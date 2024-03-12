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*模擬影像中的產品為 LG OLED C3 電視及 LG Soundbar SC9。
Soundbar
配合 LG 電視的完美 Soundbar
在寬廣舒適的客廳中，電視及 Soundbar 掛在牆上。在電視屏幕上，有位消防員從火災大樓躍身而出。
*模擬影像中的產品為 LG OLED G3 電視及 LG Soundbar GX。
完美配搭
超卓音效遇上無瑕設計
作為電視和 Soundbar 相襯設計的卡圖，上圖是裝在牆上的電視和 Soundbar，屏幕顯示結他手在藍光下彈奏的場景，下方展示電視和 Soundbar 一起置於層架上，屏幕上顯示一匹白馬在藍灘上奔跑的畫面。
*頂部模擬影像中的產品為 LG OLED C3 及 LG Soundbar SC9。底部模擬影像中的產品為 LG QNED85 及 LG Soundbar S95QR。
WOW Orchestra
更豐富的音效
沉醉於完美同步的音效。LG Soundbar 與 LG 電視內置的喇叭無縫配對，WOW Orchestra 功能帶來更加澎湃動人 3D 立體聲效。
在舒適客廳中，大電視及 Soundbar 掛在牆上。在電視兩側以及 Soundbar 下，有個透過聲音廣泛傳播的波浪圖形設計。
*此功能僅支援 2023 年推出的電視型號，並因應不同型號而有所差異。
*功能因應不同 LG Soundbar 型號而有所差異。
*模擬影像中的產品為 LG OLED G3 電視及 LG Soundbar GX。
*此功能的支援或因應不同地區而有所差異。
多重環迴立體聲效
全方位音效
LG Soundbar 與 IMAX Enhanced 及 Dolby Atmos 無縫配合，帶來充滿層次的環迴立體聲，使人徹底沉醉在娛樂體驗之中。
電視掛於牆上，Soundbar 置於客廳櫃頂。填滿空間的洪亮音效透過波浪及圖像設計表現出來。
*與利用合適音響設備的內置電視解碼的 DTS、DTS:X 及 IMAX Enhanced 音訊編解碼器兼容。
*支援的型號及功能或因應不同產品而有所差異。
*模擬影像中的產品為 LG OLED C3 電視及 LG Soundbar SC9。
*IMAX 功能的支援可能因應不同地區而有所差異。
WOW 介面
多元化設定
只要連接至 LG 電視，LG Sound Bar 即會自動切換到相應模式。更會帶來額外的音效設定，讓您享受電視及 Sound Bar 同時帶來的音效體驗。
電視畫面顯示使用「WOW Orchestra」功能的「WOW 介面」畫面。下方有張圖片顯示遙控器，以及將聲音連接至 Soundbar 或電視的圖像設計元素。
*此功能僅支援 2023 年推出的電視型號，並因應不同型號而有所差異。
*功能因應不同 LG Soundbar 型號而有所差異。
*模擬影像中的產品為 LG QNED 85 電視及 LG Soundbar S95QR。
耳機
盡情投入世外之境
TONE Free
按個人喜好暢快傾聽
支援調整不同音訊輸出，讓家中所有人都能按個人喜好享受內容。為電視和藍牙無線耳機設定不同音量，根據個人喜好度身訂造完美體驗。
*模擬影像中的產品為 LG QNED 85 電視及 LG TONE Free。<br> *支援或因應不同產品而有所差異。
*模擬影像中的產品為 LG QNED 85 電視及 LG TONE Free。
*支援或因應不同產品而有所差異。