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購買指南
LG 冷氣機購買指南
需要買新冷氣機，但無從入手？我們為您提供了一份詳盡指南，助您找到理想的 LG 冷氣機。從分體式到窗口式冷氣機，我們會幫您選擇最適合您生活方式的一款。
哪種類型的冷氣機適合您？
LG 冷氣機設有一系列功能，讓家中整個夏天都清新舒適。我們的產品保證能提供最佳冷氣機技術。
三款可供選擇的款式類型如下：
*分體式
*窗口式
如何選擇適合您家居的冷氣機尺寸
為家中選擇完美冷氣機之前，首先應考慮冷氣機的尺寸。這裏所指的尺寸並非系統實際尺寸。上述尺寸是指冷氣機機組的製冷功率。
當冷氣機相對於周圍環境尺寸過大，便會導致不斷開/關，令環境過熱或過冷。當有此情況，家中便會出現各個熱點。某些房間會很涼爽，但另一些房間則又熱又潮濕。相反，過小的冷氣機需要很長時間才能達到所需溫度。
首先，為家庭選擇合適尺寸的冷氣機時，最需要的資訊是製冷空間的大小。您需要計算房間大小來決定理想的冷氣機功率。
其次，您需要了解該空間需要多少製冷/供熱。BTU 代表英國熱量單位，用於衡量冷氣機在一小時內消除所在地點熱量所消耗的能量。正確計算 BTU 可確保冷氣機能提供高效冷卻效果，而不會增加電費。
然而，這種計算並非適用於所有情況，因為當中並無考慮天花板高度、窗戶數量和其他類似因素。如果您對計算感到困惑，請向專業人士求助。他們會分析您的地點，並推薦合適的冷氣機尺寸。
準確安裝指南
建議委託專業技術人士安裝冷氣機。專業人士可制定理想環境，確保能以最佳方式使用冷氣機。
但在找人幫忙安裝之前，您應確保所選的冷氣機類型和環境能符合某些基本要求。
功能
選定好適合您空間和需求的合適冷氣機類型，便是時候了解一下 LG 提供的獨家功能。
快速降溫
雙變頻壓縮機
壓縮機是冷氣機的核心，其運作、效率或噪音情況，有機會影響用家日常生活或繳付高昂電費。在 LG 一系列技術先進的冷氣機產品中，LG 雙變頻壓縮機冷氣機可讓您消除這些顧慮。LG 雙變頻壓縮機快速冷卻技術可令冷空氣快速分佈四周，讓您快速享受舒適冷風。此外，持續冷卻和加熱功能不但有助改善運作效率，而且能盡可能減低能源消耗，並且降低噪音水平。
不妨花點時間了解能源效率
點擊下方了解節能做法，既能節省電費，又可保護地球。
使用雙變頻減少對能源消耗的擔憂
LG 雙變頻技術會根據溫度調節壓縮機運作速度，以此降低能源消耗。與非變頻冷氣機相比，使用變頻冷氣機可節省能源達 70%* 。此外，雙變頻壓縮機技術為壓縮機提供 10 年保養，保持最佳性能。
*根據 TUV 測試，LG 變頻式冷氣機 (US-Q242K *) 能比 LG 非變頻式冷氣機 (TS-H2465DAO) 節省多 70% 能源。
*根據 TUV 測試，LG 變頻式冷氣機 (US-Q242K *) 能比 LG 非變頻式冷氣機 (TS-H2465DAO) 節省多 70% 能源。
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主動能源控制助您輕鬆操作冷氣機
只需輕按一下遙控器，即可啟用 AEC（主動能源控制）功能，根據個人需要調整能源消耗。用家可憑四種級別（包括正常、80%、60% 和 40%）控制能源消耗，無論是您本人還是家人都可輕鬆控制。其他設定（如風扇速度、溫度等）也可根據個人需要調整。這種能量控制可讓用家戶根據某個時刻的房內人數調節能源消耗。
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ThinQ 耗電監控
無論身在何處，都可以透過 LG ThinQ 應用程式追蹤並密切掌控家中能源消耗水平。用家戶可以透過 ThinQ 應用程式輕鬆監控能源使用情況，無論是用於日常維護還是特定目的（例如識別高能源消耗來源以調整和降低耗電水平），通通都能應付。
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*ThinQ 功能可能因國家/地區及產品而異。
享受不一樣的新鮮空氣
LG AirCare Complete 系統由五個全面步驟組成，可以捕捉並清除大粒灰塵和超細灰塵以及細菌、過敏原等，令空間煥然一新。
*不同國家/地區所配置的過濾器亦會不同。
以潔淨空氣填滿四周空間
超細除塵器可去除空氣中的有害微塵，小至 0.1μm* 的微小顆粒也可清除。微結構 HAF（高氣流過濾器）可捕捉微小顆粒，但不限制流出的空氣，而靜電表面過濾器則可阻隔灰塵。
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*經 TUV 驗證，PM 0.1 (0.1㎛) 顆粒去除率為 99.9%。（適用型號 S3NM12JA1YB，買粒大小 PM 0.1，結果：109 分鐘內去除 99.9%。）
