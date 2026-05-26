Lavatrice 16kg Next AI DD™ | Serie NT | Classe A | 1000 giri, Wi-Fi, AI Wash, Vapore, TurboWash | White

Le lavatrici LG sfruttano l'intelligenza artificiale per ottimizzare i movimenti di lavaggio per ogni carico. L'apprendimento profondo basato sull'intelligenza ricavata da migliaia di eventi di lavaggio basati su big data consente alla lavatrice di rilevare automaticamente le caratteristiche del tessuto, quali peso e morbidezza. Il risultato? Protezione del tessuto migliore del 10%*, mantenendo i tuoi vestiti al meglio più a lungo. È inoltre possibile accedere e controllare le lavatrici intelligenti abilitate WiFi di LG tramite riconoscimento vocale o dall'app LG ThinQ™ sul tuo smartphone, che si collega con la tua lavatrice intelligente ovunque ti trovi. Avvia da remoto il tuo elettrodomestico toccando un pulsante o tramite il comando dell'assistente vocale, ricevi una notifica al termine del carico di biancheria, esegui la risoluzione dei problemi SmartDiagnosis e scarica cicli preimpostati personalizzati, il tutto tramite l'app ThinQ™.

* Testato da Intertek nel gennaio 2023.Ciclo Al Wash con 3 kg di carico rispetto al ciclo Cotton (F4Y7RYW0W). I risultati possono essere diversi a seconda degli abiti e dell'ambiente.

* Il rilevamento AI non viene attivato quando è selezionata l'opzione Steam."Il termine "UVnano" è stato coniato combinando le parole "UV-C (ultravioletto)" e "nanometro" (unità di lunghezza). Grazie alla tecnologia UVnano applicata al prodotto, è possibile rimuovere il 99,9%* dei batteri presenti nell'aria dalle pale della ventola, ottenendo così un ulteriore livello di protezione.

*Modello di prova: FS151P***(FS061PWHA), Data di prova: '21. 5. 10 ~ 5. 18., Metodo di prova: Norma di prova di riferimento ISO22196:2011, Istituto di prova: TÜV Rheinland, KTR, Metodo di prova: Posizionare la soluzione batterica su un punto della pala del ventilatore, azionarla per un'ora e misurare la soluzione batterica.(Riferimento specifica: ISO22196:2011), Ceppi di prova: Staphylococcus aureus (ATCC 6538)/Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228)/Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), Risultato del test: rimozione dei batteri del 99,99%