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65" LG OLED B3 4K 智能電視

功能

圖庫

規格

評論

支援

65" LG OLED B3 4K 智能電視

OLED65B3PCA

65" LG OLED B3 4K 智能電視

(2)
LG OLED 的前視圖以及 10 年位居 OLED 世界第一的標誌。
Pocket-lint 大獎標誌。

Award

Pocket-lint

LG webOS 被評為最佳智能電視操作系統
AVForums 編輯選擇標誌。

Award

AVForums Editor's Choice

在內置智能電視系統方面，LG 再度名列前茅

A video shows the 10 Years World's No.1 OLED TV emblem appear gradually against a black backdrop with purple and blue fireworks.

11 年過去，
依然領先。

*資料來源：Omdia，2013 - 2023 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

卓越螢幕表現

α7 Gen6 4K AI 處理器

核心演變

進入全新維度，獲享親歷其境般的體驗。α7 Gen6 4K AI 處理器帶來卓著畫質及精妙音效，讓觀眾化身故事主角一樣，全程投入 α-realism 影音世界1

AI Super Upscaling

人工智能處理系統運用 AI Noise Reduction 及 AI Super Resolution 將圖像分類並消除雜訊。深度學習演算法會分析人面及物件效果，使層次更豐富立體、色彩更鮮明、影像更自然。

圖片顯示市內的一位女士。正方疊層套用在女士上，代表 AI Super Upscaling，其在她身上細緻對焦，背景則呈現巧妙的模糊效果。

OLED Dynamic Tone Mapping

OLED Dynamic Tone Mapping 調控最佳色調，達致更自然的 HDR 效果、畫面對比度及細節，使影像提升至另一層次。

一段影片顯示一個女人坐在山邊。一條直線劃過螢幕然後轉變為波浪狀，代表細膩畫面的色調曲線。

*模擬螢幕影像。
**Soundbar 可單獨購買。

AI Sound Pro

走進電影音效的領域

AI Sound Pro 將影院級音效帶入家中。被全方位覆蓋、清晰精準、讓人心跳加速的音效包圍，讓您享受幾乎前所未有的沉浸感。

LG OLED 電視和 α9 Gen6 4K AI 處理器的俯視圖。橙色和藍綠色的波浪連接晶片和電視，然後螢幕散發出描繪音效的氣泡。

*模擬螢幕影像。
**音效或因聆聽環境而有所差異。
***必須透過音效模式選單啟動。

圖片顯示房間內 LG OLED 電視的影像正在播放一場音樂會。描繪虛擬環迴立體聲的氣泡充滿了整個空間。

環繞音效

虛擬 5.1.2 環迴立體音效讓您置身故事之中。感受在頭頂呼嘯而過的戰機、來自身後的細微腳步聲，以及管弦樂團演奏高潮的磅礡氣勢。

 

讓人心跳加速的音效體驗

震撼音效提升家庭劇院的觀賞效果。動態音效加強技術使音效更有力，更具沉醉和衝擊的感覺。

根據您觀看的內容調整音效

不論是賣座鉅片、原聲音樂會，還是視像通話，系統都會實時調整音效，在任何場景中都能提供最佳音效。

An image of an LG OLED TV in a room showing a music concert. Bubbles depicting virtual surround sound fill the space.

因應所在位置進行完美調較

您的遙控器可以即時偵測音效並進行定制調整，以符合您所在空間的獨特聲學，讓您坐在任何位置都能享受到環繞音效。

*模擬螢幕影像。
**音效或因聆聽環境而有所差異。
***AI Acoustic Tuning 必須在「AI 服務」選單啟動。
****遙控器可能會因地區而有所不同。

纖薄設計

完美融合　脫穎而出

纖薄的 OLED 電視散發簡約魅力，激發設計靈感。

影像顯示配備座地架的 LG OLED B3，在窗前俯瞰城市。LG OLED B3 位於現代風格房間的墻壁上。LG OLED B3 底座的底角。

*65B3 及 55B3 支援 Gallery Stand 電視支架。
**Gallery Stand 電視支架另行發售。
自發光 OLED

無需背光燈

每個獨立像素在沒有背光燈影響下，能夠達至最大潛力，發出耀目光芒。

無限對比度

透過自發光像素塑造極致純黑，使對比度更加強烈，以鮮明俐落的影像呈現肉眼經常錯失的微妙細節。

影片顯示有人遠足穿越洞穴隧道。滑塊在螢幕上移動，在圖片上應用無限對比度。

100% 色彩還原度及 100% 色容量

色彩還原度及色容量達到 100%，真實呈現原始色調，無論在光暗環境中都能展現豐富色彩。

Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色容量認證。

*模擬螢幕影像。
**LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。
***經 Intertek 獨立驗證，螢幕色域容量 (CGV) 等於或超過 DCI-P3 色域容量。

聲畫合一

電視與 Soundbar 的和諧配合

LG OLED 電視與 LG Soundbar 完美匹配，猶如化為同一喇叭，締造出音樂廳般的立體音效。

更多音效設定

只要將 LG OLED 電視連接至 LG Soundbar，即自動切換至 Soundbar 模式，呈現 3 種全新設定。

*Soundbar 模式或因電視型號而有所差異。
**Soundbar 控制模式或因 Soundbar 型號而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。

全新 webOS 23

貼合心意

從您心愛的內容到首選觀賞方式，全新 webOS 23 將作為以您為本的樞紐。
*模擬螢幕影像。

My Profile

在您專屬的帳戶空間，獲取心水電影推薦，支持的球隊的賽程，及個人化訊息通知。

Quick card

為您心愛的應用程式及服務建立 Quick Card，並按您所想任意排列，迅速跳至心宜的內容。

AI Picture Wizard

只需挑選您心愛的圖片，AI Picture Wizard 會根據 27 個類別中 8,500 萬個案例，分析最適合您的清晰度、對比度及色度設定。

An image of an LG OLED TV and remote control. The mic button on the remote control is lit up, and voice search keyword recommendations appear on the screen.

