Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm | Classe C, 375 L | AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost | Prime Silver
Funzionalità principali
- Fit & Max: si adatta perfettamente alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza.
- Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 60 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
- AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
- Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo
- Fresh Zone: due pratici cassetti per riporre comodamente frutta e verdura
*Le immagini dei prodotti sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
Dai un look moderno alla tua cucina
Il nostro frigorifero arricchirà il tuo ambiente con uno stile essenziale. Le sue porte sono completamente piatte: un design che si abbinerà perfettamente al tuo arredamento.
Con LG ThinQ™ ottimizza i consumi e raffredda piu veloce
*Nel caso in cui la temperatura di impostazione della stanza frigorifero sia 1℃ o 2℃, questa funzione non verrà attivata.
Fino a 7 giorni di freschezza
La tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante, con fluttuazioni di solo ±0,5°C2. Così puoi conservare i cibi più a lungo preservandone la freschezza.
LinearCooling™
Conventional
*Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di test interno di LG, confrontando il tasso di riduzione del peso delle verdure tra il modello con raffreddamento lineare e il modello senza raffreddamento lineare, il modello con raffreddamento lineare ha mostrato un tasso di riduzione del peso inferiore.
Disclaimer
1)LG ThinQ™
-Per utilizzare le funzionalità di ThinQ, è necessario installare l'app 'LG ThinQ' dal Google Play Store o dall'Apple App Store sul proprio smartphone e connettersi al Wi-Fi. App LG ThinQ™ disponibile su smartphone compatibili con Android 9.0 o versioni successive, iOS 16.0 o versioni successive. Telefono e Wi-Fi domestico È richiesta la connessione dati e la registrazione del prodotto con LG ThinQ™.
-Le funzioni di LG ThinQ™ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.
2) AI Saving Mode
-La modalità di risparmio AI può essere regolata in due fasi (fino all'1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classificazione energetica e delle specifiche del prodotto.
-Il tasso di risparmio dell'intelligenza artificiale per ogni fase può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.
-I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:
1.Modello di prova: GBBW322CEV
2.Condizioni di prova: Congelatore a -18°C, Frigorifero a 3°C, Nessun carico
3. Condizioni di installazione: Temperatura ambiente a 25°C, umidità al 55%
4.Metodo di prova: apertura di 8 ore, nessuna apertura di 16 ore Tempi di apertura totali durante gli orari di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ciascuna fase della modalità di risparmio AI nell'arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico di 24 ore e confrontati.
5. Quando si utilizza la modalità di salvataggio AI, il ciclo di rimozione del gelo e la velocità del compressore possono essere regolati in base all'ambiente circostante. L'applicazione della fase 2 può comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.
6. I risultati dei test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di test specificato, ma possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo effettivo.
7. La modalità di salvataggio tramite intelligenza artificiale è supportata solo tramite l'app LG ThinQ e LG ThinQ potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.
3)Convertitore FRESH™
-È possibile modificare l'impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Esistono tre diverse modalità: Carne (-3℃), Pesce (0℃) e Formaggio (2℃)
-Basato sui risultati dei test interni di LG, utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare la fluttuazione della temperatura media nel vano FRESHConverter+™ con impostazione Nessun carico e 25℃.
-I risultati possono variare a seconda delle variazioni della temperatura esterna o dell'impostazione della temperatura interna.
Caratteristiche principali
CAPACITÀ - Capacità totale (litri)
375
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
597 x 2.030 x 674
PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)
175
CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica
C
PRESTAZIONI - Tipo di compressore
Compressore Smart Inverter
CARATTERISTICHE - InstaView™
No
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte
Prime Silver
Tutte le specifiche
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
CARATTERISTICHE
Door Cooling+™
Sì
InstaView™
No
LINEAR Cooling
Sì
PRESTAZIONI
Consumo energetico (kWh/anno)
175
Classe climatica
T
Tipo di compressore
Compressore Smart Inverter
Rumorosità (dB)
34
Classe di rumorosità
B
COMPARTO FRIGO
Cassetto con griglia salvafreschezza
No
Ripiano portabottiglie
No
Balconcini trasparenti
4
Multi-Air Flow
Sì
Filtro Pure N Fresh
No
Illuminazione interna
LED in alto
Folding Shelf
No
Ripiani in vetro temperato
3
Cassetto frutta e verdura
2
Fresh Converter
Sì
Cassetto verdura (zona fresca)
Sì
CAPACITÀ
Capacità del comparto Chiller (litri)
37
Capacità del congelatore (litri)
113
Capacità del frigorifero (litri)
225
Capacità totale (litri)
375
COMANDI E DISPLAY
Blocco bambini
No
Avviso porta aperta
Sì
Express Freeze
Sì
Display LED interno
Display LED
DESIGN E FINITURE
Materiale delle porte
VCM
Finitura e colore delle porte
Prime Silver
Metal Fresh
No
Tipologia di maniglie
Tasca orizzontale
CODICE EAN
Codice a barre
8806096618202
COMPARTO FREEZER
Cassetti
3 trasparenti
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO
Fabbricatore automatico del ghiaccio
No
Fabbricatore manuale del ghiaccio
Vassoio ghiaccio normale
Dispenser di sola acqua
No
CARATTERISTICHE BASE
Classe di efficienza energetica
C
Tipologia di prodotto
Combinato
DIMENSIONI E PESO
Profondità senza porte (mm)
608
Profondità con la maniglia (mm)
674
Peso con imballo (kg)
80
Altezza della struttura (mm)
2.030
Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)
2.030
Dimensioni (L x A x P) (mm)
597 x 2.030 x 674
Peso (kg)
73
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
Cosa dicono i nostri clienti
FAQ
Qual è la dimensione di frigorifero più adatto a me?
