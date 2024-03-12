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全新 WebOS 主頁
探索全新 WebOS 主頁
*服務或因應不同地區而有所差異。
*需要另行訂閱 OTT 服務。
My Profile
為您貼心訂造
您可以輕鬆為每位家庭成員建立和切換個人帳戶。主螢幕會針對不同的用戶，度身訂造內容推薦、體育節目提示，並讓您快速存取最常用的應用程式，使體驗更加貼合個人心意。
*因應不同地區及網絡連接，顯示內容可能有所減少或限制。
*創建賬戶的數量並無上限，但主頁最多只可顯示 10 個賬戶。
Quick Card
輕鬆點選設定
點擊一下，即可在螢幕上取得您需要的所有設定。您甚至可以根據需要編輯設定畫面，並更改常用設定選單。
AI Picture Wizard
畫質度身訂造
選出合心水的解像度，只需簡單幾步，即可締造最適合您的影像。
*「Picture Wizard」功能或因不同產品而有所差異。
AI Concierge
唯您專屬的個人化內容
AI Concierge 將透過語音搜尋記錄了解您的喜好，
並根據您的用戶行為模式推薦相關關鍵字。
有位男士顯示在電視畫面上，畫面左下角顯示電視推薦內容的相關關鍵字。
*服務或根據不同地區及系列而有所差異。
*「For you keyword」只能在母語可以支援 NLP 的地區提供。
*此功能的支援或因應不同地區而有所差異。
智能生活
電視智能超越想象
有位男士坐在奢華而寬敞的客廳梳化，望向電視。電視畫面上有足球賽事及新聞節目的分屏顯示。
Multi view
畫面並排
使您的螢幕更多樣化。 借助畫面並排功能，可在螢幕上同時享受兩個畫面的各種內容，並通過 LG Smart Cam 使用更多互動服務。
子母畫面
使用子母畫面，在觀看內容的同時觀察自己。 只需連接 Smart Cam，即可在居家鍛煉時檢查自己的動作。
雙螢幕功能
發現更多利用雙輸入模式工作的方法。同時從兩個 HDMI 輸入需參考和訪問的資料，實現終極工作設置。
*應用程式/輸入組合或因應不同服務而有所差異。
*兩個螢幕上的畫質/音效設定相同。
*「LG Fitness」設有子母畫面功能，配合應用程式中的 USB 鏡頭。
*圖像輸出僅限於一個螢幕。
*此功能的支援或因應不同地區而有所差異。
LG Smart Cam
輕鬆捕捉精彩時刻
LG Smart Cam 的簡易安裝和纖巧的設計，與 LG 電視無縫配合。不論在家視像會議還是透過 LG Fitness 進行健身運動，Smart Cam 都能發揮所長。
有位女士坐在寬敞客廳內的奢華梳化。她正在使用手提電腦，面向另一面牆的大屏幕，當中顯示她在進行視像會議。
*LG Smart Cam 另行發售。
免提語音識別
從此解放雙手
只需使用語音功能，即可在 LG 電視上更快享受娛樂體驗、查看天氣、操控已連接的智能裝置等等。
有位男士坐在梳化，面向對面的電視。一個寫著「為我推薦觀看內容」的對話泡泡漂浮在他的頭頂上。在畫面內的影片，有位男士拿著雨傘，使用具有語音識別功能的用戶介面。
*語音指令功能或因應不同產品和地區而有所差異。
*不利用遙控器的情況下使用免提語音功能，必須具備 α9 處理器。
Amazon & Apple Air Play
與不同服務無縫配對
無縫連接 Apple Airplay ＆ HomeKit 以及 Matter 等不同服務，輕鬆操控 LG 電視。
有位女士身處黑暗房間內，透過鏡像映射將手機影片投放在電視上。
*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。
Always Ready
電視為您準備好一切
Always Ready 功能讓 LG 電視即使在關閉後也用處十足。不使用時，電視可充當人工智能揚聲器，隨時準備響應您的語音指令。您甚至可以使用電視顯示時鐘、藝術品、相片或播放音樂，成為多功能家居的核心。
有樓梯及燈光的空間內有一面大牆，電視掛在那裏。在電視屏幕內，有個日落景觀，顯示今天的天氣資訊。
*OLEDZ3/G3/C3 具備 Always Ready 功能。
*此功能的支援或因應不同地區而有所差異。
Room-to-Room Sharing 共享功能
讓精彩內容時刻跟隨您
即使您在家中四處走動，也可以透過 Room-to-Room Sharing 共享功能無縫享受內容。只需告訴電視將您的內容發送到家庭 wifi 網絡上的另一台 LG 電視，即可享受無間斷的觀賞體驗。
*主電視 (內容發送)：OLEDZ2/G2/C2/CS、QNED99/95、OLEDZ3/G3/C3 (自 2022 年之後推出的型號）。
*子電視 (內容接收)：2022 年及之後推出的型號以及 StanbyME。
*NanoCell 電視及超高清電視僅支援作子電視。
*只有連接至相同 WiFi AP 的電視方可同步。
*Room-to-Room Sharing 共享功能的支援或因應不同地區而有所差異。
*基於版權問題，服務不適用於歐盟地區。
*模擬影像以提升對功能的理解。
無障礙功能
優先提升無障礙功能
找出讓所有人都能輕鬆使用功能。
了解電視遙控器
輕鬆遙控
通過菜單和語音提示來輕易解鎖提示。
*支持的功能可能因國家/地區而異。
*支持的功能因型號而異。
*支持的功能可能因國家/地區而異。
*支持的功能因型號而異。
*支持的功能可能因國家/地區而異。
*支持的功能因型號而異。