About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
有部 NanoCell 電視，螢幕上顯示水晶。色彩粒子顯現於地上。

極純淨色彩

NanoCell 納米粒子　塑造極純淨色彩

LLG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，
提高色彩純度，呈現令人驚嘆的逼真視覺體驗。

電視浮動於紫色背景。螢幕上顯示水晶。

如何塑造極純淨色彩

納米粒子將不純色彩轉化為純淨色彩，
使畫質色彩更生動、精準。

如何塑造<br> 極純淨色彩1

RGB 色譜圖展示過濾暗沉顏色及圖像

比較傳統電視與 NanoCell 技術的色彩純度

*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

極純淨色彩配以 Real 8K 解像度

8K 提供 3300 萬像素（9900 萬子像素），像素越多，密度越高。為了以 8K 塑造最逼真臨場感，實際的像素數目固然重要，但更重要的是每個像素都必須能獨立顯示並且清晰可見。LG NanoCell 顯示的效能超出 CTA（美國消費科技協會）為 8K 電視訂的慣用標準，LG NanoCell 8K 呈獻「Real 8K」解像度。

NanoCell 電視掛在牆上。螢幕上可見風景影像。

*CTA（美國消費科技協會）：代表超過 2,200 間美國消費者科技公司的標準及貿易組織。
*CTA 標誌僅會授予符合行業訂明之合規要求的產品。

對比影像示範銳利度如何隨著 CM 值由 100 跌至 50 減少。其上顯示 TUV 認證標誌。

Real 8K 解像度

遠超國際標準

根據 CTA 的標準，定義解像度時，明暗對比值 (CM) 必須達至最少 50%。CM 值越高，影像就越清晰。LG NanoCell 的 CM 水平為97.8％。這遠超國際標準，使純淨色彩更加清晰。

 

*模擬圖像。
*CM 值以 TUV 測試的 65NANO97/98 型號為基礎。
*上述 CM 值為水平測試。

極純淨色彩　提升內容至 8K 解像度

LG NanoCell 透過多種 8K 內容最佳化功能，以更加純淨色彩顯示內容，提供真實的 8K 觀賞體驗。

一位女士在客廳看電視。螢幕上顯示風景影像。

α9 晶片嵌於電視主板。

α9 Gen3 AI processor 8K

極純淨色彩配以 智能影像處理器

採用 α9 Gen3 AI Processor 8K ，利用大數據為原始內容進行分析，
自動調整並提升影像及聲效質素，讓您沉浸於逼真細緻的影像。

極純淨色彩配以 智能影像處理器 了解更多
比較 8K 升級前後的影像。升級前的影像模糊。

AI 8K Upscaling

卓越 8K 解像度 盡覽一切內容

LG NanoCell 為原始內容進行大數據分析，
為 2K 或 4K 內容提升細節及清晰度，昇華成逼真 8K 畫面，
大大減低雜訊並提升影像銳利度，讓您享受更清晰文字和影像。

* 模擬圖像。

電視螢幕顯示綠色鸚鵡

內置視訊解碼器

隨時就緒播放更多 8K 內容

支援 HEVC、 AV1 和 VP91) 解碼，讓你在 YouTube、 USB 或串流服務2)上觀賞 8K 影片。

Youtube、USB 和串流的標誌

1) AV1 讓您可觀賞 YouTube 的最新 8K 影片。支援 HEVC 及 VP9，因而涵蓋其他串流服務和本地媒體播放。
2) 購買後，或需要更新軟件才可進行串流。可供使用的 8K 內容視乎服務供應商而定。8K 播放需要高頻寬網絡連連。

舒適自在觀賞極純淨色彩

LG NanoCell 電視已獲得美國安全檢測實驗室公司 (Underwriters Laboratories, UL) 的「無光生物 LED 危害」(No Photobiological LED Hazard) 認證，確保雙眼免受有害光線影響。

電視屏幕上的森林圖像

在五種 LED 通過安全標準的圖表

無光生物 LED 危害1)

表現出色遠超國際標準

「無光生物 LED 危害」檢測衡量 LED 對人體有害影響的官方五大國際標準 (按 IEC 定義2))，
包括藍光、光化性紫外線、近紫外線、紅外輻射及視網膜熱危害。
而 NanoCell 電視則超越每個標準，表現更出色。

1) LG NanoCell 65NANO90 及 65NANO80 獲 UL Verified Mark 認證。
2) 國際電工委員會 (International Electrotechnical Commission)

為空間環境 增添高雅魅力

極細邊框設計與任何家居佈局融為一體，帶來令人沉醉的流暢觀賞體驗。

電視顯示豪華住宅環境中自然界的視野

*附送電視座檯架，掛牆架需額外購買。

極純淨色彩榮獲重大獎項

CES 2020 Innovation Awards
- 86NANO90

"An Impressive Contrast Ratio and a Wide Viewing Angle."
- 86NANO90

Red Dot Design Award 2020 Winner
- 75NANO99

*消費電子展（CES）創新大獎基於向評審提交的描述性資料。
消費者技術協會（CTA）並無核實任何提交項目或所作聲稱的準確性，亦無測試獲獎物品。

來看真實 8k 如何呈現純淨色彩完善你的電視體驗

真實遊戲體驗

了解更多

戲院級體驗

了解更多

賽事臨場感

了解更多

太空中數以百萬計的微小彩色顆粒

對超越NanoCell體驗的OLED感到好奇嗎？

對超越NanoCell體驗的OLED感到好奇嗎？ 了解更多
回到首頁 LG NanoCell 電視系列 2020