乾衣機有各種不同的尺寸，取決於您的家庭大小以及使用乾衣機 (而非晾衣架或晾衣繩) 乾衣的頻率。



另外，您還需要考慮兩方面的尺寸：物理尺寸和乾衣機容量。



您可在產品規格中知道乾衣機的尺寸以及重量，並與家中的可用空間比較；但請記得在機身背面和側面留出額外的通風空間。



乾衣機的容量以公斤為單位，指的是乾衣物的重量，而不是濕衣物的重量。LG 設有不周容量的型號。8 公斤乾衣機適合大多數中小型家庭使用；而 9 至 10 公斤則適合大型家庭或每週乾衣量較大的家庭。如果您有需要烘乾較大型的物品，例如羽絨被等，也應考慮購買較大容量的乾衣機。