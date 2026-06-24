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xboom Mini by will.i.am | Speaker Bluetooth portatile 5W | Compatto e versatile, 10 ore di autonomia, IP67

xboom Mini by will.i.am | Speaker Bluetooth portatile 5W | Compatto e versatile, 10 ore di autonomia, IP67

MINI
Vista frontale di xboom Mini by will.i.am | Speaker Bluetooth portatile 5W | Compatto e versatile, 10 ore di autonomia, IP67 MINI
xboom Mini by will.i.am
Fino a 10 ore di autonomia xboom Mini
Certificati IP67 xboom Mini
Gira, premi, controlla xboom Mini
Sta nel palmo della mano con 5W di potenza xboom Mini
AI Sound xboom Mini
Crea il tuo mood con xboom Mini
Laccetto regolabile xboom Mini
Design compatto ed elegante xboom Mini
Dimensioni xboom Mini
Foto xboom Mini
Foto xboom Mini con icone
Foto xboom Mini
Foto xboom Mini con laccetto
Vista frontale di xboom Mini by will.i.am | Speaker Bluetooth portatile 5W | Compatto e versatile, 10 ore di autonomia, IP67 MINI
xboom Mini by will.i.am
Fino a 10 ore di autonomia xboom Mini
Certificati IP67 xboom Mini
Gira, premi, controlla xboom Mini
Sta nel palmo della mano con 5W di potenza xboom Mini
AI Sound xboom Mini
Crea il tuo mood con xboom Mini
Laccetto regolabile xboom Mini
Design compatto ed elegante xboom Mini
Dimensioni xboom Mini
Foto xboom Mini
Foto xboom Mini con icone
Foto xboom Mini
Foto xboom Mini con laccetto

Funzionalità principali

  • Suono by will.i.am: il sound xboom curato da will.i.am arriva in formato mini, con un carattere tutto suo
  • Certificato IP67: non teme acqua né polvere, così puoi portare la musica anche fuori casa senza troppe paranoie
  • Laccetto integrato: lo appendi dove vuoi e fai partire la musica nel punto giusto, in casa o fuori
  • Fino a 10 ore di autonomia: una carica accompagna playlist, studio, relax e uscite per gran parte della giornata
  • AI Sound: riconosce ciò che ascolti e regola il suono per musica, podcast e voci più chiare
  • FYI RAiDiO: musica e news personalizzate dall’AI, per ascoltare qualcosa di giusto senza cercarlo
Altro
Logo iF Design Award

xboom Mini

iF Design Award - Vincitore

Logo Red Dot Award

xboom Mini

Vincitore Red Dot Award 2026

LG xboom Mini by will.i.am, speaker Bluetooth portatile compatto con design lifestyle e suono potente

LG xboom Mini by will.i.am, speaker Bluetooth portatile compatto con design lifestyle e suono potente

Il suono xboom by will.i.am, in formato mini

1) LG xboom Mini, speaker Bluetooth portatile compatto con suono xboom by will.i.am 2) Speaker Bluetooth LG xboom Mini con laccetto per portarlo e appenderlo dove vuoi 3) LG xboom Mini con protezione IP67 contro acqua e polvere per l'uso quotidiano 4) LG xboom Mini collegato allo smartphone con musica e news personalizzate dall'AI

Il suono xboom by will.i.am, in formato mini

Piccolo, sì. Timido, mai. xboom Mini porta il suono curato da will.i.am in un formato compatto, pronto a seguirti tra camera, zaino, scrivania e uscite con gli amici.

LG xboom Mini, speaker Bluetooth compatto e portatile con suono potente e nitido

*Immagine simulata a scopo illustrativo.

Non teme acqua, polvere e imprevisti

Con la certificazione IP67, xboom Mini resiste alla polvere e all'immersione temporanea in acqua fino a 1 metro per 30 minuti. Così puoi usarlo in bagno, in cucina, a bordo piscina o quando il meteo decide di cambiare playlist.

