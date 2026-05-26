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Lavatrice 16kg Next AI DD™ | Serie NT | Classe A | 1000 giri, Wi-Fi, AI Wash, Vapore, TurboWash | White

MEZ69352643 F0NT116TWC 26.1.14 (1).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
MEZ69352643 F0NT116TWC 26.1.14 (1).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Lavatrice 16kg Next AI DD™ | Serie NT | Classe A | 1000 giri, Wi-Fi, AI Wash, Vapore, TurboWash | White

F0NT116TWC
Vista frontale di Lavatrice 16kg Next AI DD™ | Serie NT | Classe A | 1000 giri, Wi-Fi, AI Wash, Vapore, TurboWash | White F0NT116TWC
Lavatrice LG F0NT116TWC - Dettaglio dell'oblò aperto che mostra l'interno del cestello in acciaio inossidabile con trascinatori igienici.
Lavatrice LG F0NT116TWC - Vista ravvicinata del cassetto per il detersivo
Lavatrice LG F0NT116TWC - Vista di tre quarti che mostra il design pulito e moderno della scocca laterale e del pannello di controllo superiore.
Lavatrice LG F0NT116TWC - Vista di tre quarti che mostra il design pulito e moderno della scocca laterale e del pannello di controllo superiore.
Lavatrice LG F0NT116TWC - Immagine del prodotto ambientata in una lavanderia moderna
Lavatrice LG F0NT116TWC - Inquadratura laterale che evidenzia la profondità del corpo macchina
Lavatrice LG F0NT116TWC - Dettaglio del retro della lavatrice con i tubi di carico e scarico e il cavo di alimentazione correttamente alloggiati.
Vista frontale di Lavatrice 16kg Next AI DD™ | Serie NT | Classe A | 1000 giri, Wi-Fi, AI Wash, Vapore, TurboWash | White F0NT116TWC
Lavatrice LG F0NT116TWC - Dettaglio dell'oblò aperto che mostra l'interno del cestello in acciaio inossidabile con trascinatori igienici.
Lavatrice LG F0NT116TWC - Vista ravvicinata del cassetto per il detersivo
Lavatrice LG F0NT116TWC - Vista di tre quarti che mostra il design pulito e moderno della scocca laterale e del pannello di controllo superiore.
Lavatrice LG F0NT116TWC - Vista di tre quarti che mostra il design pulito e moderno della scocca laterale e del pannello di controllo superiore.
Lavatrice LG F0NT116TWC - Immagine del prodotto ambientata in una lavanderia moderna
Lavatrice LG F0NT116TWC - Inquadratura laterale che evidenzia la profondità del corpo macchina
Lavatrice LG F0NT116TWC - Dettaglio del retro della lavatrice con i tubi di carico e scarico e il cavo di alimentazione correttamente alloggiati.

Funzionalità principali

  • Lavaggio AI DD con Intelligenza Artificiale
  • TurboWash 360 per lavare in soli 39min
  • Lavaggio a vapore Steam
  • Connessione Wi-Fi con app ThinQ AI
  • Maxi capacità in soli 78 cm di profondità
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

Esplora le caratteristiche principali della tua nuova lavatrice

Mostra un interno più ampio della lavatrice

Extra capacità

Gestisce carichi di grandi dimensioni

Esistono tre tipi di materiali in tessuto e l'icona centrale

Deep-learning AI DD™

Ottimizza le prestazioni di pulizia in base al peso e al tipo di tessuto

C'è un prodotto per lavatrice e c'è un testo di 39 minuti al centro del prodotto

TurboWash™ 360°

Lava in soli 39' i tuoi capi grazie ad uno spray multidirezionale che non danneggia i tessuti

C'è un cucciolo sdraiato sul pavimento del soggiorno e c'è un'icona e un prodotto per lavatrice in alto

Silenziosa e affidabile

Progettato per ridurre vibrazioni e rumore durante l’uso

Extra capacità

Più spazio per quello che conta davvero.

Lavatrice LG da 16kg di carico: tutto il bucato della tua famiglia, un solo carico, più tempo per te.

