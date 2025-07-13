About Cookies on This Site

AeroCatTower 空氣清新機產品用後感

AeroCatTower 空氣清新機產品用後感

17/09/2025 - 31/10/2025

AeroCatTower 空氣清新機
分享產品用後感

送 HK$200 Q-PETS電子現金券

AeroCatTower 空氣清新機<br>分享產品用後感 立即填寫

分享 LG PuriCare™ AeroCatTower 空氣清新機產品用後感

送 HK$200 Q-PETS電子現金券

推廣期為17/9/2025 – 31/10/2025

 

凡於 2025 年 8 月 1 至  10 月 31 日期間於購買AeroCatTower 空氣清新機，只要做齊以下步驟(並需完成指定條件)，即可獲得HK$200 Q-PETS電子現金券乙張：-

 

步驟 1 ) 於LG 香港網站填寫AeroCatTower 空氣清新機產品之評價

 

步驟 2 )上傳照片及用後感於閣下的Instagram

 

步驟 3 ) 登記換領禮品

·         於2025 年 8 月 1 至 10 月 31 日期間購買AeroCatTower 空氣清新機

·         於2025 年 11 月 30 日或之前登記及上傳LG.com評價截圖，Instagram用後感之截圖及發票到 https://lgeredemption.com/tc  *請將全部截圖和發票放在一張照片中上傳*


電子現金券數量有限，先到先得，送完即止。電子現金券將於 2025 年 12 月或之前電郵至閣下電郵。

 

請在參加活動前細閱本條款及細則。本條款及細則是您與 LG ELECTRONICS HONG KONG LIMITED (「LG香港」) 之間具有法律約束力的協議。參加此推廣活動代表您確認您已閱讀及明白本條款及細則，並同意遵守。

 

條款及細則：

1. 此推廣活動只適用於 2025年 9 月 17 日至 2025 年 10 月 31 日期間。

2. Q-PETS電子現金券 HK$200，數量有限，先到先得，送完即止。LG 香港會以電郵方式將禮品寄給得獎者，得獎者會於2025 年 12 月或之前收到電郵。

3. 如 LG 香港處理換領申請時 ，因得獎者於登記時提供無效的電郵地址而未能成功以電子郵件寄送禮品予客戶，LG 香港有權決定取消該換領指示而毋須事先通知 ◦ 對客戶未能成功換領而招致的任何損失，LG 香港概不負責 ◦

4. 禮品由Q-PETS發行，適用於Q-PET各香港分店。請參閱現金券相關條款。

5. 每人只可於產品填寫一個評價。如於同一產品填寫多於一個評價亦當一個評價計算，並只可獲一張電子現金劵。

6. 此推廣活動下之活動禮品不可兌換現金，信貸額或其他禮品。

7. 如任何顧客以任何不合法、無效、非真實或不當之方法換領活動禮品，LG 香港保留拒絕(甚至使該顧客喪失)該顧客換領活動禮品的權利。

8. 在適用法律允許的最大範圍內，LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關推廣活動或活動禮品而引致的(不論直接、間接或其他原因而產生的)個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

9. LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或

- 取消、結束或中止推廣活動。

10. 任何有關參加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。

11. 就任何有關是次推廣活動 (包括但不限於換領機制) 之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，參加者不得異議。

12. 禮品以實物為準，宣傳圖片僅供參考。

13. 禮品一經領取後，若有遺失或被竊，LG 香港將不會另行補發或查閱參加者任何證明，亦不作任何賠償。

14. LG 香港會將客戶所提供資料保密，但有可能把有關資料提供予指定之禮品換領中心只作是次禮品換領服務安排之用途。

15. 本條款及細則須受香港特別行政區法律規限並據此詮釋。任何因本條款及細則而引起的爭議均受香港特別行政區法院的專有司法管轄權管轄。

16. 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符，概以英文版本為準。

