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27 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器
一同享受
電視及顯示器
LG LED 電視顯示器，讓您電視和顯示器兼得
營造個人家居影院
即使在黑暗場景中都能捕捉所有重要時刻。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*支援服務可能因應不同地區而異。
*AirPlay：可從 iOS、iPadOS 和 macOS 裝置進行鏡像和串流傳輸。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
*使用 Android 裝置時，您的裝置必須連接到與電視顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
使人沉醉的視聽體驗
5W 雙立體聲喇叭為您打造沉浸式體驗
掛牆式設計
掛牆架功能時尚而方便
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
27
-
尺寸 (cm)
68.6
-
解像度
1920 x 1080
-
屏幕類型
IPS
-
屏幕比例
16:9
-
像素間距
0.3114x0.3114
-
亮度 (最少)
160cd/m²
-
亮度 (典型)
250 cd/m²
-
色深
8bit
-
色域 (典型)
NTSC 72% (CIE1931)
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
對比度 (DFC)
Mega
-
對比度 (典型)
1000:1
-
可視角度 (CR≥10)
178°(右/左), 178°(上/下)
功能特色
-
藍牙音頻
支援
-
遊戲模式
支援
-
屏幕共享（Wi-Fi 鏡像）
支援
-
USB錄影
支援
-
USB 媒體播器
支援
連接性
-
HDMI
支援 (2組)
-
HDMI (H-Frequency)
30kHz - 83kHz
-
HDMI (V Frequency)
58Hz - 62Hz
-
光纖輸出
支援
-
USB
支援(USB 2.0 1組)
-
乙太網絡連接
支援
-
WiFi
支援
-
藍牙
支援
-
HDCP
支援
音效
-
自動音量
支援
-
等化器
支援
-
喇叭
支援
-
喇叭輸出
5W
-
虛擬環迴立體聲
AI Sound
電源
-
類型
外置電源 (變壓器)
-
電力供應
100~240Vac, 50/60Hz
-
能源標籤
三級
-
耗電量 (典型)
32W
-
耗電量 (DC 電源關閉)
0.4W
廣播接收
-
模擬廣播接收
PAL
-
數碼電視接收
DTMB
-
- EPG
支援
-
智能系統
WebOS 22
-
網頁瀏覽器
支援
呎吋(毫米)
-
機身連座檯架 (闊x高x深)
612 x 423.1 x 152.5 mm
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
612 x 368.5 x 73.9 mm
-
包裝(闊x高x深)
748 x 160 x 447 mm
重量(公斤)
-
機身連座檯架
3.75kg
-
機身不連座檯架
3.5kg
-
包裝
5.6kg
配件
-
電源線
支援
-
遙控器
支援
掛牆架(選購)
-
掛牆架尺吋
75 x 75