Thirty-nine minutes are written on the washing machine.

*Rispetto al modello convenzionale LG.

Deep-learning AI DD™

AI DD™ la lavatrice che si prende cura di te

Goditi una macchina che utilizza l'intelligenza artificiale per selezionare il ciclo di lavaggio, riducendo i danni ai tessuti e garantendo vestiti più resistenti.

*Testato da Intertek nel giugno 2023. Ciclo di lavaggio AI con classe AI 1 con 3 kg di vestiti misti rispetto al ciclo in cotone.

*I risultati possono variare a seconda degli abiti e dell'ambiente.

TurboWash™ 360°

Lava in profonditàin soli 39 minuti

Grazie a TurboWash™ 360° lava in soli 39' i tuoi capi grazie ad uno spray multidirezionale che non danneggia i tessuti

*Testato da Intertek nel maggio 2023. Ciclo TurboWash39 con 3 kg di carico IEC.

*I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.

*Le immagini correlate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale

Silenziosa e affidabile

Sperimenta rumore e vibrazioni ridotti

Dotato di tecnologia e sensore di vibrazioni per portare pace e tranquillità nel tuo processo di lavanderia.

*Il numero di ammortizzatori di attrito e i bilancieri di peso possono variare a seconda del modello

*Le immagini correlate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale

Steam™

Dai priorità alla tua salute e affronta gli allergeni

Il ciclo Allergy Care di LG rimuove allergeni, acari della polvere vivi e batteri per un lavaggio senza preoccupazioni.

Una donna e un bambino sono sdraiati a letto sorridenti

*Il ciclo di cura delle allergie testato da US Intertek riduce acari della polvere vivi, allergeni (acari della polvere, gatti, cani, polline), batteri e funghi.

*I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.

Pet care

Pulizia profonda che cancella odori e macchie dei tuoi animali

Il ciclo di lavaggio Pet Care di LG garantisce elevate prestazioni di lavaggio, contrastando gli odori e le macchie degli animali domestici con lavaggi ad alta temperatura e un processo di risciacquo in quattro fasi.

Una donna e un cane sono sdraiati a letto

Ti bastano solo 39 min per fare il bucato

Abbiamo a cuore il tuo tempo. Per questo abbiamo sviluppato il sistema TurboWash™ 360˚ che, grazie ai 4 getti di acqua diretti sui vestiti, ti permette di fare il bucato in soli 39 minuti.

Immagine del cestello con i 4 getti d'acqua del TurboWash39 che escono dagli ugelli.

*Testato da Intertek nel marzo 2024. Ciclo di cura degli animali domestici con 1,5 kg di carico di cotone e rimuove il 99% degli odori degli animali domestici (trimetilammina, isovaleraldeide, acido acetico, metilmercaptano)

*I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.

LG ThinQ™

Rimani connesso da qualsiasi luogo con LG ThinQ™

Collega la tua lavatrice e il tuo smartphone

Collega la tua lavatrice all'app LG ThinQ™ per controllare la macchina, selezionare i percorsi e persino avviarla mentre sei in giro con il semplice tocco di un pulsante.

Scopri di più sull'attività della tua lavatrice

Utilizza l'app LG ThinQ™ per verificare il consumo energetico della tua lavatrice e per verificare eventuali esigenze di manutenzione.

Compatibilità con l'assistente vocale

Collega la tua lavatrice a un dispositivo per la casa intelligente per portare la tua vita a un nuovo livello di comodità! Utilizza una serie di comandi vocali per impartire istruzioni al tuo computer da qualsiasi punto della casa.

*Google e Google Home sono marchi di Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo e tutti i loghi e marchi di movimento correlati sono marchi di Amazon.com, Inc o delle sue affiliate.

*LG SmartThinQ è ora rinominato LG ThinQ.

*Le funzionalità intelligenti e il prodotto di assistenza vocale possono variare in base al paese e al modello. Verifica con il tuo rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.

*Il dispositivo altoparlante intelligente abilitato alla voce non è incluso.

