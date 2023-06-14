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購買指南
洗衣機購買指南
洗衣機購買指南
選擇洗衣機時，有幾件事情是需要考慮的。無論您是考慮更換家中的舊款洗衣機還是正尋找升級版型號，市場上都有太多的選擇，讓人很難知道哪一種是最適合的。因此，我們撰寫了這份購買指南，幫助您做出決定。
不同類型的洗衣機
在外出購物之前，應該首先熟悉一下市場上各種型號的洗衣機。LG 設有一系列不同的洗衣機，總有一款適合您的需要。下面將簡單介紹每款型號，以幫助您選擇最適合您家庭的洗衣機。
前置式洗衣機
前置式洗衣機
顧名思義，前置式洗衣機的機門設置位於前方；LG的前置式洗衣機門採用鋼鑽玻璃門蓋，讓您可以監控每個洗衣程序的進度，並設有一個位於頂部的獨立洗衣劑抽屜。
TWINWash™ 洗衣機
TWINWash™ 洗衣機
LG TWINWash™ 洗衣機上下兩層可同時運作，分別洗滌兩批不同衣物，為繁忙生活節省時間。大容量的上層主機可以熱水或冷水洗滌您的日常衣物或有嚴重污垢的衣物；下層迷你洗衣機的容量較小，可以冷水洗滌只有輕微污垢的衣物。上層主機坐落在TWINWash™ 迷你洗衣機上，因而機門比一般前置式洗衣機的位置較高。
頂揭式洗衣機
頂揭式洗衣機
頂揭式洗衣機機門位於在機身頂部，而非前方。通常沒有單獨的洗劑抽屜，因此只需將洗衣劑直接添加到衣物中即可。
洗衣乾衣機
洗衣乾衣機
如果家中空間有限、只想 要安裝一部洗衣機，或是沒有足夠的戶外晾曬空間，您可以考慮購買一部洗衣乾衣機。這類洗衣機除了與獨立洗衣機相同的功能之外，亦具有乾衣機的功能。
WashTower™
WashTower™
如果您更喜歡獨立的洗衣機和乾衣機，亦想善用家中的空間，我們的WashTower™ 洗衣機會是一個不錯的選擇。這款一體式洗衣乾衣機採用堆疊式設計，因此只佔用垂直空間，而非佔用水平空間。更設有觸手可及的中央控制面板，讓您無須伸手或彎腰即可使用。
我需要多大的洗衣機？
我需要多大的洗衣機？
您可以在產品規格中找到洗衣機的機身寬度、高度和深度，並與安裝空間進行比較。
切記要考慮到間隙空間：安裝洗衣機時建議在後方預留 10 厘米的間隙，並在兩側預留 2 厘米的間隙，以容納供水及排水管及保持空氣流通。
了解容量
洗衣機的容量，即滾筒尺寸，決定了它可以容納多少衣物。容量越大，您就能一次過清洗更多的衣物，但亦會因應衣物種類而略所不同 (例如一件T恤和一張被子的差異，或 5 件棉質 T 恤與 5 條牛仔褲的差異)，而 5 件 T 恤大約相當於 1 公斤。
LG 有各種不同的容量的洗衣機可供選擇，希望以下列出的選項可以幫助您確定哪個容量或尺寸最適合您。
細容量 (最多 7.5 公斤)
我們的細容量洗衣機從6.5至7.5公斤不等，適合一至兩人的家庭使用。
中容量 (最多 9.5 公斤)
我們的中容量洗衣機非常適合夫妻或一般家庭使用。
大容量 (10 – 11 公斤)
10至11公斤的大容量洗衣機非常適合較大，或每週洗衣量較高的家庭。
特大容量 (12 公斤以上)
我們最大容量的洗衣機超過 12 公斤，非常適合每週需要洗滌大量衣物的大型家庭。
洗衣機的選購要點
