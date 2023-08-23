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購買指南
乾衣機購買指南
正在尋找新的乾衣機嗎？由於市面上有如此多的選擇，可能很難知道哪一款最適合您。因此，我們推出本指南，幫助您了解熱泵乾衣機和其他類型 (如冷凝式和排氣式) 之間的差異；我們還將介紹乾衣機容量，以及部份 LG 機型的功能。您可將此視為購買全新乾衣機的終極指南。
甚麼是熱泵乾衣機，它是如何運作的?
甚麼是熱泵乾衣機，它是如何運作的?
我們的乾衣機系列被稱為「熱泵乾衣機」。它是冷凝式乾衣機的一種，比傳統的排氣式乾衣機更現代化。它使用熱泵技術來加熱空氣，並從衣服中吸收濕氣；然後產生的冷凝水會被收集到水箱或集水器中，而剩下的乾燥空氣會被重新循環並泵送回滾筒中，繼續乾衣。
熱泵乾衣機的優點
熱泵乾衣機的優點
以下是熱泵乾衣機的優點：
● 由於重新加熱並回收乾衣機內部產生的熱空氣，熱泵乾衣機以其節能效果而聞名。
● 它的運行成本也更低廉，且不需要進行水管安裝，因為所有的水分都存儲在可以手動排放的水箱中。在安裝熱泵乾衣機時會有更多的靈活性，即使您住在公寓中或家中沒有獨立的雜物房，仍然可以輕鬆地安裝熱泵乾衣機。
● 由於在較低的溫度下烘乾衣物，熱泵乾衣機對衣物物料更加溫和。
熱泵乾衣機vs. 冷凝式及排氣式乾衣機的比較
如我們所提到的，熱泵乾衣機實際上是冷凝式的一種，但它們有一個關鍵的差別。
冷凝式乾衣機會將衣服中的水分抽出，而空氣會在線圈上加熱，並進入滾筒中烘乾衣物。因為它不會回收滾筒中的熱空氣，所以雖然可以快速烘乾衣物，但使用的電量會更高，節能效果較差。
熱泵及冷凝式乾衣機vs. 排氣式乾衣機
熱泵及冷凝式乾衣機則與排氣式乾衣機有相當大的分別。排氣式乾衣機需要通過窗戶或於牆上安裝管道排出濕氣。
排氣式乾衣機的價格較便宜，但是靈活性較差且運行成本更高，因此如果您沒有放置晾衣架或晾衣繩的空間，長遠來看排氣式乾衣機可能不是很好的選擇。另外，它們也不適用於通風效果較差的住宅，因此如果您住在市中心的單位或沒有外部空間安裝管道，最好還是選擇熱泵或冷凝式乾衣機。
你需要多大尺寸的乾衣機?
乾衣機有各種不同的尺寸，取決於您的家庭大小以及使用乾衣機 (而非晾衣架或晾衣繩) 乾衣的頻率。
另外，您還需要考慮兩方面的尺寸：物理尺寸和乾衣機容量。
您可在產品規格中知道乾衣機的尺寸以及重量，並與家中的可用空間比較；但請記得在機身背面和側面留出額外的通風空間。
乾衣機的容量以公斤為單位，指的是乾衣物的重量，而不是濕衣物的重量。LG 設有不周容量的型號。8 公斤乾衣機適合大多數中小型家庭使用；而 9 至 10 公斤則適合大型家庭或每週乾衣量較大的家庭。如果您有需要烘乾較大型的物品，例如羽絨被等，也應考慮購買較大容量的乾衣機。
LG 乾衣機的特點
LG 乾衣機的特點
我們的乾衣機採用一系列創新技術，讓您的生活更加輕鬆。以下是您可以在部分 LG 機型中找到的功能。
變頻控制
變頻控制技術減少了摩打的摩擦，因此產生的噪音會比其他類型的乾衣機小。當中變頻摩打由電腦控制，可以調整動力和轉速，使運作更加高效，亦更加耐用，因此不需要太擔心維修或修理的成本。
自動清潔冷凝器
保持冷凝器清潔對於確保正常運行非常重要*。LG 的自動清潔冷凝器技術，會在每個乾衣程序後自動清潔冷凝器 1-3 次，讓您不必手動清除冷凝器中的毛髮和塵垢，為您節省時間和精力！