*Il controllo vocale si attiva solo quando la lavatrice è accesa.

Foto frontale della lavatrice ambientata

Design armonioso si adatta ovunque

Dettaglio tamburo in acciaio inossidabile

Senza preoccupazioni tamburo in acciaio inossidabile

Dettaglio lavatrice con oblò chiuso in vetro temperato

Graffio-resistente vetro temperato

*Testato da Intertek nel luglio 2013. Effetto battericida per P.aeruginosa dell'acciaio inossidabile rispetto alla quantità iniziale in 12 giorni.

*I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.

*Risultati dei test Intertek: la nostra porta in plastica Vickers ha una durezza di 12,2 Hv, quella in vetro di 575,66 Hv (più alto è il valore, maggiori sono le prestazioni antigraffio)

*Porta in vetro tra 5,5 e 6,5 in termini di durometro Mohs.

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Qual è la lavatrice di dimensioni standard? In che cosa differisce una ventola di purificazione dell'aria da un normale purificatore d'aria?

A.

Tutte le lavatrici LG sono disponibili in altezza e larghezza standard. La profondità delle lavatrici LG può variare a seconda delle dimensioni/capacità del cestello. Le dimensioni standard sono: larghezza 600 mm x altezza 850 mm x profondità 565-675 mmUn ventilatore purificatore d'aria è una nuova categoria di prodotti che combina un purificatore d'aria con un ventilatore su misura per diverse esigenze e preferenze per una brezza fresca e pulita.

Q.

Qual è il kg migliore per una lavatrice? Che cos'è la modalità di flusso d'aria bidirezionale?

A.

LG consiglia una lavatrice con una capacità del cestello di 8-11 kg per una famiglia di medie dimensioni. Considera un modello più grande da 13-16 kg per una famiglia numerosa o se generi modelli particolarmente grandi carichi di biancheria. I modelli più grandi possono anche far fronte a un piumone fino a king-size. Ricorda che la tecnologia innovativa di LG significa che i nostri elettrodomestici possono offrire una maggiore capacità per le stesse dimensioni di lavatrice. LG AeroTower è stato progettato per l'utente più esigente che desidera opzioni quando si tratta di modalità dinamica del flusso d'aria e modalità vento naturale. Il flusso d'aria dinamico con la modalità Wide può raffreddare rapidamente una stanza più grande, impostando la forza del vento tra le fasi 1 e 11. E la brezza leggera con la modalità Vento naturale regola automaticamente la forza del vento, producendo un vento piacevole simile a quello della natura come se fossi fuori.

Q.

Come faccio a scegliere una lavatrice a risparmio energetico? Cosa si applica 'UVnano' a LG PuriCare AeroTower? Com'è la sua performance?

A.

Controlla l'etichetta energetica sulla tua lavatrice per una valutazione da A (migliore) a G (peggiore). Alcune lavatrici LG vantano la classificazione Tripla A* per i livelli di energia, centrifuga e rumore. L'intelligenza artificiale all'interno delle macchine LG ti consente inoltre di beneficiare dei movimenti di lavaggio più appropriati per il tuo carico di biancheria, mantenendo così il dispendio energetico al minimo.

*Test di laboratorio interno LG basato su EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

2) I gradi di energia, rotazione e rumore sono conformi alla normativa UE 2019/2014.

3) Il risultato può dipendere dall'ambiente di utilizzo.

Q.

Come posso scegliere il ciclo di lavaggio corretto? Con quale frequenza bisogna sostituire il filtro?

A.

In generale, dovresti consultare l'etichetta di cura sui tuoi vestiti e selezionare il ciclo di lavaggio corrispondente sulla tua macchina. Le lavatrici LG con funzione AI DD verranno quindi automaticamente pesa il bucato e rileva la morbidezza per determinare uno schema di lavaggio ottimale e regolare di conseguenza i movimenti di lavaggio durante il lavaggio. Se colleghi la tua lavatrice e asciugatrice LG, può collaborare per garantire che venga selezionato il ciclo corretto senza doversi preoccupare di premere la manopola. Il ciclo di sostituzione del filtro dura un anno e l'avviso di sostituzione del filtro viene visualizzato quando è il momento di sostituirlo. Questo può essere verificato non solo sul prodotto ma anche tramite l'app LG ThinQ.

