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NanoCell 納米粒子 塑造極純淨色彩
LLG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，
提高色彩純度，呈現令人驚嘆的逼真視覺體驗。
電視浮動於紫色背景。螢幕上顯示水晶。
如何塑造極純淨色彩
納米粒子將不純色彩轉化為純淨色彩，
使畫質色彩更生動、精準。
如何塑造<br> 極純淨色彩1
RGB 色譜圖展示過濾暗沉顏色及圖像
比較傳統電視與 NanoCell 技術的色彩純度
*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
極純淨色彩配以 Real 8K 解像度
8K 提供 3300 萬像素（9900 萬子像素），像素越多，密度越高。為了以 8K 塑造最逼真臨場感，實際的像素數目固然重要，但更重要的是每個像素都必須能獨立顯示並且清晰可見。LG NanoCell 顯示的效能超出 CTA（美國消費科技協會）為 8K 電視訂的慣用標準，LG NanoCell 8K 呈獻「Real 8K」解像度。
NanoCell 電視掛在牆上。螢幕上可見風景影像。
*CTA（美國消費科技協會）：代表超過 2,200 間美國消費者科技公司的標準及貿易組織。
*CTA 標誌僅會授予符合行業訂明之合規要求的產品。
*模擬圖像。
*CM 值以 TUV 測試的 65NANO97/98 型號為基礎。
*上述 CM 值為水平測試。
極純淨色彩 提升內容至 8K 解像度
LG NanoCell 透過多種 8K 內容最佳化功能，以更加純淨色彩顯示內容，提供真實的 8K 觀賞體驗。
一位女士在客廳看電視。螢幕上顯示風景影像。
* 模擬圖像。
Youtube、USB 和串流的標誌
1) AV1 讓您可觀賞 YouTube 的最新 8K 影片。支援 HEVC 及 VP9，因而涵蓋其他串流服務和本地媒體播放。
2) 購買後，或需要更新軟件才可進行串流。可供使用的 8K 內容視乎服務供應商而定。8K 播放需要高頻寬網絡連連。
舒適自在觀賞極純淨色彩
LG NanoCell 電視已獲得美國安全檢測實驗室公司 (Underwriters Laboratories, UL) 的「無光生物 LED 危害」(No Photobiological LED Hazard) 認證，確保雙眼免受有害光線影響。
電視屏幕上的森林圖像
1) LG NanoCell 65NANO90 及 65NANO80 獲 UL Verified Mark 認證。
2) 國際電工委員會 (International Electrotechnical Commission)
為空間環境 增添高雅魅力
極細邊框設計與任何家居佈局融為一體，帶來令人沉醉的流暢觀賞體驗。
電視顯示豪華住宅環境中自然界的視野
*附送電視座檯架，掛牆架需額外購買。
極純淨色彩榮獲重大獎項
*消費電子展（CES）創新大獎基於向評審提交的描述性資料。
消費者技術協會（CTA）並無核實任何提交項目或所作聲稱的準確性，亦無測試獲獎物品。