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購買指南
投影機選購指南
如果您想升級家庭娛樂，您可以考慮添置一部投影機，在客廳重現電影院的體驗。但是，投影機有很多值得探索的地方，當您在購買時很難知道該如何選擇。幸運的是，我們製作了這份指南，幫助您決定該為家庭影院購買哪款投影機。
投影機是如何運作的?
在深入探討投影機之前，有必要更深入了解其背後的技術。投影機是一種從電腦、電視或遊戲系統投射影像的設備，將光線照射及過濾至細小、透明的透鏡，然後投射到屏幕上。
投影機 vs. 電視
投影機 vs. 電視
與直接通過螢幕傳遞影像的電視不同，投影機將細節和亮度其投射到空白屏幕上。
雖然如今市場上有很多大屏幕電視，提供令人驚嘆的影像質素，但投影機可以將巨大的影像投射到屏幕，重現真正的電影院體驗。配備音響系統後，家庭影院體驗將更加震撼。
如果您經常觀看電影，尤其是充滿大場面的動作電影，您可以欣賞到投影機提供的超強視覺效果。
投影機的種類
LED 和激光投影機是家庭最常使用的類型，與傳統的燈泡投影機不同，它們使用紅綠藍三色照明，而非需要定期更換的燈泡。但是，LED和激光投影機之間仍存在差異，值得在購買前進一步了解。您可以在我們的投影機產品系列中找到這兩種類型的產品。
LED vs. 激光投影機
LED vs. 激光投影機
LED 投影機使用紅、綠和藍色 LED 燈泡來組成白光，然後通過透鏡過濾並投影到屏幕上。LED 投影機以其可靠性和便利性而聞名。實際上，它們通常可以運行大約 30,000 小時的內容*，而除了清潔濾鏡外，幾乎不需要進行其他保養。
*或因投影機使用環境而有所差異。
此外，LED 投影機在設計上比燈泡投影機更為小巧，因此如果您家裡空間有限，或者想要一個能隨時隨地使用的流動投影機，LED 投影機是一個不錯的選擇。LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機就是一個很好的例子；您可以將其帶到任何地方，並享受影院級體驗。
相比之下，激光投影機使用耐用的半導體激光產生圖像。和 LED 投影機一樣，激光投影機有很長的預期壽命 (約 20,000 小時)。它能很好地再現色彩，並且擁有比其他類型更高的亮度水平。由於激光投影機能投影出影迷們難以挑剔的品質影像，因此通常比 LED 投影機更昂貴。
了解投影機中的流明 (Lumens)
當您在市場上尋找不同投影機時，可能會見到「流明」這個術語。以 ANSI 流明為單位，它指的是亮度 (或者說投影機可以射出多少光)。這是影像質素和對比度的良好指標：投影機的流明越高，影像就越明亮。
如果您在較暗的房間中安裝投影機，那麼您可以使用較低流明的型號。但如果您將其放置在有環境照明 (或間接照明) 的空間中，就可能需要使用至少 3000 ANSI 流明的投影機，才能清晰地看到影像。如果您計劃在戶外使用投影機，雖然可能會因應位置和環境而有所差異，但基本上 2000 - 3000 ANSI 流明就已經足夠。請注意，在這種情況下，應該要注意太陽光的亮度和屏幕的質素等因素。
在LG，您會發現具有不同流明光度的投影機。
*根據使用環境的不同，實際流明值或有所差異。
如何設置投影機
如何設置投影機
在家中設置投影機的方法有幾種。您可以簡單地將其放在架子或桌子上，或固定式安裝於天花板上，擺放的位置主要取決於可用空間和您打算如何使用它。如果您想在室外觀看，最好不要以固定式安裝投影機。但是，如果您想打造家庭影院，由於您不需要在使用時重新設置它，因此固定式安裝可能是更好的選擇。
Filmmaker Mode™
在部分的 LG 投影機中，高於webOS 5.0版本的型號都配備了 Filmmaker Mode™，讓您在觀看電影時，可以關閉動態平滑和其他設定，以便您按照創作者的意圖欣賞影片內容的原始色彩、長寬比和幀速！
投射比
如果您決定安裝新的投影機，就需要注意投射比 (Throw Ratio)，即投影機與屏幕之間的距離與影像寬度間的關係。
您可以使用此公式計算投射比：距離 (D) 除以影像尺寸 (S)。
甚麼是短焦投影機？
短焦投影機可以放在更接近屏幕的位置，投影距離通常在 3 到 8 呎 (或 36 到 96 吋) 之間，通常比普通投影機更加靈活。而普通投影機因需要放於較遠的位置，則較適合用於較大的空間。
解像度
投影機通常具有特定解像度，即無論信號質素如何，都只有一個輸出。在我們的網站上，您會發現不同解像度的投影機，包括全高清型號 (1920 x 1080) 和超高清 4K 型號 (3840 x 2160)。
可以在 LG 投影機上找到的功能
某些 LG 投影機配備了額外的功能，助您獲得更好的家庭影院體驗。以下是有機會發現的技術。
webOS
webOS 可讓您使用Amazon Prime 和 Disney+ 等熱門串流服務，在更大的屏幕上觀看您心愛的電影和節目。
iOS 和藍牙連接
您可以通過 AirPlay 2 或 Miracast® 連接兼容的 iOS 設備，並進行螢幕鏡射或串流內容。您還可以與指定型號的藍牙設備進行配對，如耳機、喇叭及音響系統等。
Iris 模式
Iris 模式可以讓您無論在明亮還是黑暗的環境中，都能欣賞適應不同觀看環境的最佳化內容。
自適應對比度 (Adaptive Contrast)
自適應對比度是特定 LG 激光投影機的特點，可以調整輸出以創造更高的對比度，從而使您的影像更有深度。明亮的場景會顯得更亮，而昏暗場景則保留細節並呈現真正純黑色調。
鏡頭位移和1.6倍變焦
借勝鏡頭位移和 1.6 倍變焦功能，投影機安裝於任何地方，也可將螢幕設定至正確的尺寸和位置。
4/9/15點影像扭曲調整
此功能不僅支援 4 角調整，還支援 9 點和 15 點影像調整，讓您可以調整畫面變形並設定更精確的畫面。
準備好購買新投影機?
將影院級體驗帶回家中，並透過 LG 投影機享受出色的色彩和清晰度。從賣座電影到令人欲罷不能的節目，您可以在沙發上舒適地觀看您喜愛的內容！