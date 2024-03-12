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ALPHA9 購買地點

迄今為止最強大的晶片

α9 Gen5 AI Processor 8K

強大動力帶來驚人效能

我們最先進的處理器會自動優化音訊和視覺畫質，帶來終極沉浸感。

*LG OLED Z2、G2 和 C2 系列以及 QNED99 具備 α9 Gen5 AI Processor。

AI Picture Pro

像專業人士一樣優化畫質

藉助包含超過一百萬個資料點的龐大資料庫，深度學習演算法可識別內容類型、去除噪音以及優化畫質，為您呈獻無上享受。

*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。

Dynamic Tone Mapping Pro

對比度的明顯差別

多色調 HDR 影像映射分析畫格的每一區域，並透過區塊色調映射為每一區塊應用最佳色調曲線。換言之，智能處理器實時分析和優化陰影及對比度，讓每個場景的細節更加清晰。

有張顯示藍色黑暗洞穴內部的圖片，右下角有張處理器晶片圖片。右下有張相同的藍色黑暗洞穴圖片，但比較淡色。

*模擬影像以提升對功能的理解。
*Dynamic Tone Mapping Pro 適用於 LG OLED Z2、G2、C2 系列以及 QNED99。α7 Gen 5 AI Processor 的Dynamic Tone Mapping 技術適用於 LG OLED B2 和 A2 系列以及 QNED91 和 QNED81。

AI Sound Pro

沉醉於影院般的音效

Dolby Atmos 帶您體驗沉浸式 3D 空間音效。深度學習算法將 2 聲道音訊轉換為歎為觀止的沉浸式虛擬 7.1.2 環繞聲。額外的虛擬上方音場和虛擬後方音場，仿佛聲音真的來自四面八方。

*LG OLED Z2、G2、C2、QNED99 具備 α9 Gen5 AI Processor 及虛擬環迴立體聲 7.1.2 向上混音功能。
*LG OLED B2、A2、QNED91 和 QNED81 具備 α7 Gen5 AI Processor 及虛擬環迴立體聲 5.1.2 向上混音功能。
*QNED81 不支援 Dolby Atmos。

人工智能 8K 升級

歡迎來到更高解像度的世界

人工智能 8K 升級利用深度學習分析和恢復遺失的資訊，將較低解像度的內容轉換為令人驚嘆的 8K 內容。LG 電視採用人工智能 8K 升級技術，採用一步可變比例，裝置可輕鬆升級任何解像度的內容。

圖片顯示淡紫和平鳥上色彩斑斕的明亮羽毛紋理。圖片分為兩半，上半部分更加鮮艷靈動，寫著人工智能 8K 升級功能，配有處理器晶片圖，下半部分有點淡色。

傳統式

圖片顯示淡紫和平鳥上色彩斑斕的明亮羽毛紋理。圖片分為兩半，上半部分更加鮮艷靈動，寫著人工智能 8K 升級功能，配有處理器晶片圖，下半部分有點淡色。

人工智能 8K 升級

*僅限 8K 型號（LG OLED Z2 系列、QNED99）。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*「傳統式」意指不配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

HKTVmall - LG 官方旗艦店

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豐澤

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AV Life

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中原電器

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澳門-來來電器廣場

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澳門-金龍電器

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OLED evo

LG OLED evo 顯示螢幕上顯示一朵色彩絢麗的抽象花朵影像，畫面超出電視邊框，擴展到整個背景。

LG OLED evo 明亮新世代

Brightness Booster 亮度提升技術和超級纖薄設計打造真正的螢幕傑作。

QNED

電視和 LG QNED 8K 迷你 LED 標誌位於中央 - 電視顯示器中的彩色粉塵爆炸，從電視邊框溢出。

鮮艷色彩體驗

LG QNED 運用量子點及 NanoCell，呈現無可比擬的動人色彩。