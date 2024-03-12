*2013 至 2022 年的全球最暢銷 OLED 品牌。

**只適用於所有 OLED evo 型號，48/42 C3 除外。

***只適用於 55/65/75 G3。畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。

****與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。

*****資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。