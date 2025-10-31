43 吋 LG NANO 4K UHD AI NU8E 智能電視 2026

1)*HDR10 Pro 並非格式，而是 LG 自家的動態色調映射技術，應用於 HDR10 影視內容的每格畫面。

8)*AI Picture Pro 可適用於 OTT 服務上任何受版權保護的影視內容。

*影像提升至近乎 4K 畫質。結果或因應來源的解像度而有所不同。

9)*音效或因聆聽環境而有所差異。

10)*AI 搜尋 (Copilot) 會在支援 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 型號上提供，包括自 2022 年起推出的型號。

*需要連接互聯網，AI 合作夥伴的服務隨時有更改或需要訂閱。

*此功能或因應地區和型號而有所差異，並不適用於不支援 LLM 的地區。

11)*某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*「On Now」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」功能只適用於某些地區或型號。

12)*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖或會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法使用。

*所提供的小工具或因地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 只適用於 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視。

13)*需要連接互聯網。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*在不支援 NLP 的地區，或無法使用語音應用程式。

14)*需要網絡更新。

15)*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。

*安裝防護不包括安裝來源不明、非經 LG 應用程序下載的應用程式。

*需要定期進行軟件更新，以享連續 5 年防護。

*在正常使用下，資料已受保護及加密。

16)*webOS Re：New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數及 Re：New 的支援時間或因產品、型號或地區而有所不同。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

17)*僅提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理功能。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

19)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程式進行。

24)*邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。

26)*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*支援範圍可能因應地區而有所差異。

*AI Concierge 提供的資訊可能並不準確，僅供參考。LG 對根據該等資訊作出的任何行動或決定不承擔任何責任或義務。

28)*60Hz 是基於可變更新率 (VRR) 的最大更新率，僅適用於支援 60Hz 的畫面輸入。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

29)*超低延遲藍牙連接僅適用於 2026 年推出、特定的 LG 電視。ULL 遊戲手掣功能僅在連接至相容裝置時支援。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

*遊戲手掣需另行購買。

30)*支援雲端遊戲服務的支援或有所不同。

*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

*遊戲手掣需另行購買。

31)*FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

32)*Soundbar 需另行購買。

*音效模式控制或因型號而有所差異。

*請注意，購買時或尚未能無法提供服務。更新時需連接互聯網。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。