xboom DXL7T | Party Speaker 250W | Woofer da 8'', Illuminazione dinamica, Karaoke, IPX4, Autonomia 20 ore | Black

Sei in vena di cantare? Mettiti alla prova con XBOOM DXL7T e trasforma la tua festa in un karaoke. Ti basta collegare il microfono, riprodurre la base col tuo smartphone e sei pronto per dare prova delle tue doti canore. E se hai un amico che suona la chitarra, puoi farti accompagnare collegandola all'ingresso dedicato.