*Lo standard IP67 certifica la capacità del prodotto di resistere all'esposizione alla polvere e all'immersione in acqua per massimo 30 minuti a una profondità di massimo 1 metro, sulla base di test condotti in laboratorio in condizioni controllate. I test non riproducono reali situazioni di utilizzo in cui potrebbe trovarsi il dispositivo e pertanto la tenuta di tale resistenza potrebbe variare in base alle reali condizioni d'uso. Lo standard IP67 non implica un'effettiva impermeabilità o tenuta stagna del dispositivo, né una resistenza nei confronti di liquidi diversi dall'acqua dolce pura in condizioni di pressione normale (es. evitare l'utilizzo in mare o in piscina e in generale il contatto con acqua salata, saponata o altre soluzioni, getti a pressione e simili). La capacità di resistenza potrebbe diminuire nel tempo con la normale usura del dispositivo, o essere compromessa in caso di sollecitazioni meccaniche rilevanti (urti, cadute, etc.). La garanzia convenzionale di LG Electronics non copre in ogni caso danni da ossidazione o infiltrazione di liquidi. Questo non pregiudica il diritto del consumatore di far valere i diritti di cui alla garanzia legale di conformità prestata dal venditore (art. 128 e ss. Codice del Consumo). Per maggiori informazioni sulla differenza tra garanzia legale e garanzia convenzionale consultare https://www.lg.com/it/supporto/garanzia .

Puoi appenderlo praticamente dappertutto

Il laccetto ti lascia scegliere il posto giusto in un secondo: gancio, maniglia, pomello, zaino. xboom Mini sta dove serve e suona dove vuoi.

1) LG xboom Mini nero, speaker Bluetooth portatile con laccetto appeso a una barra in cucina 2) LG xboom Mini beige, speaker Bluetooth compatto dal design cubico appeso a uno stand con grucce 3) LG xboom Mini nero, piccolo speaker portatile appeso alla barra della doccia in bagno

1) LG xboom Mini nero, speaker Bluetooth portatile con laccetto appeso a una barra in cucina 2) LG xboom Mini beige, speaker Bluetooth compatto dal design cubico appeso a uno stand con grucce 3) LG xboom Mini nero, piccolo speaker portatile appeso alla barra della doccia in bagno

*Scene simulate a scopo illustrativo. L'esperienza reale può variare in base all'ambiente di utilizzo.

Sta bene e suona bene ovunque lo metti

1) LG xboom Mini grigio su una scrivania accanto a un laptop, speaker Bluetooth compatto dal design lifestyle 2) LG xboom Mini grigio su un tavolino, speaker Bluetooth compatto con suono potente per casa e outdoor 3) LG xboom Mini nero tra libri e oggetti, piccolo speaker Bluetooth pensato per l'uso quotidiano

1) LG xboom Mini grigio su una scrivania accanto a un laptop, speaker Bluetooth compatto dal design lifestyle 2) LG xboom Mini grigio su un tavolino, speaker Bluetooth compatto con suono potente per casa e outdoor 3) LG xboom Mini nero tra libri e oggetti, piccolo speaker Bluetooth pensato per l'uso quotidiano

*Scene simulate a scopo illustrativo. L'esperienza reale può variare in base all'ambiente di utilizzo.

Fino a 10 ore di musica con te

Una sola carica ti dà fino a 10 ore di ascolto. Dalla playlist del mattino al chill serale, xboom Mini tiene il ritmo della tua giornata.

*L'autonomia fino a 10 ore si basa su test interni condotti al 50% del volume, con Bluetooth attivo, modalità Play Time Enhance attiva e illuminazione spenta. Autonomia e prestazioni effettive possono variare in base a connettività di rete, app utilizzate e altre condizioni d'uso.

Fuori casa, il suono si fa sentire

Quando sei all'aperto, il suono tende a disperdersi perdendo carattere. Ma grazie al Sound Field Enhance di xboom Mini i medi e gli alti saranno più presenti, così potrai sentire meglio voci e dettagli anche anche fuori casa.

La musica cambia, lui la segue

AI Sound riconosce ciò che ascolti e regola l'equalizzazione in tempo reale: più equilibrio per la musica, voci più chiare per podcast e news.

LG xboom Mini con modalità AI Sound, tra Bass Boost, analisi AI e voce migliorata, per musica più bilanciata e suono più chiaro

*Immagine simulata a scopo illustrativo.

Grafica per musica e news curate dall'AI, con will.i.am e stazioni personalizzate basate su AI generativa.

Grafica per musica e news curate dall'AI, con will.i.am e stazioni personalizzate basate su AI generativa.

