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所有規格
設計
-
系列
UHD
-
設計
金屬感設計
-
纖簿
極致纖薄
顯示
-
屏幕大小(吋)
49
-
解像度
3840 x 2160
-
屏幕
IPS
-
3D 影院
-
-
屏幕類型
極致黑色屏幕
-
可視角度
廣闊可視角度
-
控光技術
-
廣播接收
-
模擬廣播
PAL-DK/I, NTSC-M
-
數碼廣播
DTMB
-
- EPG
支援
-
- 資訊接收
MHEG
影像
-
高動態範圍影像
HDR Pro
-
杜比視界
-
-
HDR10
支援
-
影像引擎
UHD Mastering Engine
-
超亮度提升技術
-
-
寬色域技術
ColorPrime Pro
-
3D 色彩配對
支援
-
光亮度感應器
白平衡感應器
-
色彩深度
-
-
4K 影像倍線技術
支援
-
智能內容增強
有
-
對比增強處理
-
-
HDR 效果模擬
支援
-
動態色彩
支援
-
高效視訊編碼
4K@60fps,10bit
-
VP9 解碼器
4K@60fps,8bit
音效
-
音響系統
20W / 2ch
-
杜比數碼音效
支援
-
DTS 音效
DTS-HD
-
單聲道/立體聲/雙聲道(MTS/SAP)
支援
-
環迴立體聲
ULTRA 環迴立體聲
-
Harman/Kardon 音效設計
-
-
神奇音效調校
預備
-
智能音效
支援
-
清晰語音
清晰語音III
-
Hi-Fi 音效
支援
-
無線/藍牙音效同步
支援
-
音效解碼
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, RA
智能電視
-
智能系統
WebOS 3.0
-
神奇放大鏡
預備
-
神奇流動裝置連接
支援
-
機頂盒控制
預備
-
我的頻道
支援
-
My Starter
支援
-
頻道顧問
支援
-
多重檢視
支援
-
LG Content Store
有
-
網頁瀏覽器
支援
智能分享
-
流動裝置應用程式 (LG TV Plus)
支援
-
Mobile TV On
支援
-
WiDi
支援
-
Miracast
支援
-
DLNA(網絡文件瀏覽器)
支援
語音辨識
-
語音轉換為文字
預備
無線連接
-
Wi-Fi
802.11.ac
-
藍牙
支援
USB 錄影
-
錄影功能
支援
-
即時重溫
支援
其他
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
界面語言
中文/英文
連接性
-
天線
1
-
HDMI
3
-
- 支援 HDR
3
-
- HDCP
支援
-
- ARC
支援
-
USB
2 (2.0 : 2)
-
耳筒 / 音效輸出
-
-
復合端子輸入 (CVBS 及音效)
1 (與色差共用)
-
色差輸入 (Y,Pb,Pr 及音效)
1 (與復合端子共用)
-
數碼音效輸出(光纖)
1
-
乙太網絡連接
1
配件
-
3D 眼鏡
-
-
遙控器
有
-
復合端子接線
-
-
電源線
有
-
說明書
有
電源
-
電源線
100~240Vac 50/60Hz
-
能源標籤
1 級能源標籤
尺寸(MM)
-
機身連座檯架 (闊x高x深)
1106 x 701 x 216
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
1106 x 646 x 77.2
重量(KG)
-
機身連座檯架
12.3
-
機身不連座檯架
12
掛牆架(選購)
-
活動式
LSW350B
-
固定式
MSW240