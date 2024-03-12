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極純淨色彩
專屬電影院體驗
LG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，提高色彩純度，使色彩更純淨生動。在大螢幕上體驗極純淨色彩，彷如置身電影院。
黑暗客廳中的 NanoCell 電視。螢幕顯示電影畫面。
NanoCell 納米粒子 創造極純淨色彩
NanoCell 納米粒子 創造極純淨色彩1
在傳統電視上以低畫質顯示電影場景。 另一半是高畫質的LG NanoCell電視。
*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
極純淨色彩令家居化身為頂級影院
享受 NanoCell 電視帶來的家居影院，以極高純度色彩及對比強烈深邃的黑色，令每個畫面更逼真，同時提供最佳音效，讓用家體會超逼真如臨現場的觀賞體驗，盡享所有娛樂。
掛在牆上的 NanoCell 電視。畫面上有位中世紀弓箭手正在準備射箭。
* Dolby，Dolby Atmos和double-D符號是Dolby Laboratories的註冊商標。
*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*FILMMAKER MODETM 標誌為 UHD Alliance, Inc. 的商標。
以極純淨色彩呈現你所愛的事物
投入於Apple TV 應用程式和 Netflix 提供的各種精彩內容。無需使用遙控器，透過語音命令即可存取。安坐家中，隨心享受。
- NETFLIX 標誌，接著是 Stanger Things、6 Underground、The Crown、You 和 La Casa De Papel 的四個垂直主題卡。 - Apple TV+ 標誌，接著是 Servant、Mythic Quest、Little America 和 The Morning Show 的四個垂直主題卡
*Apple TV 為頂閱服務。
*支援服務可能因應不同國家/地區而異
隨心掌控 理想的電影院
無需再用遙控來使用語音指令。簡單一句「Hi，LG。」即可像跟親友對話般取得電影資訊。LG AI ThinQ 設有深度學習功能：使用次數得多，準確度越高。
一位男士坐在客廳觀看掛牆電視的背影。螢幕上顯示電單車電影畫面。
*香港版的自然語音識別只適用於英語。
*支援服務或因應不同國家/地區而異。
以特大屏幕享受戲院級體驗
如果你好奇
OLED 電視上的升級影院體驗
恐龍在日落背景中咆哮。