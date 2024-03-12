LG QNED 設有 Mini LEDs，這是一種更小、更複雜的背光技術。每個 LED 的尺寸都在 300 微米以下（這是傳統 LED 的 1/40），可以讓更多光線進入螢幕。得益於此，LG QNED 可以顯示比普通液晶 (LCD) 電視更高的亮度、締造更深邃的黑色、呈現更高的精度和細節。