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LG推出全新升級版PuriCare™穿戴式空氣清新機

全新色系時尚黑帶來型格配搭 新增VoiceON™技術體貼溝通需要





圖片下載：https://bit.ly/3kiM1EM

（2021年9月1日 – 香港）作為空氣淨化解決方案的全球領導者，LG電子(LG)深明在後疫情時代的新常態下，推動可持續發展的創新護理方案日益重要。LG電子香港（LG）宣布正式推出全新升級版PuriCare™穿戴式空氣清新機，並加入「時尚黑」配色及更多個人化配件選擇，保障健康之餘仍不失時尚。LG更創新加入VoiceON™技術，方便用家與人溝通，透過科技將健康生活融入日常。

新配色 「時尚黑」為都市人釋放更多 時尚選擇

考慮到空氣淨化方案在新常態下已成為每個人日常生活中不可或缺的配件，LG特意為全新PuriCare™穿戴式空氣清新機加推「時尚黑」配色選擇，讓產品成為時尚配件，豐富用家靈活多變的日常配搭，時刻呼吸自信自在！

突破性 VoiceON ™ 技術 配以醫療級過濾系統 成為生活上必備伙伴

PuriCare™穿戴式空氣清新機採用了H13 HEPA濾網，經認證有效過濾空氣中0.3ⴗm的懸浮粒子達99.97%¹。其內置的雙變頻風扇及呼吸感應器，能偵測佩戴者的呼吸循環所產生的氣壓，相應地調節風扇轉速讓呼吸更自在舒適，有效減少因佩戴眼鏡而引起的霧氣。再配合突破性添加的VoiceON™技術，內置麥克風及揚聲器使溝通再無阻隔，在任何社交場合下用家都能清晰表達所想，時刻展現自信。

加入兩款 醫療級 矽膠面罩尺寸 優化設計帶來更輕巧機身

隨著升級版LG PuriCare™穿戴式空氣清新機的內置空氣淨化及風扇技術解決了傳統口罩質量不一的問題， LG聆聽到市場對產品普及度及日常可用度的期望，特意升級研發出全新更輕巧版本。升級版穿戴式空氣清新機材質、用料及設計更為輕巧，細小機身僅重94克²，用家長期配戴亦不會有負重感，無論是工作、學習、輕鬆運動等任何日程中都能享受自在暢快的潔淨呼吸體驗。LG亦貼心為醫療級矽膠面罩加設中碼及大碼兩款尺寸³可調校耳帶及延伸器，讓穿戴更貼合臉形。

體貼配件和藍牙連接應用程式 回應用家的日常需要

升級版LG PuriCare™穿戴式空氣清新機採用可換式設計能，方便用家將配件清潔或更換，確保安全衛生及更環保耐用。藍牙連接應用程式⁴查閱使用紀錄、濾網壽命和空氣淨化數值等資訊，用家將可得到更無懈可擊的衛生防護，全方位感受最理想的清新呼吸體驗！



1. 韓國KCL(CT21-063277E)測試其粒子過濾效能達97% (於2021年6月測試)

2. 與AP300AWFA相比，重量由126g減少至94g

3. 隨機附送大碼，中碼需另行選購

4. 應用程式預計月2021年10月下旬推出

推出日期及售價

全新升級版LG PuriCare™穿戴式空氣清新機即日於特約經銷商公開發售：

名稱 型號 建議零售價 推出日期 PuriCare™穿戴式空氣 清新機 (高雅白) AP551AWFA $1,480 2021年9月1日 PuriCare™穿戴式空氣 清新機 (時尚黑) AP551ABFA $1,480 2021年9月下旬 H13 HEPA濾網 PFDSHC02 $98 2021年9月1日 內部濾網 PFPSYC30 $98 2021年9月1日

規格

LG (穿戴式空氣清新機) 尺寸(毫米) 142 x 109 x 52 空氣濾網 H13 級別 HEPA濾網 使用時間 8小時 保養 1 年 產品種類 穿戴式空氣清新機 風量 (LPM)

*升/每分鐘 10~55(最大) 運作音量(dB) 35dB(最少) ~ 52dB(最大) 使用時間 (完全充電狀態) 8小時(最大) 充電時間 約2小時 風扇轉速 自動 電量 1000mAh 內置式鋰電池 / USB C 充電接口 藍芽 支援 (5.0) Voice On 支援 顏色 高雅白 / 時尚黑 空氣濾網 H13 級別 HEPA濾網 風扇 兩組變頻風扇 感應器 呼吸感應器 排氣孔 支援 尺吋(WxHxD), 毫米 主機 142 x 109 x 52 外盒 180 x 148 x 143 淨重量 94 g 原產地 韓國

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準