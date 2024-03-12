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27 吋全高清 IPS 電視顯示器
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
廣闊清晰畫面
LG 電視顯示器支援廣角的清晰畫面
簡約俐落設計
融入任何空間
顯示器設計時尚配上弧形邊框，簡約機背設有插座蓋。
*如在戶外使用，產品可能會因雨水或塵垢而受損。
以智能方式存取內容
使用 webOS 連接到 Wi-Fi 網絡，透過內置串流服務應用程式存取視訊內容
*支援服務可能因應不同地區而異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如何連接 ThinQ 家居儀表板：1.在手機安裝 LG ThinQ 應用程式，然後登記您的裝置。2.將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接至 ThinQ Home 信息中心。
*支援服務可能因應不同地區而異。
*AirPlay：可從 iOS、iPadOS 和 macOS 裝置進行鏡像和串流傳輸。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
*裝置須連接至電視顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*不包含 Magic Remote 遙控器 (單獨出售)，詳細規格可能因應不同地區而異。
*包括電視遙控器。
使人沉醉的視聽體驗
5W 雙立體聲喇叭為您打造沉浸式體驗
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
27
-
尺寸 (cm)
68.6
-
解像度
1920 x 1080
-
屏幕類型
IPS
-
屏幕比例
16:9
-
像素間距
0.3114x0.3114
-
亮度 (最少)
180 cd/m²
-
亮度 (典型)
300 cd/m²
-
色深
8bit
-
色域 (典型)
NTSC 72% (CIE1931)
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
對比度 (DFC)
Mega
-
對比度 (典型)
1000:1
-
可視角度 (CR≥10)
178°(右/左), 178°(上/下)
功能特色
-
藍牙音頻
支援
-
遊戲模式
支援
-
屏幕共享（Wi-Fi 鏡像）
支援
-
USB錄影
支援
-
USB 媒體播器
支援
連接性
-
HDMI
支援 (2組)
-
HDMI (H-Frequency)
30kHz - 83kHz
-
HDMI (V Frequency)
58Hz - 62Hz
-
光纖輸出
支援
-
USB
支援(USB2.0 1組)
-
乙太網絡連接
支援
-
WiFi
支援
-
藍牙
支援
-
HDCP
支援
音效
-
自動音量
支援
-
等化器
支援
-
喇叭
支援
-
喇叭輸出
5W
-
虛擬環迴立體聲
AI Sound
電源
-
類型
外置電源 (變壓器)
-
電力供應
100~240Vac, 50/60Hz
-
能源標籤
三級
-
耗電量 (典型)
32W
-
耗電量 (DC 電源關閉)
0.4W
廣播接收
-
模擬廣播接收
PAL
-
數碼電視接收
DTMB
-
- EPG
支援
-
智能系統
WebOS 22
-
網頁瀏覽器
支援
-
LG TV Remote App
支援
-
Miracast
支援
-
Bluetooth
支援
-
Wi-Fi
支援
-
乙太網路
支援
呎吋(毫米)
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
634.6 x 397.7 x 91.9 mm
-
包裝(闊x高x深)
718 x 172 x 495 mm
重量(公斤)
-
機身不連座檯架
5.7kg
-
包裝
8.3kg
配件
-
電源線
支援
-
遙控器
支援
掛牆架(選購)
-
掛牆架尺吋
75 x 75