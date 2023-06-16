我們的某些電視亦配備了增強遊戲體驗的功能。



• AMD FreeSync™：可減少畫面撕裂、卡頓和輸入延遲等問題，實現流暢的遊戲體驗，即使您正在進行快節奏的遊戲。您也可以在某些LG顯示器上找到此功能。



• Game Optimizer：將最佳遊戲設定套用至各種遊戲類型，包括第一人稱射擊遊戲 (FPS)、角色扮演遊戲 (RPG) 和即時戰略遊戲 (RTS) 等。您還可以切換更新率和 AMD FreeSync™ 技術，實現更流暢的遊戲體驗。



• 遊戲儀表板：您可以通過儀表板功能在遊戲過程中調整設定。



• 雲遊戲：我們的其他電視支持NVIDIA的GeForce NO，讓您即時暢玩最受歡迎的遊戲，更有多款免費遊戲。



• HDMI 2.1：HDMI 2.1為家用遊戲機提供新一代連接功能。擁有HFR (高幀率) 和 eARC (增強音訊回傳通道) 等功能，可以更高的解析度享受流暢的音效和影像。特定型號還具有 ALLM (自動低延遲模式)，當遊戲機開啟時，自動切換到遊戲模式，讓您享受更流暢、無延遲的體驗。