*Il ciclo di sostituzione del filtro si basa su 10 ore di utilizzo al giorno e può variare a seconda delle ore di utilizzo e dell'ambiente.

Q.

Come posso ridurre il rumore che fa la mia lavatrice? Che cosa è un sensore PM1.0?

A.

Un inizio ovvio sarebbe quello di acquistare una lavatrice LG che vanta valutazioni Triple A* per i livelli di energia, rotazione e rumore. L'innovativa tecnologia LG DirectDrive™ Motor riduce il numero di parti mobili all'interno dell'apparecchio, riducendo il rumore generato (oltre a prolungarne la durata grazie alla minore usura).Quando installi la lavatrice, assicurati che sia appoggiata su una superficie piana e controllala regolarmente. Un'unità sbilanciata può spostarsi o urtare, aumentando l'emissione di rumore. Anche posizionare dei cuscinetti antivibranti sotto la lavatrice può aiutare a ridurre il rumore.

*Test di laboratorio interno LG basato su EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

2) I gradi di energia, rotazione e rumore sono conformi alla normativa UE 2019/2014.

3) Il risultato può dipendere dall'ambiente di utilizzo. Il sensore PM1.0 è un sensore che rileva in tempo reale la polvere ultrafine di 1,0 μm di diametro, ovvero 1/100 di una ciocca di capelli.

Q.

In che modo il Deep-learning AI DD™ apporta benefici al mio bucato? In che cosa differisce una ventola di purificazione dell'aria da un normale purificatore d'aria?

A.

Le macchine Deep-learning AI DD™ di LG utilizzano una tecnologia intelligente per analizzare individualmente il peso e il tipo di tessuto della biancheria. Il risultato? Ottimizzazione automatica del movimento di lavaggio da parte della tua macchina si traduce in una migliore protezione del tessuto, mantenendo i tuoi preziosi vestiti al meglio più a lungo. DirectDrive™ Motors offre la tecnologia a 6 movimenti per un lavaggio efficace con meno parti mobili, rendendo l'apparecchio più duraturo e più efficiente dal punto di vista energetico. Un ventilatore purificatore d'aria è una nuova categoria di prodotti che combina un purificatore d'aria con un ventilatore su misura per diverse esigenze e preferenze per una brezza fresca e pulita.

Q.

Qual è la funzione LG Quick Wash? Che cos'è la modalità di flusso d'aria bidirezionale?

A.

La rapida tecnologia TurboWash™ a 360° di LG garantisce vestiti pulitissimi in soli 39 minuti, con un lavaggio personalizzato in base alle tue esigenze. Il 3D Multi Spray spara getti d'acqua da ogni angolo mentre la pompa inverter intelligente controlla la potenza dello spruzzo d'acqua, combinando per ottenere un equilibrio ottimale tra potenza di spruzzo, detersivo e movimento del ciclo che salva il tuo tempo prezioso senza compromettere la qualità del lavaggio o la cura dei tessuti. È il lavaggio rapido che garantisce una pulizia perfetta in tempi record.

Q.

Cosa può fare una lavatrice intelligente? Cosa si applica 'UVnano' a LG PuriCare AeroTower? Com'è la sua performance?

A.

Le lavatrici LG sfruttano l'intelligenza artificiale per ottimizzare i movimenti di lavaggio per ogni carico. L'apprendimento profondo basato sull'intelligenza ricavata da migliaia di eventi di lavaggio basati su big data consente alla lavatrice di rilevare automaticamente le caratteristiche del tessuto, quali peso e morbidezza. Il risultato? Protezione del tessuto migliore del 10%*, mantenendo i tuoi vestiti al meglio più a lungo. È inoltre possibile accedere e controllare le lavatrici intelligenti abilitate WiFi di LG tramite riconoscimento vocale o dall'app LG ThinQ™ sul tuo smartphone, che si collega con la tua lavatrice intelligente ovunque ti trovi. Avvia da remoto il tuo elettrodomestico toccando un pulsante o tramite il comando dell'assistente vocale, ricevi una notifica al termine del carico di biancheria, esegui la risoluzione dei problemi SmartDiagnosis e scarica cicli preimpostati personalizzati, il tutto tramite l'app ThinQ™.

