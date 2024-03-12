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影院
將電影院帶回家
LG 電視齊集您喜愛的所有串流平台，例如 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、Apple TV+ 等等。眾多選擇，滿足各人心意。
有位男士坐在梳化，觀看電視。有位男士手中拿著遙控，電視上有來自 Apple TV+《基地》的畫面圖像。
*必須訂閱 Netflix 串流服務。
*內容及應用程式的供應情況可能因應不同地區而異。需要單獨訂閱 Disney+。(c) 2022 迪士尼及其相關實體版權所有。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*Apple TV+ 和/或部分內容可能並非在所有地區都提供。
*需要訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
*支援服務可能因應不同地區而異。
四個影像塊——每個都設有串流平台標誌和片段影像。Netflix 標誌與《星期三》、Apple TV+ 標誌與《乜都得教練》、Disney+ 標誌與《驚天奪寶》、Prime Video 標誌與《力量之戒》。
雲端遊戲
開啟下一場冒險之旅
LG 電視支援 GeForce NOW 雲端遊戲服務，讓您發掘更多遊戲方式 帶您闖入更浩瀚的遊戲世界。無需額外裝置，亦可探索過千最新遊戲，暢玩心水之選。
有男有女坐在沙發上，一同在電視享受賽車遊戲。
*支援的合作關係或因地區而有所差異。
一個影像塊，塊體上有 GeForce NOW 的標誌及遊戲影像。
健康管理
度身訂造健身計劃
不論是追蹤體重、瑜伽冥想還是即時改善健身動作，Exercite 服務都能滿足您所需 ，讓您在家運動從此變得更簡單。
有位女士看著電視進行深蹲。在電視屏幕內，可見運動教學畫面，並檢查自己的姿勢。
*此功能的支援或因應不同地區而有所差異。
串流應用程式
支持偶像變得更簡單
LG 電視將您心愛的偶像拉近至前所未有的距離，將粉絲的興奮之情提升至另一層次。Weverse 應用程式讓您探索來自 BTS 的現場 Vlog 及原創內容，並輕鬆購買各種週邊商品及活動門票。更可透過 Spotify 串流音樂，欣賞心愛偶像推出的最新作品。
電視顯示音樂會畫面，兩位男士坐在梳化及豆袋上，有位女士則站著欣賞音樂會。在朋友中間的桌子上，放著爆谷、墨西哥粟米片及可樂等各種食物及飲品。
*此功能的支援或因應不同地區而有所差異。
兩個影像塊，上有 Weverse 標誌及 Spotify 標誌。
課程
向各界精英好好學習
提供藝術、娛樂、商業、設計、造型、運動及寫作等豐富多元的課程，讓您在超過 150 位導師的悉心教導下精進學習，提升技能。
牆上有部大電視，電視顯示「Master Class」的園藝班畫面。有位女士站在電視機附近的桌子旁，正在用花盆和花剪上園藝課。
*此功能的支援或因應不同地區而有所差異。