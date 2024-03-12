作為電視和 Soundbar 相襯設計的卡圖，上圖是裝在牆上的電視和 Soundbar，屏幕顯示結他手在藍光下彈奏的場景，下方展示電視和 Soundbar 一起置於層架上，屏幕上顯示一匹白馬在藍灘上奔跑的畫面。