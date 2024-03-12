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* LG QNED mini LED 是將 NanoCell 和量子點技術合而為一的迷你 LED 電視。
真實 8K 影院
家庭影院尊享荷李活待遇
超大螢幕的魔力，縱享使人驚歎的影院體驗。以真實 8K 呈現的電影令人嘆為觀止——結合超大螢幕，帶來您期待已久的真正的影院體驗。
*只適用於 8K 型號 (QNED99)。
*模擬影像以提升對功能的理解。
FILMMAKER MODE™ 模式
直接源自導演剪輯版的場景
FILMMAKER MODE™ 模式為您呈現電影本來的模樣，關閉動作平滑功能並保留電影原始的畫面比例、色彩和幀速，以呈現導演的視覺。
有名電影導演望著大型電視顯示器，正在編輯內容。電視畫面顯示一座在紫色天空襯托下的起重機。電影製片人模式標誌在右下角顯示。
*FILMMAKER Mode 的支援可能因應不同地區而異。
Dolby Vision IQ 及 Dolby Atmos
電影級畫質及音效
全新 Dolby 解決方案透過更廣泛的內容和服務為您帶來電影級畫質及音效。Dolby Atmos 提供沉浸式環迴立體聲，而 Dolby Vision IQ 利用元數據和電視內置的光傳感器，根據觀看內容類型和周圍環境優化畫質。
*QNED99/91/81 設有 Dolby Vision IQ 和 Doby Atmos 功能。
*模擬影像以提升對功能的理解。
HDR10 Pro
帶來栩栩如生的清晰度
LG 的動態範圍技術 HDR 10 Pro 讓您驚訝於內容的逼真程度。HDR10 Pro 不僅調節亮度以令色彩、細節更豐富，甚至還能強化常規 HDR 內容。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*「傳統」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
串流服務
娛樂無止境
LG QNED 集世界上各大串流平台於一身，包括 NETFLIX、Amazon Prime Video、Disney+、Apple TV+ 等等。如此多的選擇，總有一部電影能投你所好。
四個影像塊——每個都設有串流平台標誌和視訊影像。《巫師》帶有 Netflix 標誌，《波巴·費特》帶有 Disney plus 標誌，《奠基》帶有 Apple TV plus 標誌，《冷血悍將》帶有 prime video 標誌。
*需要單獨訂閱 OTT 服務。
*必須訂閱 Netflix 串流服務。
*內容及應用程式的供應情況可能因應不同地區而異。需要單獨訂閱 Disney+。(c) 2022 迪士尼及其相關實體版權所有。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*Apple TV+ 和/或部分內容可能並非在所有地區都提供。
*需要訂閱 Apple TV+。
*亞馬遜、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付亞馬遜 Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
*支援服務可能因應不同地區而異。
革新科技
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