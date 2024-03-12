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「World's No.1 OLED」短句顯示在黑色背景上。其他字逐漸消失，1 放大後化為邊框極幼的 LG OLED G3。電視旋轉，螢幕上播放彩色抽象圖像，其漸漸褪為「10 years of LG OLED」字詞。

LG OLED 10 週年 巔峰十載

*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

畫面顯示平面顯示屏。它轉向側面，只呈現 2 層，上面寫著「自發光」。接下來，它向側面平移，並向前旋轉，以顯示帶有「更薄」一詞的纖幼尺寸。螢幕隨後如墊捲起，顯示「可捲式」一詞。展開後，螢幕在「可彎曲」一詞旁邊彎曲。螢幕右上方顯示「42 吋」字詞。畫面擴大以代表最大的「97 吋」OLED。螢幕隨後化為 LG Signature OLED R，顯示出整個系列。

*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

世界第一

十年破格創新

突破性技術首屈一指，開創前所未見的全新局面。2013 年，我們向全球推出突破界限的 55 吋 OLED 電視。2014 年，我們實現一大躍進，推出了 4K OLED，而 8K 版本則在 2019 年推出。到 2020 年，可捲式 OLED 隆重登場，徹底革新電視造型。2022 年，我們推出 42 吋柔性顯示屏 OLED Flex，打破您的想像空間。

知名 LG OLED 的圖片：2013 年曲面 OLED、2014 年 4K OLED、2019 年 8K OLED、2020 年可捲式 OLED 及 2022 年 LG OLED Flex。

創新設計

超越界限　十年佳績

10 年以來，LG OLED 一直不斷創新，例如在 2017 年推出如牆紙般纖薄的 OLED W7，而在 2022 年則呈獻設有 20 級不同弧度的 OLED Flex，屢屢超越期望。

演變進化

3650 日的演變

連續十年不斷改進。HDR 的深度大大增強，使影像從陰影中躍現而出。8K 為影像增添超乎想像的細節，極致提升解像度。細化場景的 α9 處理器持續蛻變，帶來挑戰規範的非凡創新。

*模擬螢幕影像。

開創另一個十年

創下傳奇

世界第一的 OLED 電視

在過去十年精進研發的技術下，LG OLED 完美誕生。時至今日，α9 Gen6 4K AI 處理器增強現實效果，配合 Brightness Booster Max 亮度提升技術將亮度提高 70%，一切都比以往更加活靈活現。

*2013 至 2022 年的全球最暢銷 OLED 品牌。
**只適用於所有 OLED evo 型號，48/42 C3 除外。
***只適用於 55/65/75 G3。畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。
****與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。
*****資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

webOS 23 New Home

貼合心意

webOS 23 New Home 以 Quick Card 體現個人品味，立即跳至心宜的應用程式、內容及服務。

*模擬螢幕影像。

生活與時尚結合

融入空間

LG OLED 配合您的非凡生活及家居美學，使生活更臻完美。

圖片顯示黑色背景映襯下的 LG OLED G3，畫面顯示明亮的粉紅及紫色抽象藝術作品。顯示屏投射出寫有「evo」一字的彩色陰影。「10 Years World's No.1 OLED TV」徽章顯示在圖片的左上角。

LG OLED evo G3

重新定義明亮世界

探索如身臨其境的真實世界，欣賞令人難以置信的耀目國度。

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