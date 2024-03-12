8K 提供 3300 萬像素（9900 萬子像素），像素越多，密度越高。為了以 8K 塑造最逼真臨場感，實際的像素數目固然重要，但更重要的是每個像素都必須能獨立顯示並且清晰可見。LG NanoCell 顯示的效能超出 CTA（美國消費科技協會）為 8K 電視訂的慣用標準，LG NanoCell 8K 呈獻「Real 8K」解像度。