現今洗衣機配備了各種功能，旨在輕鬆處理所有洗衣需求。下列為 LG 洗衣機一些最具創新性的功能。
ezDispense™ 自動洗衣劑量調控
我們的ezDispense™ 功能可以檢測衣物的重量，自動投入適量洗衣劑量，因此您只需要填充一次洗滌劑抽屜即可進行多次洗滌；如果需要補充洗衣劑，您會收到通知。洗衣機配有獨立的洗衣劑盒和柔軟劑盒，可單獨或同時使用，讓您儲存兩種不同類型的洗衣劑，以便根據不同的需要彈性使用。
TurboWash™360° 快速清洗
LG TurboWash™360° 功能可以讓您在短短 39 分鐘*內清洗 5 公斤輕微髒污的衣物。3D灑水功能以 360˚ 全方位噴洗，縮短時間而又不影響效能。由於 TurboWash™360° 功能可在更短時間內使用更少的水完成工作，設計更為節能。
*以 IEC 60456：5.0 經 Intertek 測試。使用 TurboWash 39 分鐘速洗程序清洗 IEC 指引下的 5 公斤衣物與使用配有 TurboWash 選項的傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比 (F4V9RWP2W與FC1450S2W )。
*結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
暫停並添加衣物
我們的某些型號的洗衣機允許在洗滌過程中暫停並添加更多衣物，這個功能方便您可以隨時加入任何衣物，而不影響洗滌效果。
AI Direct Drive (AI DD™)
我們的AI DD™ 摩打人工智能洗滌技術，更有效地運用水、能源和時間。AI DD™ 摩打能偵測衣物重量，並感測衣物柔軟度，從而自行建議最合適的洗衣模式。
LG ThinQ™
LG ThinQ™
LG ThinQ™ 可以在多種設備之間實現智能家居連接，包括某些型號滌洗衣機。具有此功能的型號可以使用ThinQ™ 應用程式*進行遠程控制和監控。您還可以通過智能手機或智能音箱追蹤您的洗滌歷史、診斷和解決任何問題，並下載特定衣物的附加洗衣程序！
* LG ThinQ™ 應用程式適用於Android或iOS智能手機。需要兼容Android 4.1.2 (Jellybean) 或更高版本或iOS 9或更高版本的智能手機才能使用LG ThinQ™ 應用程式。需要在ThinQ™ 應用程式上註冊產品並與家庭Wi-Fi數據連接。智能功能和語音助手產品可能因地區 和型號而異。請向當地零售商或LG查詢服務可用性。LG可能會隨時更改功能和服務，恕不另行通知。Google和Google Home是Google LLC的商標。Amazon、Alexa、Echo和所有相關的標誌和動態標記是Amazon.com, Inc或其附屬公司的商標。語音啟用的智能音箱設備不包括在內。
洗衣機程序解釋
熟悉洗滌程序是了解一款洗衣機是否可以滿足您的需求的其中一個方法。您可以使用LG ThinQ™ 應用程式下載不同洗衣程序；因此，我們列出了一些常見的洗衣程序。
綿質衣物
此設置是針對棉質面料和通常污染的衣物而設計的，還可以設置洗滌較為髒污的棉質物品。
棉質環保
環保模式使用較少的水和較低的溫度，比其他模式更節能，可用於輕度到普通的髒污衣物。
混合洗
洗滌混合布料時可選擇此設置，用於清洗大多數布料，除了絲綢、羊毛、運動服、羽絨被和窗簾等精緻布料。
簡易
此設置可用於洗滌不需要熨燙的衣物，例如聚酰胺、丙烯酸和聚酯纖維。請記住，由於這些合成纖維的衣物比棉質面料更加脆弱，因此應該在40°C或以下水溫下洗滌。
