We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
極純淨色彩塑造真實臨場感
LG NanoCell 透過應用約 1nm 大小的納米粒子過濾暗淡的顏色，提高色彩純度，使色彩更純淨生動。在大螢幕上體驗極純淨色彩，彷如置身賽事現場。
兩位男士身處客廳，在 NanoCell 電視觀賞足球賽事時歡呼。
NanoCell 納米粒子 創造極純淨色彩
如何塑造<br> 極純淨色彩1
傳統電視上的足球比賽圖像質量較差。 另一半是高畫質的LG NanoCell電視。
*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
極純淨色彩全情投入體育賽事
LG NanoCell 螢幕以極純淨色彩呈現更立體真實影像，帶來更廣闊空間感，彷如身於賽事現場。
NanoCell 電視置於電視支架。足球球員正在慶祝。
更真實的臨場感
LG NanoCell 透過極純淨色彩提高圖像質量，提供更真實的臨場感，實時享受你的心愛球隊作賽，配合 ThinQ AI 人工智能享受更多功能。
有部 NanoCell 掛牆電視。在螢幕上，足球賽事即將開始。
* Motion Pro適用NANO91及NANO86型號中。
*模擬圖像
在特大螢幕中觀賞賽事
如果您好奇在世上最大的 OLED 電視上觀賞體育賽事
運動場的鳥瞰視圖，上面顯示連結按鈕