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實用小貼士
如何防止無線吸塵機產生異味
你的無線吸塵機是否曾散發出難聞的氣味？在本指南中，我們將探討吸塵機異味的常見來源，並提供防止異味產生的實用小貼士。從正確的清潔方法到日常維護的步驟，我們會涵蓋各個方面，並推薦適合你家居需要的 LG 產品。快來了解如何消除惡臭，享受煥然一新的清潔體驗。
吸塵機的異味來源
無線吸塵機的異味通常是由於在清潔過程中吸入並積聚的水蒸氣、污垢、細菌和其他微粒所致。一但沒有妥善處理，就很可能會變成細菌滋生的溫床，導致持續發出異味，長時間下甚至會影響你的健康。為確保清潔和新鮮的吸塵體驗，定期為吸塵機進行保養十分重要。通過簡單的清潔方法，不但可以防止異味產生，更可享受更有效的清潔過程。
五步杜絕吸塵機異味
如果你決心要解決無線吸塵機散發的異味，請跟從以下五個步驟，讓你的清潔體驗煥然一新。請事先關閉吸塵機並將斷開與電源和電池的連接，減少受損的可能性並確保清潔過程的安全。
第一步 – 參閱使用說明
在使用不同款式的吸塵機前，請花點時間閱讀產品使用手冊。這有助你了解吸塵機的功能和限制 (例如它是否可以用水清洗)。根據使用手冊正確拆卸吸塵機，並清潔吸頭、塵盒、過濾器和氣旋系統零件。這一步可以確保吸塵機保持良好狀態，並發揮最佳效能。
第二步 – 清除異物
大型碎屑很容易會堵塞無線吸塵機的管道或進氣口，影響吸塵機的性能、增加耗電量，並導致通風不良和異味產生。為了解決這個問題，首先應拆卸吸塵機並清除卡在裡面的異物，徹底清潔吸塵機的管道和進氣口。這個步驟將使你的吸塵機運行順暢、保持性能，並防止異味產生。
第三步 – 定期清潔集塵盒或集塵袋
第三步 – 定期清潔集塵盒或集塵袋
吸塵機中的集塵盒或集塵袋會收集灰塵和毛髮等污垢，如果不作清理，加上意外攝入濕氣，就可能會成為異味的來源。為了解決這個問題，建議在使用後立即清空塵盒或塵袋，按照說明清洗或抹去頑固的污垢，並確保它們在放回吸塵機之前已經完全乾燥。通過及時處理污垢與保持集塵箱或集塵袋清潔乾燥，便可防止異味產生。
另一種方法則是選擇具有自動清空功能的無線吸塵機。LG 專為改善這一步而設計了 LG CordZero™ All-in-One Tower™，不但可將 LG 吸塵機自動清空的灰塵儲存到底座中，還可作為吸塵機的充電底座和存放配件的收納空間。讓你無需在每次使用後立即清空吸塵機集塵盒，而只需要每 3 個月左右更換底座集塵袋即可！注意集塵袋更換時間或會因實際使用環境而異。All-in-One Tower™ 還配備了 3 重過濾系統，可衛生地鎖住污垢並使空氣通過過濾器，確保去除細小的灰塵顆粒。
第四步 – 定期清潔和更換過濾器
第四步 – 定期清潔和更換過濾器
當吸塵機的過濾器被堵塞時，就會降低吸塵機的效能，並產生令人不快的異味。徹底清潔過濾器的過程很困難，可水洗的過濾器可確保其保持乾淨且不被堵塞，有助防止異味積聚，並確保吸塵機維持最佳性能，使清潔過程更加輕鬆。
大部份的 LG 吸塵機都配備了五重過濾系統，能輕鬆過濾吸塵機內的灰塵、花粉和寵物毛髮。各種大小的灰塵會被逐層分離，最終只有乾淨的空氣會從吸塵機中釋放出來，因此特別適合對細塵和花粉過敏的人士。其中金屬濾網、布質前疊濾網和粉塵濾網可以拆下清洗，保持吸塵機的性能。請注意過濾器應該以清潔的水手洗，完全風乾後再放回吸塵機中。
第五步 – 保養吸塵機的吸頭
最後，請記得照顧你的吸塵機吸頭。留意吸頭是否發出奇怪的噪音，這可能是有異物卡住的跡象，同時亦要檢查吸頭是否被卡住或無法正常運作。一旦發現異物，只需將其清除即可，並根據所使用說明進行清潔。這樣，你就成功完成了整個吸塵機的清潔過程！
吸塵機日常保養
