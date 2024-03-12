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LG TONE Free fit TF7

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LG TONE Free fit TF7

TONE-TF7Q

LG TONE Free fit TF7

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TONE Free fit 耳機被水及水滴濺到。
一位女士正流著汗水，戴著 TONE Free fit 耳機在運動。

舒適貼合
隨您躍動

舒適穩固的貼合度
讓耳機隨您躍動

專注動作，無懼耳機掉落。LG TONE Free fit 真無線藍牙耳機只有 5.9g*，能穩固舒適地固定在耳中。輕巧的設計不但穩固貼耳，同時保持空氣流通，確保運動期間雙耳依然保持清爽。
畫面顯示 TONE Free fit 充電盒側面。充電盒打開，正面顯示的盒內耳機浮至半空。紅點獎項標誌，連同 2022 年紅點得獎者。

*根據 LGE 內部品質測試。

左方影片顯示耳機插入普通、較闊及較窄耳型。 右方影片顯示氣流通過耳翼上的洞口，令人感覺清涼怡人。

主動式降噪功能
讓您陶醉於動人音樂之中

踏單車或健身時，不用分心耳機專注聆聽音樂。LG TONE Free fit 具有精密的降噪濾波器，能夠透過調整取樣頻率精準去消噪音。而嘯叫偵測演算法有助消除麥克風與喇叭過近時產生的噪音。
單邊 TONE Free fit 耳機水平旋轉，影片訊號穿越耳機，表現出降噪功效。
TONE Free fit 耳機的解構視圖，分為 6 個組件。

1. 醫療級矽膠耳塞

乾淨舒適，貼合度有助阻擋噪音

2. 6mm 驅動單元 

呈獻震撼人心的優越音質。

3. 旋轉固定技術

特別弧形耳翼有助耳機穩固舒服地戴在耳內。


4. 距離感應器

偵測耳機是否置在耳中。


5. 高續航力

可提供 10 小時使用時間，充電盒還可提供額外 20 小時。

輕鬆切換不同模式

輕鬆一按即可調整降噪模式。聆聽模式可讓更多環境聲傳入耳中，讓您聽到車聲和其他途人的聲音，對周遭環境保持警惕。對話模式可將人聲擴大，方便在跑步或踏單車期間，不需取出耳機，也能流暢地與朋友交談。
一位男士戴著 TONE Free fit 耳機正在踏單車。
聆聽模式
開啟此模式讓更多環境聲傳入耳中，讓您對周遭環境保持警惕。
一男一女戴著 TONE Free fit 耳機在公園跑步。
對話模式
即使戴著耳機，也能聽清其他聲音及對話內容。

Meridian 聯手打造
清晰自然音效

英國頂尖音響品牌 Meridian 帶您進入更立體的音效世界。每邊耳機均配備 Headphone Spatial Processing (HSP) 技術，令聲音聽起來彷彿從四面八方傳來，清晰立體的程度讓您幾乎忘記自己正戴著無線耳機。

TONE Free fit 充電盒打開，左耳機在盒內，右耳機在盒外。Meridian 標誌在圖片底部。

英國頂級音響品牌 Meridian

Meridian 致力在任何環境締造完美無上的聲音體驗。透過心理聲學的專業知識，Meridian 了解到聲音聆聽和感知的科學，深明對人耳而言的關鍵要素。Meridian DSP 技術及特製調音確保您不論何時何地、傾聽任何內容，都能細意感受準確真切的音效。

黑暗房間內，有兩部 Meridian 喇叭及一個麥克風。

Meridian 的領先技術與專業知識

Meridian 嚴謹及研究導向的哲學，致力突破音響發展的界限。Meridian 在高解析度音訊領域領先同儕，在數碼訊號處理方面別具心得，因而於先進技術發展及應用上擔當重要地位，更成為行業標準和指標。其中多項技術已應用於 LG 音響產品。

