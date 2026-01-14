About Cookies on This Site

xboom DXL7T | Party Speaker 250W | Woofer da 8'', Illuminazione dinamica, Karaoke, IPX4, Autonomia 20 ore | Black

DXL7T
Immagine con le dimensioni dello speaker xboom DXL7T
Immagine frontale con la maniglia estratta
Dettaglio dei tasti sulla parte superiore
Vista posteriore e dettaglio degli ingressi
Dettaglio delle ruote
Funzionalità principali

  • Suono potente: ben 250W di potenza totale e un woofer da 8'' per dare vita alla tua festa
  • Illuminazione dinamica: personalizza l'illuminazione del woofer, le scritte sul display e le luci strobo per rendere unica la tua festa
  • Portalo dove vuoi: con la maniglia telescopica e le rotelle integrate, puoi organizzare la tua festa ovunque tu desideri
  • Fino a 20 ore di autonomia: la batteria integrata ti permette di animare le tue feste per tutto il tempo che vuoi
  • Funzioni karaoke: collega un microfono e una chitarra e inizia a cantare le tue canzoni preferite, come fossi sul palco di un concerto
  • Resistente agli schizzi d'acqua: ascolta la tua musica senza preoccuparti dell'umidità grazie alla certificazione IPX4
Logo del premio Digital Trends recommends

Miglior Speaker Bluetooth

Digital Trends

"Una festa karaoke su ruote"

*Immagini al solo scopo illustrativo. Il prodotto reale e il colore potrebbe differire da quello rappresentato in foto.

Un breve clip di design relativo al dispositivo LG XBOOM XL7S. Riproduci il video.
Il dispositivo LG XBOOM XL7S è posizionato in uno spazio infinito. Sulla parete sono illustrati dei grafici sonori quadrati. Al centro dell'altoparlante troviamo un woofer gigante da 8 pollici per enfatizzare il suono potente da 250W. Le onde sonore escono dal woofer.
Un woofer gigantesco

È lui che ti dà bassi così potenti

Più è grande, più i bassi sono potenti. All'interno dell'XBOOM DXL7T abbiamo messo un woofer esagerato da ben 8 pollici. Non aver paura di alzare il volume quando vuoi far andare le teste a tempo di musica.

Ottimizzatore dinamico dei bassi

Senti i bassi, anche a basso volume

Ascoltare la musica ad alto volume non significa rinunciare alla qualità del suono: i bassi devono essere sì potenti, ma mai distorti! Con XBOOM DXL7T non devi preoccuparti, perché l'algoritmo di ottimizzazione dei bassi regola l'emissione audio per darti un suono bilanciato in ogni occasione, evitando le distorsioni dei bassi.

*La resa finale potrebbe variare a seconda della sorgente sonora.

Tweeter a cupola da 2,5 pollici

Suono nitido e chiaro

I bassi di XBOOM DXL7T suonano alla grande, ma la musica deve essere bilanciata anche nelle alte frequenze. Per questo abbiamo messo ben due tweeter a cupola da 2,5 pollici, per offrirti un suono migliore indipendentemente dalla musica che ascolti e dove la ascolti.

*Immagine simulata a scopo illustrativo.

Vista frontale del diffusore. C'è una linea che fornisce informazioni su ogni parte dell'illuminazione. In alto e in basso, doppia illuminazione strobo. Al centro, l'illuminazione ad anello multicolore a gradiente rosa e ciano è attiva. Sulla parte superiore troviamo un'illuminazione dinamica a pixel che mostra il personaggio del cactus.

XBOOM Party Lighting

Per una festa che spacca

Con XBOOM DXL7T la tua festa sarà indimenticabile. Puoi creare uno spettacolo di luci e lasciare i tuoi amici a bocca aperta con testi o animazioni. E le doppie luci strobo cattureranno l'attenzione battendo a tempo di musica.

Primo piano dell’illuminazione dinamica a pixel Dai risalto a chi balla! Testo. Sotto, l'illuminazione ad anello arancione multicolore è accesa. Dietro l'altoparlante, le persone ballano sulla spiaggia.
Display LED personalizzabile

Dai luce ai tuoi pensieri

Quando le luci non bastano, usa le parole! Apri l'app XBOOM e scrivi il testo che preferisci: il display LED visualizzerà i tuoi messaggi che renderanno la tua festa davvero unica.
Il testo è posizionato sull'area sfumata viola, mentre sotto troviamo un'area diagonale colorata di nero. L'altoparlante è posizionato al centro e mostra un'illuminazione dinamica a pixel oltre che un'illuminazione ad anello multicolore.
Display LED personalizzabile

Animazioni in pixel art

Sul display LED puoi anche visualizzare delle animazioni predefinite, motivi colorati e l'equalizzatore grafico. Tutto con un'affascinante pixel art dal sapore retro.
Solo testo
Il testo è posizionato nell'area colorata di nero e viene visualizzato il pittogramma dei movimenti dell'illuminazione ad anello multicolore: in senso orario, antiorario, semicerchio superiore e inferiore, semicerchio destro e sinistro ed effetto flash. L'altoparlante è posizionato con un angolo di 45 gradi a sinistra. Sotto troviamo un'area colorata con sfumature viola per motivi di design. Il woofer da 8 pollici è volutamente grande, per mettere in evidenza i suoi vari colori.
Ring multicolore

Il woofer accende la musica

XBOOM DXL7T mette in pista uno spettacolo di luci a ritmo di musica con il suo woofer illuminato. Il ring multicolore non solo segue la tua musica, ma può essere personalizzato col colore e l'animazione che preferisci. Le luci danzeranno insieme alla tua musica, e tu con loro!

