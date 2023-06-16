We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
購買指南
電視購買指南
電視購買指南
電視購買指南
無論您是在尋找替換電視，還是想為家中添加第二、第三或第四部電視，市場上有很多不同的選擇。解像度、特殊功能、尺寸、預算等等，當您購買新電視時，有很多地方需要考慮。因此，我們特別制作以下購買指南，幫助您選擇符合您需求的型號。
不同類型的電視
LG提供多種不同系列的電視，以下是每個系列的簡介。
甚麼是 OLED？
OLED 電視使用有機發光二極管，而非 LED 燈；當電流通過時，它們會發光並在螢幕上產生圖像。OLED 電視具有出色的畫質，能呈現色彩鮮艷、對比度高的畫面。因為每個 OLED 像素都能獨立開關，可以更好地顯示黑色色調。即使您在較暗的房間觀看電影或玩遊戲，都不會影響顯示的效果。
您還可以從寬廣的角度觀看 OLED 電視，而不影響畫質。無論是與朋友一起觀看體育賽事，還是與家人一起欣賞最新電影，都非常適合。
甚麼是 OLED evo？
甚麼是 OLED evo？
LG OLED evo 是新一代 OLED 技術，配備了 Brightness Booster 亮度提升技術，呈現更鮮明的色彩和極致的清晰度。從42吋到83吋，具有多種尺寸可供選擇，讓您沉醉於觀賞體驗之中。
甚麼是QNED？
甚麼是QNED？
我們的 QNED 電視具有多達 2400 個調光區域*，只有傳統 LED 的 1/40，可以讓更多光線進入螢幕，更精確地控制亮度。因此我們的 QNED 具有更高亮度水平，可以顯示比普通 LED/LCD 電視更高對比度和更多細節的影像**。
* 調光區域的數量或因螢幕尺寸而有所差異。
** 畫質取決於來源材料。
QNED 電視將 NanoCell 和量子點技術合而為一，能夠呈現豐富鮮明的色彩。使用微細的粒子 (在面板上) 過濾雜質和不必要的光粒子，因此能看到更加純淨鮮豔的顏色。
OLED與QNED電視
OLED與QNED電視
如上所述，LG OLED 和 QNED 電視的主要區別在於它們使用的技術。OLED 電視的自發光像素脫離 LED 或其他背光限制，呈現完美影像，而 QNED 電視則使用 LED 背光傳輸影像。
不同的技術亦會影響電視尺寸：OLED 電視無需背光或晶體管/穩定層，因此通常比 QNED 電視更薄。
甚麼是NanoCell?
甚麼是NanoCell?
我們的 NanoCell 電視使用的技術與特定 QNED 型號相同；納米粒子可過濾光波長中的雜質，顯示更明亮、更細緻的影像。使用 IPS 面板，讓您可以在寬廣的角度上享受出色的色彩表現。
甚麼是UHD?
我們的超高清 (UHD) 電視提供清晰的 4K 影像，具有比全高清 (1080p) 電視高四倍的螢幕解像度。每個像素比標準高清電視的像素都小四倍，這亦是為什麼UHD 4K 電視的畫質更好的原因。
大尺寸電視
大尺寸電視
您可以在我們的網上商店中找到 65 到 97 吋的大尺寸電視，非常適合打造真正的家用娛樂中心。隨著超大螢幕電視的問世，我們的大尺寸電視使用了各種技術，確保影像保持清晰、明亮和鮮豔。
了解電視螢幕解像度
什麼是螢幕解像度？解像度僅指組成螢幕的水平和垂直像素數量。單位擁有的像素越多，圖像就越清晰、仔細。因此具有更高解像度的電視通常提供較優質的顯示效果。
什麼是1080p解像度？多年來，大多數電視的標準解像度 (被稱為全高清) 為 1920 x 1080 (或1080p)。換句話說，具有 1920 個水平像素和 1080 個垂直像素。
什麼是 4K 解像度？ UHD 4K電視的解像度為 3840 x 2160，即 2160p。
什麼是 8K 解像度？現在，您會發現具有更高解像度的 8K 電視，即 7680 x 4320 (4320p)。這些型號 - 如 LG SIGNATURE OLED evo Z3 8K 智能電視 - 產生令人難以置信的細節影像。
想了解更多關於螢幕解像度的資料，請查看我們的詳細指南。
4K 與 8K 電視
4K 和 8K 電視的關鍵分別只在於解像度或像素數量。8K 電視的像素數量是 4K 電視的四倍，因此能提供更清晰的影像。
但是，4K 電視仍能提供不錯的畫質，亦有更多的型號選擇。此外，現時大多數內容仍是以 4K 製作的，因此可能無法完全發揮 8K的完整威力。