一位男士在桌上操作專業機器。

數碼訊號處理

DSP 全面掌握音頻訊號，營造出先進技術設計和調音效果，於任何情況下均能提升音效性能。

DSP 插圖顯示藍光照耀下的電路板。

UVnano 使無線耳機煥然一新

UVnano 充電盒每次充電後，不但令無線耳機保持潔淨，更為您下一次運動做好準備。內置紫外線 LED 燈能覆蓋整個耳塞及內裡的格網，只需 10 分鐘即可殺滅高達 99.9% 的細菌。
"TONE Free fit 充電盒蓋打開，內有右耳機。成功殺菌後，會由紅轉藍，代表 UVnano 功能發揮作用。 TUV 及 UVnano 標誌顯示在免責聲明底部。"
*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*根據獨立測試顯示，Uvnano 紫外線充電盒在充電期間能於 10 分鐘內殺滅 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及肺炎克雷伯菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能因實際使用環境而異。
*紫外線 LED 燈肉眼無法看見，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會啟動。藍色指示燈僅為美觀效果，它會在充電盒蓋打開時亮起。
*本產品使用波長在 265 至 285 納米之間的紫外線技術。

TONE Free fit 耳機特寫，耳塞上有藍色網格。文字顯示 UVnano 有助徹底清潔，殺菌高達 99.9%。 一位女士戴著 TONE Free fit 耳機大汗淋漓，似乎她剛剛做完運動。

健身後將無線耳機放入 UVnano 充電盒，充電的同時清潔殺菌。

側面顯示 TONE Free fit 耳機，展現大中小尺寸。

舒適衛生的耳塞

醫療級矽膠耳塞穩固舒適，採用低敏物料防止刺激皮膚。耳機隨附三種尺寸，因應耳形隨心挑選。1, 2

防水防塵功能助您在灰塵、汗水及潮濕環境中持續播放

耳機具備 IP67 級防水防塵，無懼風雨對耳機造成損壞。還可防汗，讓您在高強度訓練中，或是戴來跑步或運動，也能安心無憂。

IP67 文字跟前顯示 TONE Free fit 耳機。水及水滴環繞耳機。 圖片顯示有位紥起頭髮的女士戴著 TONE Free fit 產品。

*IP67 是 IP6X 和 IPX7 結合。IP6X 為防塵級別，可以完全防止粉塵與異物進入。
IPX7 為防水級別，能夠在深達 1 米的水中長達 30 分鐘而不會損壞。但不建議在海灘或泳池使用。
*充電盒並不防水。將耳機放入充電盒前，必須維持徹底乾燥，否則可能會造成損壞。使用充電盒前，必須擦乾雙手。

一次充電即可長時間使用

充電一次即可持久播放。耳機完全充電後可提供 10 小時使用時間，充電盒則額外提供 20 小時續航，共可使用 30 小時。3如果需要快速充電，可將耳機放置入充電盒內，只需 5 分鐘即可額外播放 1 小時。

一位男士戴著 TONE Free fit 耳機，正望著智能手機。他剛剛在晚上做完運動，因此天色已暗。 一位女士戴著 TONE Free fit 耳機，在燦爛陽光下喘著氣。

*電池續航時間取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試顯示，關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電盒電池的續航時間分別為 10 小時和 20 小時。

TONE Free fit 耳機 360 度旋轉，顯示 3MIC 系統。

升級通話質素
有效降噪和
消除回音

內置高性能麥克風，將通話質素提高到極致。子波束成形和外部 ANC 麥克風偵測外部噪音。內置 ANC 麥克風在您啟動降噪功能時消除擾人噪音。即使在擠擁的空間，主波束成形麥克風亦能有效捕捉和擴大您的聲音。

輕鬆配對連線您的耳機

連接到 Android 裝置或電腦的方法非常簡單。只需讓您的耳機進入配對模式，Google 快速配對的彈出視窗將立即跳出引導您。若要在 Windows 電腦上使用，Microsoft 快速配對的連接視窗會帶領您完成整個過程。

畫面顯示影片，中間是 TONE Free fit，左面是 Windows PC，右面是 Android 裝置。TONE Free fit 充電盒打開時，每部裝置會進行配對，然後顯示連接彈出式視窗。

*如果未出現彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕觸右邊耳機 10 秒。充電盒將閃爍藍光並進行連接。
*僅支持 Android 裝置。
*必須開啟定位和藍牙功能才能進行操作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版或更高版本。
*在 Google 驗證前，您可以開啟並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調節選項。