*冷凝器的清潔程度或因操作環境而有所差異。
智能功能
現今的乾衣機亦配備了智能功能和 Wi-Fi 連接，讓您更輕鬆地管理洗衣程序。下面將介紹一些在 LG 乾衣機中找到的主要功能。
ThinQ™
LG ThinQ™ 技術讓您可以通過ThinQ™ 應用程式遠程監控和管理您的乾衣機*；您可以追蹤乾衣機的能源消耗，查看以前的乾衣程序記錄，及下載新的乾衣程序。
*LG ThinQ™ 應用程式可在 Android 或 iOS 智能手機上使用。需要兼容 Android 4.1.2 (Jellybean) 或更高版本的智能手機，或兼容 iOS 9 或更高版本的智能手機，才能使用。需要連接手機和家用 Wi-Fi並在ThinQ™ 應用程式上註冊產品。智能功能和語音助手產品或因地區和型號而有所差異。請向當地零售商或 LG 查詢服務的可用性。LG 可能會在不事先通知的情況下更改功能和服務。
Smart Diagnosis™智能診斷
Smart Diagnosis™智能診斷可讓您將數據傳輸到智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式，診斷和解決您的乾衣機可能出現的問題。
Smart Pairing™ 智能配對
透過Smart Pairing™ 智能配對，您可以將 LG 前置式洗衣機的洗衣程序同步至乾衣機。當連接到LG ThinQ™應用程序時，Smart Pairing™ 會根據上一個完成的洗衣程序自動設置乾衣設定，因此不必手動選擇正確的程序。
專業護理程序
特定型號乾衣機會提供特別護理程序，照顧您的衣物和家庭所需。
防敏乾衣程序
防敏乾衣程序旨在去除常見的家居過敏原*，保護您的家人。
*不同型號的 LG 乾衣機具有不同的防敏乾衣程序，請查看產品頁面，了解更多詳細資料。
溫和護理
溫和護理程序會以較低的溫度烘乾精緻衣物，減少縮水和皺褶產生的可能性。
智能感測乾衣
透過監測滾筒內的濕度和氣度，智能感測乾衣會自動設定乾衣時間和溫度，達到最佳的乾衣效果。
雙層空氣濾網
雙重空氣濾網技術能夠捕捉衣物上的絨球和其他雜質，確保您的乾衣機在每次使用後都能保持最佳狀態。
其他考慮事項
在決定要選擇哪種乾衣機之前，您可能還要考慮以下事項。
洗衣乾衣機
洗衣乾衣機
洗衣乾衣機是一種節省空間的解決方案 - 特別是當您正在尋找一部新洗衣機的時候。請注意，它們的乾衣量會相對較低，因此您需要考慮您使用乾衣機的頻率，以及需要烘乾的是什麼衣物。
話雖如此，對於那些沒有太多可用的空間，以及住在公寓或者戶外空間有限而無法使用晾衣架或晾衣繩的家庭來說，洗衣乾衣機絕對是一個不錯的選擇。
疊放或掛牆安裝您的乾衣機
遺憾地，不同於排氣式乾衣機，熱泵式乾衣機無法進行掛牆安裝。
疊放或掛牆安裝您的乾衣機
但如果您想節省地面空間，可以將洗衣機和乾衣機堆疊安裝。另外，LG 的 WashTower™ 模型採用一體式設計，設有中央控制面板的流線型外型，方便使用的同時改善可用性。
能源效率
乾衣機因不夠節能而聞名，但這並非完全正確。正如我們先前所說，熱泵乾衣機的設計可更有效地利用能源，更環保且更省錢。因此，即使熱泵乾衣機的價錢相對更高，但考慮到整個產品週期的成本 (包括購買價格和十年運行成本)，總體成本仍是相對較低。
準備好購買新的乾衣機嗎?
即使您通常會在室外晾乾大部分的衣物，但乾衣機仍然可以帶來巨大的好處。透過瀏覽我們的全系列熱泵式乾衣機，了解如何讓洗衣乾衣變得更輕鬆愉快。