，有效消除因顯示卡和顯示器更新率之間的差異而導致的影像撕裂與不流暢情況，在節奏快速的電競過程中帶來實時場景及同步感覺，助用家輕鬆享受玩電玩的時光，把握一分一秒！

精準細膩畫面 助玩家提高準繩度 輕鬆擊退敵人

全新 LG 27GK750F 及 24GM79G 顯示器備有 Black Stabilizer 功能，可自動偵測最暗位置並加以調高亮度，清楚顯示潛伏在黑暗中準備進攻的敵人，讓用家先發制人。此外， LG 遊戲顯示器支援 DAS功能，將輸入延遲減到最低，讓用家享受猶如置身於緊湊的遊戲場讓用家享受猶如置身於緊湊的遊戲場景中，毫無延誤地準確攻擊對手，輕易取勝。另外，27GK750F 顯示器提供 Crosshair 功能，可將射擊點置於顯示器正中，能大大提高射擊準繩度。

「Gaming GUI」按鈕專為電競而設 全面升級遊戲體驗

一向貼心的 LG 更於27GK750F 及 24GM79G 顯示器上推出「Gaming GUI」按鈕，用家能因應不同的遊戲環境快速自訂介面，只需點擊數下，即可為當前畫面情景迅速選用最適合的屏幕模式，例如預設第一身射擊、即時戰略及閱讀模式，進一步提升遊戲體驗。

而為了減少玩家因長時間使用電腦而引致疲勞，LG 27GK750F 亦配備 One-Click 座檯架，方便安裝之餘，用家亦可因應需要自由調整高度、斜度或旋轉顯示器，進一步加強臨場體驗。

售價及推出日期

全新 27GK750F顯示器現已公開發售，建議售價為港幣 $4,090。

24GM79G 顯示器將於二月中旬開始發售， 建議售價為港幣$2,690。

主要規格：