雖然目前市場上的 8K 電視較少，但隨著技術慢慢發展，將成為未來電視的新趨勢。如果畫質是您首要考慮的因素，您必定無法抗拒 8K的魅力。
螢幕尺寸
尺寸應該也是購買新電視時的主要考慮因素之一。如果您選擇的電視尺寸太小，將很難真正享受觀看的內容；但如果電視尺寸太大，觀看距離過近，將無法觀看完整內容。
為了確保最佳的觀影體驗，螢幕應填滿您視野的 30°。換言之，您與電視之間的距離，即觀看距離，應為螢幕尺寸的 1.2 到 1.6 倍。
想了解更多資料，並找出哪個尺寸最適合您，請查看我們的電視尺寸指南。
LG 電視的功能
您可能注意到我們的電視配備各種功能，讓您無論在觀看甚麼內容，都能創造一個身臨其境的觀賞體驗。以下是某些您會在LG 電視上找到的創新功能。
智能電視功能
現今具有網絡連接功能的電視，或者說智能電視可說是相當普遍。智能電視可連接至 Netflix、Disney+ 和 Amazon Prime 等串流平台，讓您在家中享受最新娛樂。
某些 LG 電視配備了人工智能技術，增強現有的智能功能，並添加一些新的功能。
• ThinQ AI及WebOS：ThinQ AI可讓您使用語音指令操控您的電視，而不用再擔心丟失遙控器！ThinQ 還使用 AI 技術根據您的觀看習慣創建個性化的娛樂推薦。
• AI 處理：部分 LG 電視搭載 AI 處理器，支援AI Picture Pro等功能，提高影像對比和解像度，提供更清晰的視覺效果。其他電視配備場景分析功能，可以識別屏幕上的內容，並將其分為四種場景類型 (風景、夜景、城市和其他)，然後處理影像並改善畫質。例如，如果將圖像分類為「風景」，此功能將增強邊緣和紋理，而「城市」設置將銳化任何建築物的鏡頭畫面；如果類別是「夜景」，陰影差異將變得更加明顯。
FILMMAKER MODE™
雖然一些娛樂節目，如體育賽事和電視節目，可能適合動態平滑和影像銳化的處理，但這些功能卻不一定適用於觀看電影。FILMMAKER MODE™ 會在播放電影時，自動關閉圖像處理設定，以便在家中也能保留導演意圖，以更加真實原始的畫面欣賞電影。
Dolby Vision 與 Dolby Atmos
Dolby Vision 和 Dolby Atmos 是著名的 HDR 和音效解決方案，可增強電影和遊戲的聲效及畫質，讓您在家中體驗專業製作的影像和音效。
TruMotion
TruMotion 使用動態平滑技術，提升體育賽事等快節奏內容的畫質。
電競遊戲功能
我們的某些電視亦配備了增強遊戲體驗的功能。
• AMD FreeSync™：可減少畫面撕裂、卡頓和輸入延遲等問題，實現流暢的遊戲體驗，即使您正在進行快節奏的遊戲。您也可以在某些LG顯示器上找到此功能。
• Game Optimizer：將最佳遊戲設定套用至各種遊戲類型，包括第一人稱射擊遊戲 (FPS)、角色扮演遊戲 (RPG) 和即時戰略遊戲 (RTS) 等。您還可以切換更新率和 AMD FreeSync™ 技術，實現更流暢的遊戲體驗。
• 遊戲儀表板：您可以通過儀表板功能在遊戲過程中調整設定。
• 雲遊戲：我們的其他電視支持NVIDIA的GeForce NO，讓您即時暢玩最受歡迎的遊戲，更有多款免費遊戲。
• HDMI 2.1：HDMI 2.1為家用遊戲機提供新一代連接功能。擁有HFR (高幀率) 和 eARC (增強音訊回傳通道) 等功能，可以更高的解析度享受流暢的音效和影像。特定型號還具有 ALLM (自動低延遲模式)，當遊戲機開啟時，自動切換到遊戲模式，讓您享受更流暢、無延遲的體驗。
其他考慮的因素
為確保獲得最佳的觀影及娛樂體驗，最後還有幾個需要考慮的因素。
音效
音效是娛樂中最重要的一環，以下功能可增強您電視的音效。
我們的部分電視配備了 AI Sound Pro 功能，可根據您觀看的內容類型使音效達至最佳化。特定的電視型號還配備了音量平衡功能，使不同類型內容的音量水平能保持一致。
您可能想購買一個 Sound Bar 來進一步增強您的音效。LG Sound Bar 提供豐富的音效，可以無線連接到我們的電視，為您提供仿置身於場境中的體驗。
連接埠
如果電視上能配備幾個 HDMI 連接埠，就可以更有彈性地連接 DVD 或藍光播放器、遊戲機和 Chromecast 等各種設備。連接埠很容易用完，因此請考慮您會如何使用電視，並在購物時注意產品規格中列出的 HDMI 連接埠數量。
準備好買下一部電視了嗎？
電視是現代家庭的必需品，無論您是喜歡追劇、欣賞電影、觀看球賽或是玩遊戲，都少不了它。快來瀏覽我們所有的電視系列，體驗更高級別的觀賞感受、非凡的音效和強大的功能。