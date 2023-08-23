LED 投影機使用紅、綠和藍色 LED 燈泡來組成白光，然後通過透鏡過濾並投影到屏幕上。LED 投影機以其可靠性和便利性而聞名。實際上，它們通常可以運行大約 30,000 小時的內容*，而除了清潔濾鏡外，幾乎不需要進行其他保養。

*或因投影機使用環境而有所差異。

此外，LED 投影機在設計上比燈泡投影機更為小巧，因此如果您家裡空間有限，或者想要一個能隨時隨地使用的流動投影機，LED 投影機是一個不錯的選擇。LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機就是一個很好的例子；您可以將其帶到任何地方，並享受影院級體驗。

相比之下，激光投影機使用耐用的半導體激光產生圖像。和 LED 投影機一樣，激光投影機有很長的預期壽命 (約 20,000 小時)。它能很好地再現色彩，並且擁有比其他類型更高的亮度水平。由於激光投影機能投影出影迷們難以挑剔的品質影像，因此通常比 LED 投影機更昂貴。