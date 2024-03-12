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賽車遊戲畫面。在白雪覆蓋的賽道上，一輛車正在轉彎。

極純淨色彩配以特大屏幕 逼真遊戲體驗

極純淨色彩讓你投入遊戲世界

LG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，提高色彩純度，使色彩更純淨生動。在大螢幕上體驗極純淨色彩，享受逼真遊戲體驗。

NanoCell 納米粒子　創造極純淨色彩

NanoCell 納米粒子　創造極純淨色彩1

在傳統電視上以低畫質顯示賽車遊戲的場景。 另一半是高畫質的LG NanoCell電視。

*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

極純淨色彩突破現實界限

NanoCell 支援 VRR （可變刷新率）和 HGiG 模式，呈現最佳圖像質量，大大減少畫面撕裂和延遲的情況。讓你去去探索難以與現實區分開的虛擬世界。

一位男士身處黑暗的房間，坐在沙發在大電視前玩角色扮演遊戲。

傳統電視上的賽車遊戲畫面出現影像撕裂。另一半則是減少影像撕裂問題的 LG NanoCell 電視。

AMD FreeSync™ Premium

完美遊戲體驗

LG NanoCell 支援 AMD FreeSync™ Premium 技術，這可以同步電視和遊戲機的刷新率，實現完整的遊戲畫面而大大減少畫面撕裂和延遲的情況。

*模擬圖像
*需要軟件更新才能支持此功能

怪物遊戲畫面一半顯示於傳統電視上，另一半則顯示於支援 HDR 的 LG NanoCell 電視上。

HGiG 模式

逼真的動畫場景

NanoCell 納米技術結合 HGiG 模式所呈現出的極純淨色彩為 HDR 遊戲帶來絕佳體驗。HGiG 是由硬體廠商與遊戲廠商組成，按照遊戲作者的意願制定了標準，以確保更佳的 HDR 遊戲體驗。

以極純淨色彩呈現實時動作

低輸入延遲和透過 HDMI 2.1 的ALLM 使你更易取勝。
NanoCell 的極純淨色彩 享受實時遊戲體驗。

一位男士坐在賽車座椅上在大電視前玩賽車遊戲。

一位男士身處黑暗的房間，坐在沙發在大電視前玩動作遊戲。

HDMI 2.1*

新遊戲標準

更高幀率、VRR、ALLM 及 eARC 連 HDMI 2.1 支援，以極高解像度顯示快速移動的動態影像，投入更逼真自然的遊戲世界。

*HDMI 2.1 帶來 4K@120Hz、eARC（增強音訊回傳通道）、VRR（可變刷新率）及 ALLM（自動低遲延模式）

射擊遊戲畫面一半顯示於具有一般輸入延遲的傳統電視上，另一半則顯示於減少影像撕裂問題的 LG NanoCell 電視上。

低輸入延遲

迅速反應　瞬間瞄準敵人

透過把輸入延遲減低，NanoCell 電視令遊戲玩家即時作出攻擊動作，使您的感官與遊戲節奏場景同步。

*輸入延遲數據是基於 NANO90 型號。

舒適自在觀賞極純淨色彩

LG NanoCell 電視已獲得美國安全檢測實驗室公司 (Underwriters Laboratories, UL) 的「無光生物 LED 危害」(No Photobiological LED Hazard) 認證，確保雙眼免受有害光線影響。

電視屏幕上的森林圖像

在五種 LED 通過安全標準的圖表

無光生物 LED 危害1)

表現出色遠超國際標準

「無光生物 LED 危害」檢測衡量 LED 對人體有害影響的官方五大國際標準 (按 IEC 定義2))，
包括藍光、光化性紫外線、近紫外線、紅外輻射及視網膜熱危害。
而 NanoCell 電視則超越每個標準，表現更出色。

1) LG NanoCell 65NANO90 及 65NANO80 獲 UL Verified Mark 認證。
2) 國際電工委員會 (International Electrotechnical Commission)

從不間斷的遊戲馬拉松

於競賽場上分秒必爭，時刻都需作好準備。於調整燈光和揚聲器時，你可能無法暫停遊戲或使用電視遙控器。請使用內置的 AI ThinQ 和免提語音控制，為你帶來游戲優勢。

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一位男士坐在賽車座椅上在大電視前玩賽車遊戲。

*香港版的自然語音識別只適用於英語。
*支援服務或因應不同國家/地區而異。

於大螢幕中盡情暢玩

為什麼要選極純淨色彩

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LG NanoCell lineup

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如果你好奇在 LG OLED 電視上的遊戲新層次

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帶有鏈接按鈕的賽車遊戲場景。

回到首頁 LG NanoCell 電視系列 2020