TONE Free fit 充電盒蓋打開，呈現出浮至半空的耳機，側面是智能手機及手提電腦。智能手機屏幕顯示多點連線及多重配對選單。

多重配對快速簡單　順暢連接裝置

多點連線功能讓您就可透過 LG TONE Free 應用程式，將無線耳機與多達 5 個裝置配對，以實現無縫連接當您切換裝置時，不再需要重新手動連接。多重配對讓您可同時連接兩台裝置，切換裝置更加快捷。
手機顯示連結至 TONE Free fit 產品的 LG TONE Free 應用程式畫面，右側是 Apple App Store 及 Google Play Store 圖示。

使用 TONE Free 應用程式輕鬆控制

TONE Free 應用程式讓設定和控制觸手可及。易用的桌面小工具讓您輕鬆調整 ANC 或 EQ 設定，並查看電量。只需一按，即可輕鬆切換兩台配對的裝置。
TONE Free fit 充電盒蓋打開，呈現出浮至半空的耳機，側面是智能手機及手提電腦。智能手機屏幕顯示多點連線及多重配對選單。

多重配對快速簡單　順暢連接裝置

多點連線功能讓您就可透過 LG TONE Free 應用程式，將無線耳機與多達 5 個裝置配對，以實現無縫連接當您切換裝置時，不再需要重新手動連接。多重配對讓您可同時連接兩台裝置，切換裝置更加快捷。
兩個對話泡泡。一個顯示 Siri 說「目前天氣晴朗。」另一個顯示 Google 助理，畫面寫著「現在是上午 11 點，是時候運動了。」 「Made for iPhone」和「Get it on Google Play」圖示顯示在左下角。

透過耳機與您的裝置對話

只要對著耳機講話，即能用語音呼叫 Google 助理或 Siri。無需手動操作，就能控制自己的裝置，如更改音量，或搜尋當天天氣預報等資訊。

LG TONE Free 系列

Table Caption
特性 T90 T60 TF7
LG TONE Free T90
這顯示 TONE Free 系列表格，當中列出各項特色。
LG TONE Free T60
這顯示 TONE Free 系列表格，當中列出各項特色。
LG TONE Free fit TF7
Dolby Atmos O X X
with MERIDIAN O O O
了解更多 了解更多

1. 本裝置或其任何部件之用途皆非用於預防或治療任何健康問題，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代品。
2. 矽膠耳塞的基本物料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
3. 在關掉主動降噪功能的狀況下，耳機電池及充電盒電池各分別續航 10 及 14 個小時。
*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*可用顏色和功能可能因零售商、國家/地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的影像有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。

列印

主要規格

  • 3D 聲場

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 單元體積

  • Meridian 音效

  • UVnano

  • 防水/防濺

    IP67

所有規格

喇叭

  • 單元體積

  • 單元種類

    Dynamic

SOUND SOLUTION

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 環境模式

  • Talk Thru

  • 麥克風數量

    3

EQ

  • 自訂 EQ

  • LG EQ

  • Meridian EQ (自然、浸沉)

  • Meridian 音效

  • 3D 聲場

音頻編解碼器

  • AAC

  • SBC

連接性

  • BLE

  • Google 快速配對

  • 藍牙版本

    5.3

電量 (小時)

  • 電量 (耳機, ANC off)

    10

  • 電量 (耳機+充電盒, ANC off)

    30

充電時間 (小時)

  • 充電時間 (耳機)

    1

  • 充電時間 (耳機+充電盒)

    2

方使性

  • 快速充電

  • 多點配對

  • 多重配對

  • 快速配對

  • UVnano

  • 語音控制 (Google 助理, Siri)

  • 防水/防濺

    IP67

尺寸 (WXHXD)

  • 充電盒

    65.5 x 51.9 x 32.7 mm

  • 耳機

    24.8 x 23.5 x 26.7 mm

重量

  • 充電盒淨重

    43 g

  • 產品淨重

    5.9 g

配件

  • 充電線

  • 醫療級矽膠耳塞

  • 耳掛式

網上購買/零售商

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