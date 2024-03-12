About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

足球場的廣角鏡頭。球員在球場中央聚集以準備作賽。

極純淨色彩配以特大屏幕 更臻完美

極純淨色彩塑造真實臨場感

LG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，提高色彩純度，使色彩更純淨生動。在大螢幕上體驗極純淨色彩，彷如置身賽事現場。

兩位男士身處客廳，在 NanoCell 電視觀賞足球賽事時歡呼。

NanoCell 納米粒子　創造極純淨色彩

如何塑造<br> 極純淨色彩1

傳統電視上的足球比賽圖像質量較差。 另一半是高畫質的LG NanoCell電視。

*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

極純淨色彩全情投入體育賽事

LG NanoCell 螢幕以極純淨色彩呈現更立體真實影像，帶來更廣闊空間感，彷如身於賽事現場。

NanoCell 電視置於電視支架。足球球員正在慶祝。

兩位男士身處客廳在 NanoCell 電視觀賞足球賽事的背視圖。

多個螢幕尺寸

如臨賽事現場

LG NanoCell 電視配有 86 寸及其他不同尺寸，
於螢幕上觀看運動員的細膩動作，體驗彷如現場般的真實。

一家五口在 NanoCell 電視觀賞足球賽事。

Nano Accuracy

廣闊可視角度　呈現極純淨色彩

Nano Accuracy 讓 8K 及 4K 螢幕上從廣闊可視角度顯示準確色彩，大大減少影像失真較情況。
以極純淨色彩於大螢幕呈現超卓畫質，欣賞心愛球隊作賽。

更真實的臨場感

LG NanoCell 透過極純淨色彩提高圖像質量，提供更真實的臨場感，實時享受你的心愛球隊作賽，配合 ThinQ AI 人工智能享受更多功能。

有部 NanoCell 掛牆電視。在螢幕上，足球賽事即將開始。

棒球遊戲畫面一半顯示於具有動態模糊的傳統電視上，另一半則顯示於沒有動態模糊的 LG NanoCell 電視上。

Motion Pro

飽覽每個重要時刻

透過 Motion Pro 功能消除殘留影像（動態模糊）的情況，無須擔心畫面變得糢糊不清或是閃爍。以 LG NanoCell 電視觀看體育節目時不會出現任何模糊影像，清楚看見每個運動員所有快速而細微的動作。

* Motion Pro適用NANO91及NANO86型號中。
*模擬圖像

在特大螢幕中觀賞賽事

為什麼要選極純淨色彩？

了解更多

LG NanoCell Lineup

了解更多

如果您好奇在世上最大的 OLED 電視上觀賞體育賽事

了解更多

運動場的鳥瞰視圖，上面顯示連結按鈕

回到首頁 LG NanoCell 電視系列 2020