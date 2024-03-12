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量子點與 NanoCell 合而為一
純淨色彩更顯豐富
QNED 色彩鮮明的螢幕融合一流的色彩技術，獨樹一幟。
* LG QNED mini LED 是將 NanoCell 和量子點技術合而為一的 mini LED 電視。
Mini LEDs
小光亮帶來大不同
LG QNED 設有 Mini LEDs，這是一種更小、更複雜的背光技術。每個 LED 的尺寸都在 300 微米以下（這是傳統 LED 的 1/40），可以讓更多光線進入螢幕。得益於此，LG QNED 可以顯示比普通液晶 (LCD) 電視更高的亮度、締造更深邃的黑色、呈現更高的精度和細節。
*QNED99/91 具備 MiniLED。
*MiniLED 塊的數量基於 86 吋的 QNED99 型號。
*MiniLED 尺寸採用 LG 的內部測量標準計算。
Precision Dimming Pro+ 精準調光專業技術
專業力量最大化
我們最先進的 Precision Dimming Pro+ 精準調光專業技術利用數千個單獨的調光塊進行精準的背光控制。結合 α9 Gen5 AI Processor 8K 的深度學習演算法，可準確檢測和提取物體資訊，從而帶來清晰的影像和增強亮度，最大限度地減少光暈效應。
有兩個電視畫面，一左一右。每台電視上都顯示相同的彩色水晶影像。左圖有點淡色，右圖非常活潑靈動。右圖電視左下角設有處理器芯片圖。
*塊的數量基於 86 吋的 QNED99 型號。
*QNED99/91(86") 具備 Precision Dimming Pro+ 精準調光專業技術。
*QNED91(75", 65") 具備 Precision Dimming Pro 精準調光專業技術。
*QNED81 具備 Dimming Pro 調光專業技術。
*模擬影像以提升對功能的理解。
100% 色容量
讓顏色更飽滿
即使在最大亮度下，由於具備 100% 的色容量，LG QNED 上的色彩看起來也不會褪色。經 Intertek 認證，這款顯示器可以在覆蓋整個亮度範圍的 3D 色彩空間中表達完整的 DCI-P3 光譜，不論顯示器多麼明亮或黑暗，您都可以享受更多豐富、精確的色彩。
兩個三角桿形狀的 RGB 顏色分佈圖。左側是 70% 色容量，右側是完全分佈的 100% 色容量。兩個圖之間的文本顯示「明亮」和「黑暗」。下方設有 Intertek 認證標誌。
*QNED99/91 具備 100% 色容量。
*顯示器色域容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
**70% 色容量意指不配備 NanoCell 技術的 LG 超高清電視。
*模擬影像以提升對功能的理解。
超高對比度
在對比度方面沒有競爭對手
得益於更小、更密集的背光技術 Mini LEDs，LG QNED 可以透過精確控制多個獨特的調光塊來實現超清晰的對比度。因此，影像更為清晰，光暈效應最小化，為您呈獻無上享受。
摩天輪影像分成兩個電視顯示器，左側看起來更蒼白，右側看起來更生動明亮。
*QNED99/91 具備超高對比度。
100％ 色彩一致性
不同的角度，相同的原始色彩
您無需直接面對電視也可欣賞 LG QNED 的絢麗色彩。藉著 100% 色彩一致性，即使從高達 30°的角度觀賞，色彩也能生動準確地顯示出來。
*QNED99/91 具備 100% 色彩一致性。
*由 Intertek 認證，經 CIE DE2000 檢驗，觀賞角度 ±30° 的 18 個 Macbeth 色板，具有 100％ 的色彩一致性。
*所有支援 100％ 色彩一致性的型號均已經過 Interteck 認證。
真實 8k
區別體現於細節
LG QNED 設有真實 8K，即使在最大的螢幕上也能展示栩栩如生的細節。QNED 的創新顯示技術與近乎完美的對比度調節水平及接近 3300 萬的像素相結合，帶來令人震撼的生動逼真畫質，為您呈上無上享受。
QNED 電視顯示器顯示一隻色彩絢麗的蜥蜴坐在多彩的樹葉上。在 QNED 電視下方，有兩張蜥蜴的部分特寫小圖，顯示了皮膚細節。左側為 4K LCD 版本，右側為 8K 迷你 LED 版本。8K 迷你 LED 影像更生動、更清晰。
*只適用於 8K 型號 (QNED99)。
*模擬影像以提升對功能的理解。