*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。

*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。

*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。

*語音命令或因產品和地區而有所差異。

*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。

*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。