為防止你的吸塵機產生異味，請進行以下的日常保養。首先，在每次使用後，根據使用情況，清空集塵箱或定期更換集塵袋，避免塵埃過滿，並清除殘留異味。另外，請定期清潔過濾器，因為堵塞或髒污的過濾器會導致異味產生。亦要注意檢查刷毛或配件，並清除所有纏繞其上的頭髮和纖維。最後，擦拭吸塵機的機身表面，去除灰塵和污垢。只要將這些保養要點納入你的日常清潔程序中，就可確保吸塵機保持清新、高效，並遠離異味。
選擇合適的吸塵機
日常清潔和保養固然十分重要，但選購一部合適的吸塵機可以讓你更輕鬆地避免異味產生。LG CordZero™ A9 吸塵機具有多項特別設計，令清潔更加方便，並減少異味產生的可能。
選擇具可水洗過濾器的智能吸塵機
選擇具可水洗過濾器的智能吸塵機
清潔吸塵機上的過濾器是保持最佳吸力和清潔效果的重要步驟。堵塞或髒污的過濾器會限制空氣的流動，降低吸塵機收集灰塵和碎屑的效果。定期清潔過濾器可以確保吸塵機能高效運作，延長其使用壽命，並為你保持一個乾淨健康的環境。設計良好的吸塵機可以讓你輕鬆拆卸各個部件進行徹底清潔，而 LG CordZero™ A9 系列中，氣旋系統、金屬過濾器、綿質前置過濾器及微塵過濾器，都可以被拆下及清洗去除污垢，讓你的吸塵機保持清新的氣味。請注意過濾器應該以清水手洗，完全晾乾後再放回吸塵機中使用。
此外，LG CordZero™ A9 系列亦可通過LG ThinQ應用程式連接到你的 iOS 或 Android 智能手機。只需連接至家庭無線網絡，就可以在應用程式中監控吸塵機每周、每月和每年的使用情況，幫助你了解過濾器的狀態，以及何時需要更換過濾器。ThinQ應用程式還可以幫助你了解當前的電池電量，進行智能診斷和查看清潔歷史記錄，掌握重要的保養資訊。
LG的自動清空功能
LG的自動清空功能
LG開發了具備自動清空功能的 LG CordZero™ All-in-One Tower™，改善吸塵機清空塵盒的情況。當連接至底座時， LG 吸塵機會自動將灰塵倒入 All-in-One Tower™ 的大型集塵盒中，免除了手動清空吸塵機的需要。更具備 3 重過濾系統，能保證過濾灰塵及微粒，防止在清空過程中灰塵或寵物毛髮被重新釋放到空氣中。另外 All-in-One Tower™ 還提供收納空間放置吸塵機的配件，讓你享受更好的清潔體驗。
LG開發了具備自動清空功能的 LG CordZero™ All-in-One Tower™，改善吸塵機清空塵盒的情況。當連接至底座時， LG 吸塵機會自動將灰塵倒入 All-in-One Tower™ 的大型集塵盒中，免除了手動清空吸塵機的需要。更具備 3 重過濾系統，能保證過濾灰塵及微粒，防止在清空過程中灰塵或寵物毛髮被重新釋放到空氣中。另外 All-in-One Tower™ 還提供收納空間放置吸塵機的配件，讓你享受更好的清潔體驗。
選擇一款可拆卸吸頭的吸塵機
日常生活中有很多事情都會導致吸塵機內部積聚異味和細菌，例如寵物尿液或廚房溢出的刺激性調味料。為防止這些氣味在你的吸塵機內部揮之不去，就是注意清潔機器內外的主要部件。LG CordZero™ A9 吸塵機配備了一個易於拆卸的吸頭，幫助你快速找到異味的根源。只需將吸頭拆下、並進行清潔及消毒，即可在源頭阻止異味產生。
選擇一款可拆卸吸頭的吸塵機
因此如果你希望避免吸塵機產生異味，請選擇 LG吸塵機，並重新掌控清潔的過程。可水洗的過濾系統和可拆卸的氣旋系統，能有效提升清潔效率，不但設計簡單易用，亦可消除令人討厭的異味。吸塵機亦擁有時尚的設計、持久的電池壽命和強大的吸力，配備多種吸頭，一定可以滿足你所有清潔需求。快開始使用 LG 吸塵機，告別異味，迎接家居清潔新時代。
要了解更多有關 LG無線吸塵機，輕鬆保持家居清潔，請查看以下連結。
1. 使用LG ThinQ應用程式需要兼容 Android 7.0 或更新版本或 iOS 14.0 或更新版本的智能手機。需要連接至手機及家庭 Wi-Fi。