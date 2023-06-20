為家中選擇完美冷氣機之前，首先應考慮冷氣機的尺寸。這裏所指的尺寸並非系統實際尺寸。上述尺寸是指冷氣機機組的製冷功率。

當冷氣機相對於周圍環境尺寸過大，便會導致不斷開/關，令環境過熱或過冷。當有此情況，家中便會出現各個熱點。某些房間會很涼爽，但另一些房間則又熱又潮濕。相反，過小的冷氣機需要很長時間才能達到所需溫度。

首先，為家庭選擇合適尺寸的冷氣機時，最需要的資訊是製冷空間的大小。您需要計算房間大小來決定理想的冷氣機功率。

其次，您需要了解該空間需要多少製冷/供熱。BTU 代表英國熱量單位，用於衡量冷氣機在一小時內消除所在地點熱量所消耗的能量。正確計算 BTU 可確保冷氣機能提供高效冷卻效果，而不會增加電費。

然而，這種計算並非適用於所有情況，因為當中並無考慮天花板高度、窗戶數量和其他類似因素。如果您對計算感到困惑，請向專業人士求助。他們會分析您的地點，並推薦合適的冷氣機尺寸。