Non c'è una regola precisa per scegliere la dimensione del frigorifero. Naturalmente devi considerare lo spazio che hai in casa e il numero di persone che compongono il tuo nucleo famigliare. E poi devi considerare come utilizzi il frigorifero e quante volte fai la spesa. Per aiutarti a scegliere il modello e il tipo di frigorifero abbiamo creato per te un semplice configuratore che trovi a questo link: https://www.lg.com/it/frigoriferi/trova-il-frigorifero
Come posso migliorare la conservazione dei cibi?
L'organizzazione degli alimenti nel frigorifero è importantissima per migliorare l'efficienza di conservazione. Ecco alcuni consigli utili che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Evita di riempire completamente il frigorifero e lascia dello spazio di areazione fra gli alimenti. Il freddo viene distribuito con dei flussi di aria fredda e se questa fatica a passare, gli alimenti si raffreddano meno efficacemente
- Assicurati di far ruotare gli alimenti periodicamente. Ti aiuterà anche a non dimenticarti alcuni prodotti che potrebbero nascondersi dietro a quelli più grandi
- Non aprire inutilmente le porte del frigorifero per evitare di disperdere il freddo al suo interno. A volte apriamo il frigorifero giusto per dare un'occhiata o semplicemente per noia, ma sono delle cattive abitudini.
- Il congelatore è più efficiente se è completamente pieno. Se hai pochi alimenti al suo interno, riempi gli spazi vuoti con i contenitori del ghiaccio da viaggio
Come faccio a ridurre gli odori nel frigorifero?
Ecco alcuni consigli pratici che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Conserva il cibo preferibilmente in contenitori chiusi, oppure utilizza la pellicola trasparente o quella argentata per sigillare eventuali piatti o contenitori senza coperchio
- Verifica lo stato della verdura e della frutta che hai nel frigorifero e consuma quella che mostra dei segni di appassimento
- Pulisci regolarmente i ripiani e gli scomparti del frigorifero, anche se non ci sono macchie visibili
Come si imposta la temperatura del frigorifero?
Hai a disposizione due modi per farlo:
1) Usando i comandi all'interno del frigorifero
All'interno del frigorifero, nella parte superiore della cornice, c'è un display che indica la temperatura impostata di frigo e freezer. Puoi impostarle in maniera indipendente semplicemente agendo sui tasti che trovi di fianco.
2) Usando l'app LG ThinQ sul tuo smartphone (se il modello supporta il Wi-Fi)
Se hai collegato il tuo frigorifero all'app LG ThinQ, puoi impostare la temperatura direttamente dal tuo smartphone. Puoi cambiare le temperature anche quando non sei a casa, perché l'app comunica con il tuo frigorifero tramite Internet.
Posso incassare questo frigorifero in un mobile?
No, questo è un modello per la libera installazione ed è necessario garantire uno spazio di areazione ai lati per il corretto funzionamento.
Cosa significa Total No Frost? Come funziona?
La tecnologia Total No Frost indica una tecnica che previene la formazione di ghiaccio sulle pareti del frigorifero e del freezer. Solitamente il ghiaccio si forma per via dell'umidità emessa dai cibi, che si condensa sulle pareti fredde o sulle serpentine di raffreddamento, trasformandosi poi in ghiaccio. Questo inconveniente è particolarmente fastidioso nel freezer, dove il ghiaccio provoca una diminuzione dello spazio disponibile e una diminuzione dell'efficienza di congelamento. Nel freezer, i nostri modelli hanno una serpentina aggiuntiva che scioglie il ghiaccio attorno a quella di raffreddamento a intervalli regolari, prevenendo così la formazione del ghiaccio.
Che differenza c'è fra il cassetto Fresh Balancer e il cassetto Fresh Converter?
Il cassetto Fresh Balancer è utile per conservare frutta e verdura e, a seconda di ciò che metti, puoi impostare il grado di umidità ideale spostando il relativo selettore.
Il cassetto Fresh Converter, invece, è un cassetto "zero gradi" convertibile. Usando l'apposito selettore, puoi destinare il cassetto alla conservazione della carne fresca, del pesce fresco oppure delle verdure.
Quando apro la porta, non sento l'aria uscire dalle bocchette superiori in corrispondenza della porta. È normale?
Il sistema DoorCooling+ funziona solo quando la porta del frigorifero è chiusa. Per evitare inutili dispersioni di aria fredda, questo sistema si disattiva automaticamente quando apri la porta del frigorifero.
Quanti anni è garantito il frigorifero?
La garanzia convenzionale LG è di 2 anni sul frigorifero.
Il compressore Smart Inverter, invece, ha 10 anni di garanzia.
Nei primi 2 anni il frigorifero è coperto dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - dal terzo al decimo anno - ti offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul compressore Lineare Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio, il costo della manodopera e il costo di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali (quindi sono esclusi gli acquisti come partita IVA, azienda o altro).