夜間洗
如果您希望更安靜、震動更少的轉速，請選擇此程序。
防敏感
防敏感程序有助減少衣物上的過敏原*；某些LG洗衣機亦有Steam+™功能，以作加熱衣物中的水，產生蒸汽，進而打開面料纖維，有助減少常見於家中的過敏原。
*不同的LG洗衣機配備不同的過敏護理程序，可減少不同類型的過敏原，請查看每種LG洗衣機的產品頁面，以獲取有關每種過敏護理程序的詳細信息。
防皺護理Steam+™ (Refresh)
就像我們的過敏護理循環一樣，防皺護理使用蒸氣來簡化洗衣程序。完成洗滌後會產生蒸氣，並使用特殊的滾筒模式來減少衣服上的皺痕。
纖幼衣物
此程序以較低的溫度洗滌，以呵護精緻的衣物，如內衣、襯衫或其他可能在常規洗滌中受損的物品。
手洗/羊毛
此程序專為可機洗針織衣物和其他通常需要手洗的衣物而設計，使用比常規洗滌更低的溫度進行洗滌。
*常規棉質程序為40 ℃，手洗/羊毛程序為30 ℃。
運動裝
使用此程序可去除運動和戶外服裝中的汗漬和異味，以較低的溫度進行長時間的洗滌，徹底清洗污垢嚴重的運動服，而不損壞物料。如果您的衣物是由COOLMAX®、GORE-TEX、羊毛衫或Sympatex等專門物料製成的，請選擇此程序。
大件
此程序專為清洗較大的紡織品，例如床單和枕頭而設計。
護色洗
如果您的衣物在平常洗滌中褪色，請選擇此程序。您可以在深色洗滌中洗棉質或混合面料，但須使用專為有色物料配製的洗滌劑。
30分鐘快速洗
如果您時間緊迫，30分鐘快速洗程序能夠在約30分鐘內清洗小量和輕度髒污的衣物。
強力洗60
此程序以60°C的溫度進行60分鐘的洗滌，提供強力的清潔效果，同時節能。
洗衣機保養
洗衣機保養
如果進行適當的保養，您的洗衣機應該可以使用很長時間。一些簡單的保養方法，如不要將滾筒過度裝滿等，即可讓洗衣機保持良好狀態。除此之外，還應該定期清潔洗衣機，以防止產生異味和黴菌。
如何清潔洗衣機
滾筒清潔
某些洗衣機配備了滾筒清潔程序，每個月運行一次，可清除殘留物或防止洗滌劑積聚。
如果您的洗衣機沒有此功能，無論是前置式還是頂揭式，都應每月進行一次保養洗滌。首先清空滾筒，擦拭後運行熱水程序；如需進行更深層次的清潔，您可使用專門的清潔劑。當程序完成時，請清除任何碎屑或積水，並將機門打開，直到洗衣機完全乾燥為止。
清潔洗滌劑抽屜
在進行保養時也應該清潔前置式洗衣機上的洗滌劑抽屜。只需完全拉出抽屜，再用溫水和肥皂水徹底沖洗乾淨後晾乾，再放回機器即可。
清潔濾網
前置式洗衣機上有一個排水泵濾網，通常可以在機門下方找到。濾網會收集絨屑和其他碎屑，因此應該定期進行清潔 - 如果可以的話，最好每月一次，並按照以下步驟進行：
1. 找到存取面板，將其拉下並找到排水管和排水泵濾網。準備一個淺盤以收集排出的積水。
2. 旋轉並拆下排水泵濾網。
3. 清除濾網中的絨屑和碎屑。
4. 手洗濾網以清除污垢或積聚物。
5. 插回排水泵濾網，然後關上存取面板。
頂揭式和前置式洗衣機都有進水濾網，這些濾網隨著時間也可能變得堵塞。
在頂揭式洗衣機上，進水濾網位於滾筒內。拆下濾網，然後進行手洗清潔；您亦可以用小刷子輕輕擦洗，以清除頑固污垢。
要清潔前置式洗衣機的進水濾網，您首先需要到機身背面。拔掉電源並關閉水龍頭，然後拆下進水軟管；拆下並使用小刷子清潔濾網，然後插回洗衣機中。
讓LG幫助您照顧心愛的衣物，現在就到商店內選擇我們的洗衣機；我們還提供豐富的乾衣機系列可供在網上選購。