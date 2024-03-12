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極純淨色彩讓你投入遊戲世界
LG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，提高色彩純度，使色彩更純淨生動。在大螢幕上體驗極純淨色彩，享受逼真遊戲體驗。
NanoCell 納米粒子 創造極純淨色彩
NanoCell 納米粒子 創造極純淨色彩1
在傳統電視上以低畫質顯示賽車遊戲的場景。 另一半是高畫質的LG NanoCell電視。
*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
極純淨色彩突破現實界限
NanoCell 支援 VRR （可變刷新率）和 HGiG 模式，呈現最佳圖像質量，大大減少畫面撕裂和延遲的情況。讓你去去探索難以與現實區分開的虛擬世界。
一位男士身處黑暗的房間，坐在沙發在大電視前玩角色扮演遊戲。
*模擬圖像
*需要軟件更新才能支持此功能
以極純淨色彩呈現實時動作
低輸入延遲和透過 HDMI 2.1 的ALLM 使你更易取勝。
NanoCell 的極純淨色彩 享受實時遊戲體驗。
一位男士坐在賽車座椅上在大電視前玩賽車遊戲。
*HDMI 2.1 帶來 4K@120Hz、eARC（增強音訊回傳通道）、VRR（可變刷新率）及 ALLM（自動低遲延模式）
*輸入延遲數據是基於 NANO90 型號。
舒適自在觀賞極純淨色彩
LG NanoCell 電視已獲得美國安全檢測實驗室公司 (Underwriters Laboratories, UL) 的「無光生物 LED 危害」(No Photobiological LED Hazard) 認證，確保雙眼免受有害光線影響。
電視屏幕上的森林圖像
1) LG NanoCell 65NANO90 及 65NANO80 獲 UL Verified Mark 認證。
2) 國際電工委員會 (International Electrotechnical Commission)
從不間斷的遊戲馬拉松
於競賽場上分秒必爭，時刻都需作好準備。於調整燈光和揚聲器時，你可能無法暫停遊戲或使用電視遙控器。請使用內置的 AI ThinQ 和免提語音控制，為你帶來游戲優勢。
一位男士坐在賽車座椅上在大電視前玩賽車遊戲。
*香港版的自然語音識別只適用於英語。
*支援服務或因應不同國家/地區而異。
於大螢幕中盡情暢玩
如果你好奇在 LG OLED 電視上的遊戲新層次
帶有鏈接按鈕的賽車遊戲場景。