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*服務的可用性可能因應不同地區而異。
*需要另外訂閱 OTT 服務。
Apple Airplay 和 HomeKit
盡在您掌握
LG 電視支援 Apple AirPlay 和 HomeKit，透過 Apple 裝置更方便地操控 LG 電視。使用 Siri 或 Home 應用程式即可開啟和關閉電視、切換輸入、調節音量，無需再找遙控器就能完成所有操作。
一個男人非常高興地觀看某個內容。右上角有 Apple AirPlay 商標和 Apple HomeKit 商標。
AirPlay 2 和 HomeKit 支援可能因應不同地區而異。
遙距會議
您的全新遙距會議室
LG 電視現在通過 RemoteMeeting 支援電話會議。無需平板或個人電腦，即可輕鬆地在大螢幕上與多達 100 人進行會議。
四個人坐在會議室裡看著電視，同時進行電話會議。電視畫面上顯示了參加會議的人的面孔。
邀請 100 人加入一個會議室
與 100 名與會者在同一會議室中保持安全連線。輕鬆舉辦大型聚會，與所有人見面。
使用遙距會議功能，讓 100 人同時顯示於同一電視螢幕之上。
需要一個會議室？我們應有盡有
RemoteMeeting 提供 99 間虛擬會議室，不論身在何處，均可享受巨大的辦公空間。更可於同一頁面檢視可用時間和會議記錄，一目了然。
使用遙距會議功能，在螢幕上顯示多個會議室。
*可能需要另外訂閱 RemoteMeeting
*支援情況可能因網絡作業系統規格而異。
*使用視訊功能另需要外置 USB 攝影機。
Sports Alert 提示功能
觀賞電影同時獲取最新資訊 體育新聞？得分！
追蹤了解最新賽程和時間，每次得分都用心見證，即使在觀賞其他內容時，Sports Alert 也會為您提供您最喜歡的球隊和聯賽的實時消息更新。
*受支援的體育賽事和聯賽可能因應不同地區而異。
*服務的可用性可能因應不同地區而異。
*模擬影像以提升對功能的理解。
My Profile
享受精心策劃的體驗
LG 電視現推出 My Profile ，輕鬆為每個家庭成員建立並切換到不同的個人賬戶主螢幕會針對每個不同的帳戶提供個人化的內容推薦、體育節目提示以及快速存取您喜愛的應用程式，以獲得更加個人化的體驗。
*因應不同地區及網絡連接，顯示內容可能有所減少或限制。
相關內容搜尋
彈指間掌握更多內容
相關內容搜尋可讓您輕鬆找到接下來要觀賞的內容。只需輕觸 Magic Remote 遙控器上的語音按鍵即可獲得更多推薦內容，輕鬆找到下一個值得投入身心觀賞的節目。
*這項服務的支援可能因應不同地區而異。
*模擬影像以幫助理解功能。
*遙控器設計可能因地區而異。
*廣播法規可能會限制某些地區的運營，內容聯盟協議禁止在 IP 串流頻道（LG 頻道）上疊加其他內容，從而限制了 MagicLink 功能的使用。
Always Ready 常亮模式
時刻準備就緒
得益於新增的 Always Ready 功能，LG 電視即使在關閉後也用處十足。不使用時，電視可充當人工智能揚聲器，隨時準備響應您的語音指令。您甚至可以使用電視顯示時鐘、藝術品、相片或播放音樂，成為多功能家居的核心。
電視畫面顯示翌日天氣狀況。
*QNED99/91 具備 Always Ready 常亮模式。
Room-to-Room Sharing 共享功能
滿屋的娛樂
即使您在家中四處走動，也可以透過Room-to-Room Sharing 共享功能無縫享受內容。只需告訴電視將您的內容發送到家庭 wifi 網絡上的另一台 LG 電視，您在從一個房間移動到另一個房間時，即可享受不間斷的體驗。
*主電視 (內容發送)：具備 α9 Gen5 AI Processor (OLED Z2、G2 和 C2 系列以及QNED99) 的 2022 年電視 (自 2022 年上半年起推出)。
*子電視 (內容接收)：2022 年型號 (自 2022 年上半年起推出)。
*NanoCell 電視和超高清電視僅作為子電視支援。
*只有連接至相同 WiFi AP 的電視方可同步。
*Room-to-Room Sharing 共享功能支援可能因應不同地區而異。
*模擬影像以提升對功能的理解。
輔助功能
我們讓每個人都更容易愛上 LG 電視
*支援的功能可能因地區而異。