FYI RAiDiO usa l'AI generativa per capire cosa ti piace e creare stazioni personalizzate. Musica e news arrivano in un flusso continuo, senza perdere tempo a cercare cosa mettere.

Scegli il tuo AI DJ

Hai un mood? C'e' un DJ creato dall'AI pronto a seguirlo. Ogni personaggio ha stile, personalità e background culturale diversi, per farti scoprire musica e news con un taglio sempre nuovo.

News ad-hoc, musica no-stop, audio top

Scegli una stazione in base ai tuoi interessi e lascia partire il mix: news selezionate, musica continua e un'esperienza semplice da ascoltare.

Con il suono xboom, ogni nota e ogni parola arrivano più chiare.

*Schermata simulata a scopo dimostrativo. L'uso reale può variare.

Il tuo mondo audio, in un tap

Premi My Button e salti subito dentro: ultime news, brani del momento e il tuo AI DJ. Meno scroll infinito, più cose da ascoltare.

*Per usare “My Button”, sullo smartphone devono essere installate sia l'app LG ThinQ sia l'app FYI.

1) Configura My Button nell'app LG ThinQ.

2) Completa l'attivazione nell'app FYI per iniziare a usare la funzione.

*Disponibile quando il pulsante MY è configurato nel menu “Smart Button” dell'app ThinQ.

Gira, premi, controlla

Volume, play e pausa sono sempre a portata di mano. Ruota la manopola per alzare il volume, premi una volta per avviare la musica e di nuovo per metterla in pausa.

Sa stare al suo posto

Puoi avvitarlo su un treppiede o su un supporto compatibile e metterlo dove vuoi che stia: sulla scrivania, sul comodino o nel tuo angolo preferito. Lui resta lì, stabile siil posto, e si fa notare il giusto.

LG xboom Mini mostra il collegamento audio tra più speaker tramite Party Link con Auracast in casa

Sintonizza più speaker xboom Mini sulla stessa onda

Con Auracast™ e Bluetooth LE Audio puoi trasmettere l'audio a più speaker xboom Mini e moltiplicare il divertimento. Perfetto quando vuoi amplificare il suono e condividere la musica con i tuoi amici.

*Funzione disponibile quando Party Link è impostato nel menu Smart Button dell'app LG ThinQ.

My Button

La tua musica preferita parte subito

Imposta cosa ami ascoltare nell'app LG ThinQ e avvialo con un solo pulsante: LG Radio+, FYI RAiDiO, contenuti healing, playlist Apple Music o i file che hai sul tuo smartphone.

My Button su xboom Mini per avviare contenuti preimpostati da LG ThinQ, Apple Music, FYI RAiDiO, Healing Therapy e LG Radio+

Collegalo col cavo USB per una qualità lossless

Collega xboom Mini al tuo laptop o al tablet con un cavo USB-C e usalo come speaker cablato. La musica arriva in qualità lossless e le voci in call diventano più chiare. E il collegamento è facilissimo!

*Scene simulate a scopo illustrativo. L'esperienza reale può variare in base all'ambiente di utilizzo.

Trova il tuo speaker xboom

Confronta la gamma xboom e scegli lo speaker più in sintonia col tuo modo di ascoltare: più compatto, più potente o pronto per la festa.

Table Caption
Caratteristichexboom Minixboom Rock xboom Grabxboom Bounce
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
xboom Mini
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
xboom Rock
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
xboom Grab
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
xboom Bounce
Potenza audio5W6W30W40W
AI SoundOOOO
EqualizzatoreStandard / Bass Boost / Clear Voice / CustomStandard / Bass Boost / Clear Voice / CustomStandard / Bass Boost / Clear Voice / CustomStandard / Bass Boost / Clear Voice / Custom
AutonomiaMax 10 oreMax 10 oreMax 20 oreMax 30 ore
Resistenza acqua/polvereIP67IP67, Standard Militari 810HIP67, Standard Militari 810HIP67, Standard Militari 810H
LaccettoOOOO
Dimensioni (L x A x P)89,5 x 85,8 x 47,2 mm94 x 98 x 46 mm211 x 71,6 x 70 mm272 x 103 x 88 mm
Peso220g280g700g1400g
ColoriBlack / Warm GreyBlack / RedBlack / Warm GreyBlack
  Acquista oraAcquista oraAcquista ora

 

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