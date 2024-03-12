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LG OLED 10 週年 巔峰十載
*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
世界第一
十年破格創新
突破性技術首屈一指，開創前所未見的全新局面。2013 年，我們向全球推出突破界限的 55 吋 OLED 電視。2014 年，我們實現一大躍進，推出了 4K OLED，而 8K 版本則在 2019 年推出。到 2020 年，可捲式 OLED 隆重登場，徹底革新電視造型。2022 年，我們推出 42 吋柔性顯示屏 OLED Flex，打破您的想像空間。
知名 LG OLED 的圖片：2013 年曲面 OLED、2014 年 4K OLED、2019 年 8K OLED、2020 年可捲式 OLED 及 2022 年 LG OLED Flex。
創新設計
超越界限 十年佳績
10 年以來，LG OLED 一直不斷創新，例如在 2017 年推出如牆紙般纖薄的 OLED W7，而在 2022 年則呈獻設有 20 級不同弧度的 OLED Flex，屢屢超越期望。
演變進化
3650 日的演變
連續十年不斷改進。HDR 的深度大大增強，使影像從陰影中躍現而出。8K 為影像增添超乎想像的細節，極致提升解像度。細化場景的 α9 處理器持續蛻變，帶來挑戰規範的非凡創新。
*模擬螢幕影像。
開創另一個十年
創下傳奇
世界第一的 OLED 電視
在過去十年精進研發的技術下，LG OLED 完美誕生。時至今日，α9 Gen6 4K AI 處理器增強現實效果，配合 Brightness Booster Max 亮度提升技術將亮度提高 70%，一切都比以往更加活靈活現。
*2013 至 2022 年的全球最暢銷 OLED 品牌。
**只適用於所有 OLED evo 型號，48/42 C3 除外。
***只適用於 55/65/75 G3。畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。
****與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。
*****資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
webOS 23 New Home
貼合心意
webOS 23 New Home 以 Quick Card 體現個人品味，立即跳至心宜的應用程式、內容及服務。
*模擬螢幕影像。
生活與時尚結合
融入空間
LG OLED 配合您的非凡生活及家居美學，使生活更臻完美。