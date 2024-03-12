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紅色背景上顯示一位太空人的特寫頭像。

極純淨色彩配以特大屏幕 享受戲院級體驗

極純淨色彩
專屬電影院體驗

LG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，提高色彩純度，使色彩更純淨生動。在大螢幕上體驗極純淨色彩，彷如置身電影院。

黑暗客廳中的 NanoCell 電視。螢幕顯示電影畫面。

NanoCell 納米粒子　創造極純淨色彩

NanoCell 納米粒子　創造極純淨色彩1

在傳統電視上以低畫質顯示電影場景。 另一半是高畫質的LG NanoCell電視。

*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

極純淨色彩令家居化身為頂級影院

享受 NanoCell 電視帶來的家居影院，以極高純度色彩及對比強烈深邃的黑色，令每個畫面更逼真，同時提供最佳音效，讓用家體會超逼真如臨現場的觀賞體驗，盡享所有娛樂。

掛在牆上的 NanoCell 電視。畫面上有位中世紀弓箭手正在準備射箭。

電視螢幕顯示電影中一位女士的雙眼特寫。

Dolby Vision IQ 及 Dolby Atmos

呈現電影製作人的視野

Dolby Vision IQ 按照內容及光暗狀況，自動調整屏幕亮度、色彩及對比度，營造最佳影像，比 HDR 的 Dolby Vision 更為出色。Dolby Atmos 帶來令人沉醉的音效體驗，盡享每種聲效。呈現電影製作人的視野，震撼感官體驗。

* Dolby，Dolby Atmos和double-D符號是Dolby Laboratories的註冊商標。

側光式 LED 及全陣列 LED 的影片比較

Nano Black

極純淨色彩呈現電影世界

全陣列背光控光技術提供精密細緻的畫質和極致對比度，讓你最喜愛的電影以更真實地呈現眼前。

*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

Christopher Nolan 在劇院接受採訪的影片。

FILMMAKER MODE™

享受電影製作人原始視野

自動調整畫面、關掉動態流暢 (HDR) 功能，徹底如實呈現電影製作人的視野及原始電影效果。
飽覽無遺每部電影的細節，享受真正戲院級內容觀賞質素。

*FILMMAKER MODETM 標誌為 UHD Alliance, Inc. 的商標。

繽紛多彩的愛情電影畫面，一男一女互相擁抱。

HDR10 Pro 和 HLG Pro

強化 HDR 格式

支援的主要 HDR 格式 - HLG 和 HDR 10，提供最佳 HDR 畫質，盡享生動逼真的娛樂內容。

以極純淨色彩呈現你所愛的事物

投入於Apple TV 應用程式和 Netflix 提供的各種精彩內容。無需使用遙控器，透過語音命令即可存取。安坐家中，隨心享受。

- NETFLIX 標誌，接著是 Stanger Things、6 Underground、The Crown、You 和 La Casa De Papel 的四個垂直主題卡。 - Apple TV+ 標誌，接著是 Servant、Mythic Quest、Little America 和 The Morning Show 的四個垂直主題卡

*Apple TV 為頂閱服務。
*支援服務可能因應不同國家/地區而異

隨心掌控 理想的電影院

無需再用遙控來使用語音指令。簡單一句「Hi，LG。」即可像跟親友對話般取得電影資訊。LG AI ThinQ 設有深度學習功能：使用次數得多，準確度越高。

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一位男士坐在客廳觀看掛牆電視的背影。螢幕上顯示電單車電影畫面。

*香港版的自然語音識別只適用於英語。
*支援服務或因應不同國家/地區而異。

以特大屏幕享受戲院級體驗

為什麼要選極純淨色彩？

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LG NanoCell Lineup

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如果你好奇
OLED 電視上的升級影院體驗

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恐龍在日落背景中咆哮。

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