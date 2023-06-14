熟悉洗滌程序是了解一款洗衣機是否可以滿足您的需求的其中一個方法。您可以使用LG ThinQ™ 應用程式下載不同洗衣程序；因此，我們列出了一些常見的洗衣程序。



綿質衣物



此設置是針對棉質面料和通常污染的衣物而設計的，還可以設置洗滌較為髒污的棉質物品。



棉質環保



環保模式使用較少的水和較低的溫度，比其他模式更節能，可用於輕度到普通的髒污衣物。



混合洗



洗滌混合布料時可選擇此設置，用於清洗大多數布料，除了絲綢、羊毛、運動服、羽絨被和窗簾等精緻布料。



簡易



此設置可用於洗滌不需要熨燙的衣物，例如聚酰胺、丙烯酸和聚酯纖維。請記住，由於這些合成纖維的衣物比棉質面料更加脆弱，因此應該在40°C或以下水溫下洗滌。



夜間洗



如果您希望更安靜、震動更少的轉速，請選擇此程序。



防敏感



防敏感程序有助減少衣物上的過敏原*；某些LG洗衣機亦有Steam+™功能，以作加熱衣物中的水，產生蒸汽，進而打開面料纖維，有助減少常見於家中的過敏原。



*不同的LG洗衣機配備不同的過敏護理程序，可減少不同類型的過敏原，請查看每種LG洗衣機的產品頁面，以獲取有關每種過敏護理程序的詳細信息。



防皺護理Steam+™ (Refresh)



就像我們的過敏護理循環一樣，防皺護理使用蒸氣來簡化洗衣程序。完成洗滌後會產生蒸氣，並使用特殊的滾筒模式來減少衣服上的皺痕。



纖幼衣物



此程序以較低的溫度洗滌，以呵護精緻的衣物，如內衣、襯衫或其他可能在常規洗滌中受損的物品。



手洗/羊毛



此程序專為可機洗針織衣物和其他通常需要手洗的衣物而設計，使用比常規洗滌更低的溫度進行洗滌。



*常規棉質程序為40 ℃，手洗/羊毛程序為30 ℃。



運動裝



使用此程序可去除運動和戶外服裝中的汗漬和異味，以較低的溫度進行長時間的洗滌，徹底清洗污垢嚴重的運動服，而不損壞物料。如果您的衣物是由COOLMAX®、GORE-TEX、羊毛衫或Sympatex等專門物料製成的，請選擇此程序。



大件



此程序專為清洗較大的紡織品，例如床單和枕頭而設計。



護色洗



如果您的衣物在平常洗滌中褪色，請選擇此程序。您可以在深色洗滌中洗棉質或混合面料，但須使用專為有色物料配製的洗滌劑。



30分鐘快速洗



如果您時間緊迫，30分鐘快速洗程序能夠在約30分鐘內清洗小量和輕度髒污的衣物。



強力洗60



此程序以60°C的溫度進行60分鐘的洗滌，提供強力的清潔效果，同時節能。