* Testato da Intertek nel gennaio 2023.Ciclo Al Wash con 3 kg di carico rispetto al ciclo Cotton (F4Y7RYW0W). I risultati possono essere diversi a seconda degli abiti e dell'ambiente.

* Il rilevamento AI non viene attivato quando è selezionata l'opzione Steam."Il termine "UVnano" è stato coniato combinando le parole "UV-C (ultravioletto)" e "nanometro" (unità di lunghezza). Grazie alla tecnologia UVnano applicata al prodotto, è possibile rimuovere il 99,9%* dei batteri presenti nell'aria dalle pale della ventola, ottenendo così un ulteriore livello di protezione.

*Modello di prova: FS151P***(FS061PWHA), Data di prova: '21. 5. 10 ~ 5. 18., Metodo di prova: Norma di prova di riferimento ISO22196:2011, Istituto di prova: TÜV Rheinland, KTR, Metodo di prova: Posizionare la soluzione batterica su un punto della pala del ventilatore, azionarla per un'ora e misurare la soluzione batterica.(Riferimento specifica: ISO22196:2011), Ceppi di prova: Staphylococcus aureus (ATCC 6538)/Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228)/Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), Risultato del test: rimozione dei batteri del 99,99%

Q.

Qual è la funzione vapore nella lavatrice LG? Con quale frequenza bisogna sostituire il filtro?

A.

La tecnologia proprietaria Steam™ di LG (su modelli selezionati) contrasta efficacemente gli allergeni. La funzione Allergy Care vaporizza i vestiti all'inizio del ciclo di lavaggio per allentare le fibre e dissolverle allergeni, tra cui polline e polvere mitigati. Il ciclo di sostituzione del filtro dura un anno e l'avviso di sostituzione del filtro viene visualizzato quando è il momento di sostituirlo. Questo può essere verificato non solo sul prodotto ma anche tramite l'app LG ThinQ.

*Il ciclo di sostituzione del filtro si basa su 10 ore di utilizzo al giorno e può variare a seconda delle ore di utilizzo e dell'ambiente.

Q.

Come funziona la funzione Auto-dosing? Che cosa è un sensore PM1.0?

A.

Il sistema di dosaggio automatico LG ezDispense™ consente di precaricare il distributore di detersivo e lasciare che sia la lavatrice a svolgere il lavoro. La tecnologia in-appliance rileva il peso del tuo carica il bucato e aggiunge automaticamente ogni volta esattamente la giusta quantità di detersivo. Elimina il rischio di sovradosaggio, ti fa risparmiare tempo e prolunga la durata dei tuoi vestiti. Corretto Il dosaggio del detersivo aiuta inoltre a far funzionare al meglio le lavatrici a carica frontale. Gli scomparti per detersivo e ammorbidente contengono insieme fino a 35 dosi di potere pulente. Semplicemente chiuso la porta e premere start! Il sensore PM1.0 è un sensore che rileva in tempo reale la polvere ultrafine di 1,0 μm di diametro, ovvero 1/100 di una ciocca di capelli.

Q.

Le lavatrici sono disponibili in diversi colori? Che cosa è un sensore PM1.0?

A.

LG offre un menu di moderne opzioni di colori neutri per assicurarti di trovare una lavatrice che si abbini agli elettrodomestici esistenti o fornisca un contrasto elegante. Scegli tra i seguenti selezione di colori: Bianco Classico, Acciaio Nero o Grafite. Il sensore PM1.0 è un sensore che rileva in tempo reale la polvere ultrafine di 1,0 μm di diametro, ovvero 1/100 di una ciocca di capelli.

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