*經過 KCL 驗證，PM 0.1(0.1㎛) 顆粒去除效率為 99.9%（適用型號：S3-Q09JA1YA，買粒大小：PM0.1 (100nm)，結果：65 分鐘內去除 99.9%。）
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乾淨的風扇，潔淨的微風
若冷氣機內部保養不善，所使用的風扇便會污染出風，永遠無法吹出潔淨的空氣。LG DUALCOOL 採用全新 UV LED 技術，讓風扇保持 99.99%* 無菌。
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*經 TUV 和 KTR 驗證，4 小時的紫外線 LED 燈照射能有效清除冷氣機風扇葉上 99.99％ 的金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯桿菌。
自動內部清潔
定期檢查空氣過濾器，是保養冷氣機的必要步驟。髒污的空氣過濾器會限制氣流，從而降低冷氣機的效率。為達至最佳效能，過濾器需要每兩週清潔一次。同時，LG DUALCOOL 冷氣機具備自動清潔功能，可在關閉冷氣機時自動吹乾冷氣機內部，更方便管理冷氣機。
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簡單輕鬆操控
無論您身在何處，都可以透過 ThinQ 應用程式與冷氣機保持連接。智能 LG ThinQ 應用程式可遙距連接與 ThinQ 相容的設備，即使不在家中，也能密切關注設備運作情況。幾乎在任何地方，只需輕按一下即可開關，助您輕鬆控制冷氣機。此外，你可以直接從智能手機或平板電腦調整溫度、風扇速度和其他類似設定。
*ThinQ 功能可能因國家/地區及產品而異。
高效加熱解決方案
以後無需再等待加熱器預熱或冷氣機降低環境溫度。LG 冷氣機能以更低能源消耗量滿足用戶供熱需求，以更短時間加熱較大空間，為您營造溫和舒適的生活環境。這些型號除了配備快速加熱功能，還能促進空氣循環和均勻分佈氣流，令整個空間都保持溫暖。
電壓出現波動亦可安全運作
LG 冷氣機可承受劇烈的電壓波動，而不會像傳統冷氣機一樣故障。運作範圍更廣，即使額定電壓出現 (220/110V) ±25% 內的變化，也能保持出色表現。
*LG 內部測試結果：冷卻模式，設定溫度。19℃，室內條件 32℃（室內）/48℃（室外），電壓範圍 220/110V ± 25% 測試型號：S4-Q09AA31C, S4-W12JA31A
*產品按預期行為正常運作時的電壓在額定電壓（保證電壓）的 ±15% 以內。可在 ±15% 或以上幅度的電壓變動範圍內持續運作，但產品效能或會下降
電器不應干擾寧靜環境。配備優質組件和壓縮機的 LG 變頻冷氣機以低速運作，因此所產生的噪音比非變頻冷氣機更低。這款冷氣機效能卓越，而且不會打擾安寧環境，讓您可以完全放鬆，而設備品質或效能亦不會有所降低。
冷氣機常見問題
合適的冷氣機溫度設定是多少？
首次開啟冷氣機時，將其設定為低溫，並使用強風設定快速降低室內溫度。一旦房間充分冷卻，25℃ 是保持房屋涼爽及實現節能的最佳溫度。
變頻冷氣機和非變頻冷氣機有什麼分別？
變頻冷氣機比非變頻冷氣機運作效率更高。非變頻冷氣機的壓縮機無論溫度如何，都會以相同的速度旋轉，當達到所需溫度便會關閉，並在溫度升高時再次開啟。變頻冷氣機可在較高溫度下加快壓縮機運作，以及在較低溫度下減慢壓縮機運作，因而能比非變頻冷氣機節省更多能源，並可更快冷卻環境，以及更安靜地運作。
甚麼是智能冷氣機？
在連接至互聯網的智能手機或智能揚聲器上使用應用程式，即可控制和監察智能冷氣機。您可以不受時間和地點的限制，遙距控制和監察冷氣機。
LG DUALCOOL 的各種實用智能功能可透過 LG ThinQ 智能應用程式使用。使用智能手機方便地開關 LG 冷氣機，或遙距控制溫度設定和模式，無需身處同一房間亦可操作！此外，能源監控可讓您監察和管理能源使用情況，以便作出更明智的能源選擇。（*此功能在某些國家/地區可能無法使用）。
如何清潔和管理冷氣機？
您可以透過在冷卻和加熱時選擇合適的溫度以及定期清潔過濾器來減少不必要的能源浪費，從而節省能源。
使用冷氣機時如何節能？
您可以透過在冷卻和加熱時選擇合適的溫度以及定期清潔過濾器來減少不必要的能源浪費，從而節省能源。
冷氣機也能用於家庭供熱嗎？
製冷時，冷氣機向室內吹冷風，向室外吹熱風。供熱時，可改變製冷劑流向，將暖風送入室內供熱。
如何安裝冷氣機？
冷氣機種類眾多，而分體式冷氣機必須由專業工程師負責安裝，因為安裝過程需要鑽穿牆壁，才能連接室外機和室內機。而窗口式冷氣機因內置室外機而無需安裝管道，因此您可以自行安裝。