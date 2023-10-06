如何防止無線吸塵機產生異味

清潔吸塵機上的過濾器是保持最佳吸力和清潔效果的重要步驟。堵塞或髒污的過濾器會限制空氣的流動，降低吸塵機收集灰塵和碎屑的效果。定期清潔過濾器可以確保吸塵機能高效運作，延長其使用壽命，並為你保持一個乾淨健康的環境。設計良好的吸塵機可以讓你輕鬆拆卸各個部件進行徹底清潔，而 LG CordZero™ A9 系列中，氣旋系統、金屬過濾器、綿質前置過濾器及微塵過濾器，都可以被拆下及清洗去除污垢，讓你的吸塵機保持清新的氣味。請注意過濾器應該以清水手洗，完全晾乾後再放回吸塵機中使用。



此外，LG CordZero™ A9 系列亦可通過LG ThinQ應用程式連接到你的 iOS 或 Android 智能手機。只需連接至家庭無線網絡，就可以在應用程式中監控吸塵機每周、每月和每年的使用情況，幫助你了解過濾器的狀態，以及何時需要更換過濾器。ThinQ應用程式還可以幫助你了解當前的電池電量，進行智能診斷和查看清潔歷史記錄，掌握重要的保養資訊。