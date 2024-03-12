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網絡安全
CES 創新獎 2025 得獎者
webOS Re:New 計劃
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
*QNED 和 QNED evo 各自配備不同的色彩解決方案，採用 LG 最新且獨特的廣闊色域技術取代量子點技術。
全新 Dynamic QNED Color
LG 最新、獨特的廣闊色域技術取代量子點技術，提升色彩再現效能
*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
採用全新 alpha AI 處理器的 MiniLED
MiniLED 和 Precision Dimming 精準調光技術締造明亮畫面，精準呈現出色細節和鮮明對比。
*MiniLED 的尺寸是根據 LG 的內部標準而定。
*Precision Dimming 精準調光技術適用於 100 吋的 QNED86，而 Dimming Pro 調光專業技術則適用於 86/75/65/55/50 吋的 QNED85。
十分創新帶來更聰明、更快的全新 alpha AI 處理器
處理器配備 AI 引擎，能依影像類型辨識內容，並根據這些資訊提供最理想的畫質設定，提供更有深度和更細節的畫面。
*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。
AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生
AI Super Upscaling 及 Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射專業技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。
*AI Super Upscaling 和 Dynamic Tone Mapping Pro 僅適用於 QNED92、QNED9M 和 QNED85/86。
*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。
*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。
次世代 LG AI 電視
AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿
使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。
*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。
*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。
*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。
*需要連接互聯網。
*需要連接互聯網。
*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*功能列表在發佈後或有所不同。
*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。
高達 100 吋的大尺寸電視
在 LG 大尺寸電視螢幕上觀看所有您喜愛的電影、體育賽事和遊戲內容，享受高解像度影像體驗。
*QNED86 最大尺寸為 100 吋，或因地區而有所差異。
支援虛擬 9.1.2 聲道的 AI Sound Pro
*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。
*音效或因聆聽環境而有所差異。
LG 電視和 LG Soundbar 提升音場
*Soundbar 需另行購買。
*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。
*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。
*與電視兼容的 soundbar 型號或因應地區而有所差異。
*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
*WOW Orchestra 適用於 QNED92、QNED9M 和 QNED85/86。
Synergy 支架
Synergy 支架將 LG Soundbar 固定在最佳位置，無縫融入並呈現最佳音效。
*Synergy 支架可與 86/75/65/55/50 吋的 QNED85 匹配。
*Soundbar 需另行購買。
**Synergy 支架設有單柱式或雙柱式設計，或因地區或產品而有所差異。
尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar
*功能或因應型號而有所差異，請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
進階遊戲體驗
具備 144Hz VRR 以及 AMD FreeSync Premium，無需擔心延遲或動態模糊影響表現，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。
*QNED85/86 支援 FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。
*100 吋的 QNED86 和 86/75/65 吋的 QNED85 支援 144Hz，55/50 吋的 QNED85 支援 120Hz。
*僅適用於支援 144Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。
觀賞電影用的理想 QNED 電視
在家庭影院中，觀賞栩栩如生的電影，享受身歷其境的音效，並透過身歷其境的音效和 Filmmaker Mode 自動調整畫面，確保滿足頂級電影製作人的標準。
*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。
*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。
*Dolby Atmos 僅適用於 100 吋的 QNED86。
*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。
*以上均為模擬影像。
*服務提供情況因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K QNED MiniLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光技術
Mini LED
-
刷新率
120Hz (最多 144Hz)
-
寬色域技術
Dynamic QNED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α8 AI Processor 4K Gen2
-
人工智能倍線技術
α8 AI Super Upscaling 4K
-
動態色調配對
支援 (專業動態色調配對)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI)
-
調光技術
Precision Dimming 精準調光技術
-
流暢畫面
Motion Pro
-
影像模式
10 modes
-
AI Picture Pro
支援
-
校準
支援
-
QMS (Quick Media Switching)
支援
GAMING
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援 (最多 144Hz)
-
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
支援
SMART TV
-
系統
webOS 25
-
USB 鏡頭連接
支援
-
AI Chatbot
支援 (僅適用於香港地區)
-
隨時待命
支援
-
網頁瀏覽器
支援 (僅適用於香港地區)
-
Google Cast
支援 (僅適用於香港地區)
-
Google Home / Hub
支援
-
Home Hub
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
多重畫面
支援
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
-
Voice ID
支援 (僅適用於香港地區)
-
支援 Apple Airplay
支援 (僅適用於香港地區)
-
Works with Apple Home
支援 (僅適用於香港地區)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2230 x 1277 x 49.9
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2230 x 1372/1324 x 434
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2390 x 1620 x 285
-
檯架 (闊 x 深, mm)
380 x 434
-
機身不連座檯架重量 (kg)
65.9
-
機身連座檯架重量 (kg)
75.6
-
連包裝盒重量 (kg)
102.8
-
VESA Mounting (WxH, mm)
600 x 400
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援 (Auto Volume Leveling)
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
40W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
2.2 Ch
-
WOW Orchestra
支援
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Support
Yes (v 5.3)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 200~220V/50Hz (China)
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
Magic Remote MR25
-
電源線
Yes (Attached)
廣播
-
類比電視接收
支援
-
數碼電視接收
DTMB (Terrestrial), DVB-C (Cable)