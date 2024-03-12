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28吋(對角長度27.5吋)高清電視屏幕
所有規格
設計
-
系列
個人電視
-
顏色
黑色
顯示
-
屏幕尺寸 (Inch / cm)
27.5" / 70cm
-
色域 (CIE1931)
68%
-
色深
8bit (6bit+FRC)
-
色彩支援
16.7M
-
屏幕比例
16:9
-
解像度
1366x768
-
亮度 (典型)
250 (Typ.), 200(Min.)
-
對比度 (DFC)
5M:1
-
反應時間 (GTG)
5ms(High)
-
可視角度
R/L 178 (Typ.), U/D178 (Typ.) (CR≥10)
-
防閃屏幕
支援
-
屏幕表面處理
不反光
廣播接收
-
模擬廣播接收
PAL Multi
-
數碼電視接收
DTMB
-
- EPG
支援
影像
-
影像引擎
Triple XD engine
-
舒眼模式
支援
-
影像模式
鮮艷 / 標準 / ECO / 戲院 / 運動 / 遊戲 / Expert1 / Expert2
音效
-
音響系統
5W x 2
-
虛擬環迴立體聲
支援
-
自動音量
支援
-
等化器
支援
功能特色
-
按鍵鎖
支援
-
隨插即用
DDC2B
-
遊戲模式
有
-
戲院模式
有
-
Divx HD 器 (USB 媒體播器)
有
-
USB 自動播放
支援
-
智能省電
支援
-
自訂開/關時間
支援
-
訂時關機
支援
-
自動關機 / 自動休眠
支援
USB 錄影
-
錄影功能
支援
-
即時重溫
支援
其他
-
界面語言
中文 / 英文
連接性
-
天線
1
-
HDMI
1 (HDMI1.3)
-
- HDCP
支援
-
- ARC
支援
-
- H-Frequency
30kHz~83kHz
-
- V-Frequency
56Hz~75Hz
-
復合端子
有 (與色差共用)
-
色差
有 (與復合端子共用)
-
USB
1 ( 2.0)
-
RCA
支援
-
PC 音效輸入
支援
配件
-
遙控器
有
-
電源線
有
電源
-
類型
外置電源變壓器
-
電力供應
100~240Vac 50/60Hz
-
能源標籤
1 級能源標籤
尺寸(MM)
-
機身連座檯架 (闊x深x高)
641.5 x 186.1x 435.5
-
機身不連座檯架 (闊x深x高)
641.5 x 57.5 396.3
重量(KG)
-
機身連座檯架
4.7
-
機身不連座檯架
4.5
掛牆架(選購)
-
固定式
RW120