Personalizza l'illuminazione

Personalizza l'illuminazione
Scarica l'app XBOOM sul tuo smartphone per personalizzare l'illuminazione della tua festa. Potrai scegliere un'animazione, digitare il testo da visualizzare sul display LED e, naturalmente, scegliere i tuoi colori preferiti.

Immagine dell'app XBOOM. Puoi personalizzare le luci usando l'app.

Immagini illustrate di LG XBOOM DXL7T. Dall'alto, un gruppo di persone, con il manico telescopico e le ruote la donna trasporta in modo facile l'altoparlante. Vista dall'alto dell'altoparlante e del manico telescopico. Le persone si godono una festa in piscina, mentre dietro troviamo due LG XBOOM XL7S con grafica audio. Vista posteriore del diffusore e persone che si divertono sulla spiaggia, primo piano della ruota.

*Immagini al solo scopo illustrativo. Il prodotto reale e il colore potrebbe differire da quello rappresentato in foto.

Una donna sta cantando.
Ci sono delle persone che si godono un concerto acustico con LG XBOOM XL7S. Sotto l'immagine ci sono delle chitarre
Ingresso microfono e chitarra

Sali sul palco

Sei in vena di cantare? Mettiti alla prova con XBOOM DXL7T e trasforma la tua festa in un karaoke. Ti basta collegare il microfono, riprodurre la base col tuo smartphone e sei pronto per dare prova delle tue doti canore. E se hai un amico che suona la chitarra, puoi farti accompagnare collegandola all'ingresso dedicato.

Portalo sempre con te

XBOOM DXL7T ti segue ovunque tu voglia condividere la musica. L'abbiamo costruito per essere resistente e duraturo, così può accompagnarti praticamente dappertutto, senza darti preoccupazioni.

Facile da trasportare

Grazie alla maniglia telescopica e alle ruote, trasportare XBOOM DXL7T è un gioco da ragazzi. Sarà come portare con te un trolley da viaggio!

Resistente agli schizzi (IPX4)

XBOOM DXL7T è certificato IPX4, il che significa che non teme gli schizzi d'acqua.

*Lo standard IPX4 certifica la capacità del prodotto di resistere a schizzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione sulla base di test condotti in laboratorio in condizioni controllate. I test non riproducono reali situazioni di utilizzo in cui potrebbe trovarsi il dispositivo e pertanto la tenuta della resistenza agli schizzi d'acqua potrebbe variare in base alle reali condizioni d'uso. Lo standard IPX4 non implica un'effettiva impermeabilità o tenuta stagna del dispositivo, né una resistenza nei confronti di liquidi diversi dall'acqua dolce pura in condizioni di pressione normale (es. evitare il contatto con acqua salata, saponata o altre soluzioni, getti a pressione e simili). Lo sportello anti-intemperie deve essere completamente chiuso per proteggere il dispositivo dall'ingresso dell'acqua. La capacità di resistenza potrebbe diminuire nel tempo con la normale usura del dispositivo, o essere compromessa in caso di sollecitazioni meccaniche rilevanti (urti, cadute, etc.). Si raccomanda in ogni caso di consultare le istruzioni e avvertenze d'uso. La garanzia convenzionale di LG Electronics non copre in ogni caso danni da ossidazione o infiltrazione di liquidi. Questo non pregiudica il diritto del consumatore di far valere i diritti di cui alla garanzia legale di conformità prestata dal venditore (art. 128 e ss. Codice del Consumo). Per maggiori informazioni sulla differenza tra garanzia legale e garanzia convenzionale consultare https://www.lg.com/it/supporto/garanzia Non raccomandato per l’uso sotto alla pioggia, in piscina o in spiaggia.

Fino a 20 ore di autonomia

Quanto dura la tua festa? Se vuoi ballare tutta la notte, XBOOM DXL7T saprà soddisfarti senza esitazione, anche se non hai una presa di corrente nelle vicinanze. Grazie alla batteria interna, infatti, puoi riprodurre fino a 20 ore di musica senza interruzioni.

*20 ore di autonomia misurata in base a test interni con volume al 50% e con illuminazione spenta. I risultati possono variare in base alla musica riprodotta e all'ambiente di utilizzo

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