AI Concierge

根據您的語音搜尋記錄獲得嶄新內容的推薦。

*模擬螢幕影像。
**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
***功能列表或因不同版本而有所差異。
****關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。

聲畫逼真躍現

引人入勝的影院體驗

Dolby Vision 帶來靈動畫質，而 Dolby Atmos 賦予令人陶醉的立體音效。

真實畫面

影像處理有機會令電影原本的魅力消失。Filmmaker Mode 將保留導演意圖，以更加真實原始的畫面欣賞電影。

無窮無盡娛樂體驗

從電視直接收看所有您喜歡的串流平台，包括 Netflix2、Disney+3、Viu TV、Prime Video4 及 Apple TV+5 。

*影視內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。
**OTT 服務需要另行訂購。

終極遊戲體驗

展開史詩般的遊戲歷險之旅

確保每場遊戲都勝券在握。0.1 毫秒反應速度、兼容 NVIDIA G-Sync、支援 AMD FreeSync Premium 與 VRR ，締造出清晰流暢的畫面，而玩家導向的用戶體驗及簡易遊戲串流則讓您直接闖入遊戲世界。

圖片顯示三位男士身處現代的城市公寓，正在使用 LG OLED 電視玩賽車遊戲。

*反應時間經 Intertek 測試及認證。
**VRR 經認証符合 HDMI 2.1 規格。
遊戲儀錶板及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能

遊戲設定一目了然

使用 Game Optimizer，將最佳設定套用至不同遊戲類別及玩樂環境。探索 Sound Tab 和 Game Tab，以確保聲音畫面都恰到好處。無需暫停即可更改設定，遊戲儀錶板會在您暢玩期間於遊戲畫面上懸浮顯示。

三個遊戲畫面顯示在黑色漸變背景上。一個 Game Dashboard 懸浮顯示畫面呈現賽車遊戲。另一個畫面則是科幻遊戲，配有 Game Optimizer 選單。最後一個畫面顯示音樂遊戲，上有 Game Optimizer 的遊戲標籤。

雲端遊戲

遊戲世界任您暢玩

從電視直接連接 GeForce NOW，探索無窮無盡的遊戲選擇。

《Cyberpunk 2077》遊戲海報。

*可能需要訂閱 GeForce NOW。
運動狂熱

讓人嘆為觀止的賽事

體育賽事已成為大眾的焦點。個性化的 Sports Alert 提示功能可直接從主螢幕查看比賽日程，讓您隨時了解您的愛隊賽程。經過十年的創新，LG OLED 的特大螢幕及 α7 Gen6 4K AI 處理器，讓您猶如身處場邊觀賞般享受賽事 - 更適合使用 Multi View 功能同時觀看兩場比賽。

影像中的顯示器展示一場足球比賽，一名身穿紅色條紋衫的球員正準備將球踢過體育場。賽事比分在螢幕底部顯示。球場上的綠草一直延伸至螢幕外的黑色背景。

*圖片僅供參考。

茁壯樹木及山巒周圍呈現 LG OLED 的環保紙箱包裝。

可持續發展

生命週期

綠色產品設計、節約包裝、高效節能及廢物回收系統，LG OLED 從生產至廢棄的過程處處都守護著地球環境。
生命週期 了解更多

*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。

 

1. α-realism 影音世界是指 LG α7 Gen6 4K AI 處理器帶來的逼真聲畫質素。
2. 必須持有 Netflix 串流會籍。
3. 需要訂閱 Disney+。受 http://www.disnetplus.com 所述條款約束 ⓒ 2023 迪士尼及其相關實體版權所有。
4. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
5. 需要訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

  • 影像處理器

    α7 AI Processor 4K Gen6

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • Dolby Atmos

    支援

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1449 x 832 x 46.9

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    24.0

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α7 AI Processor 4K Gen6

  • 人工智能影像

    AI Picture Pro

  • 人工智能倍線技術

    AI Super Upscaling 4K

  • 動態色調配對

    支援

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI)

  • 調光技術

    像素獨立控光

  • 流暢畫面

    OLED Motion

  • 影像模式

    10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援

SMART TV

  • Art Gallery

    支援

  • 系統

    webOS 23

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援

  • 房對房分享

    支援 (接收)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1449 x 832 x 46.9

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1449 x 869 x 246

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1677 x 950 x 207

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    559 x 246

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    24.0

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    25.0

  • 連包裝盒重量 (kg)

    32.7

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    300 x 200

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    2.0 Ch

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS as specified in HDMI 2.1 (2 port))

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    神奇遙控器

  • 電源線

    Yes (Attached)

  • 遙控器電池

    支援 (AA x 2 粒)

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