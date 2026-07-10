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Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost

GCJ7396SCBQ.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
GCJ7396SCBQ.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost

GCJ7396SCBQ
Vista frontale di Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost GCJ7396SCBQ
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con porte aperte, vista frontale dell'interno con ripiani, balconcini, cassetti per frutta e verdura e congelatore inferiore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con tecnologia Total No Frost, confronto visivo tra alimenti freschi e congelati senza formazione di brina.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con tecnologia Door & Linear Cooling™, raffreddamento uniforme e temperatura costante per una migliore conservazione degli alimenti.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con funzioni AI Inverter™, AI Fresh e AI Saving Mode per ottimizzare raffreddamento ed efficienza energetica.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con finitura interna Metal Fresh
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con compressore Smart Inverter, loghi e bollino della garanzia di 10 anni che evidenziano la silenziosità e l'efficienza del motore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con porta superiore aperta, dettaglio dell'organizzazione interna del vano frigo con ripiani in vetro e balconcini controporta.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con porta inferiore aperta, vista frontale dei tre cassetti trasparenti dedicati al vano congelatore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con dettaglio della bocchetta superiore Door Cooling™ e della parete posteriore con tecnologia Total No Frost.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con cassetti speciali Fresh Balancer per frutta e verdura e Fresh Converter per carne, pesce e bevande.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con dettaglio ravvicinato dei tre scomparti del freezer, completo di vaschetta per il ghiaccio posizionata nel cassetto superiore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con vista angolata dall'alto dei ripiani interni in vetro temperato e della parete di fondo con tecnologia Metal Fresh e Total No Frost.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con vista ravvicinata dei balconcini trasparenti posizionati sulla controporta, utili per organizzare bottiglie, barattoli e piccoli alimenti.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con vista frontale del pannello posteriore esterno, che mostra la struttura liscia della scocca e i componenti del motore posizionati alla base.
Vista frontale di Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost GCJ7396SCBQ
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con porte aperte, vista frontale dell'interno con ripiani, balconcini, cassetti per frutta e verdura e congelatore inferiore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con tecnologia Total No Frost, confronto visivo tra alimenti freschi e congelati senza formazione di brina.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con tecnologia Door & Linear Cooling™, raffreddamento uniforme e temperatura costante per una migliore conservazione degli alimenti.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con funzioni AI Inverter™, AI Fresh e AI Saving Mode per ottimizzare raffreddamento ed efficienza energetica.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con finitura interna Metal Fresh
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con compressore Smart Inverter, loghi e bollino della garanzia di 10 anni che evidenziano la silenziosità e l'efficienza del motore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con porta superiore aperta, dettaglio dell'organizzazione interna del vano frigo con ripiani in vetro e balconcini controporta.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con porta inferiore aperta, vista frontale dei tre cassetti trasparenti dedicati al vano congelatore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con dettaglio della bocchetta superiore Door Cooling™ e della parete posteriore con tecnologia Total No Frost.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con cassetti speciali Fresh Balancer per frutta e verdura e Fresh Converter per carne, pesce e bevande.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con dettaglio ravvicinato dei tre scomparti del freezer, completo di vaschetta per il ghiaccio posizionata nel cassetto superiore.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con vista angolata dall'alto dei ripiani interni in vetro temperato e della parete di fondo con tecnologia Metal Fresh e Total No Frost.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con vista ravvicinata dei balconcini trasparenti posizionati sulla controporta, utili per organizzare bottiglie, barattoli e piccoli alimenti.
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 LG GCJ7396SCBQ con vista frontale del pannello posteriore esterno, che mostra la struttura liscia della scocca e i componenti del motore posizionati alla base.

Funzionalità principali

  • Fit&Max 75: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in 70 cm
  • AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
  • Total No Frost: migliora la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda, senza la necessità di sbrinare il freezer
  • Door & Linear Cooling™: bocchetta aggiuntiva nell zona della porta per raffreddare più velocemente il frigorifero e controllo preciso della temperatura, con differenze di solo ±0,5°C
  • Compressore Smart Inverter: silenzioso nel funzionamento ed efficiente nelle prestazioni, lo garantiamo per ben 10 anni
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Qual è la dimensione di frigorifero più adatto a me?

A.

Non c'è una regola precisa per scegliere la dimensione del frigorifero. Naturalmente devi considerare lo spazio che hai in casa e il numero di persone che compongono il tuo nucleo famigliare. E poi devi considerare come utilizzi il frigorifero e quante volte fai la spesa.

Q.

Come posso migliorare la conservazione dei cibi?

A.

L'organizzazione degli alimenti nel frigorifero è importantissima per migliorare l'efficienza di conservazione. Ecco alcuni consigli utili che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Evita di riempire completamente il frigorifero e lascia dello spazio di areazione fra gli alimenti. Il freddo viene distribuito con dei flussi di aria fredda e se questa fatica a passare, gli alimenti si raffreddano meno efficacemente
- Assicurati di far ruotare gli alimenti periodicamente. Ti aiuterà anche a non dimenticarti alcuni prodotti che potrebbero nascondersi dietro a quelli più grandi
- Non aprire inutilmente le porte del frigorifero per evitare di disperdere il freddo al suo interno. A volte apriamo il frigorifero giusto per dare un'occhiata o semplicemente per noia, ma sono delle cattive abitudini.
- Il congelatore è più efficiente se è completamente pieno. Se hai pochi alimenti al suo interno, riempi gli spazi vuoti con i contenitori del ghiaccio da viaggio

Q.

Come faccio a ridurre gli odori nel frigorifero?

A.

Ecco alcuni consigli pratici che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Conserva il cibo preferibilmente in contenitori chiusi, oppure utilizza la pellicola trasparente o quella argentata per sigillare eventuali piatti o contenitori senza coperchio
- Verifica lo stato della verdura e della frutta che hai nel frigorifero e consuma quella che mostra dei segni di appassimento
- Pulisci regolarmente i ripiani e gli scomparti del frigorifero, anche se non ci sono macchie visibili

Q.

Come si imposta la temperatura del frigorifero?

A.

All'interno del frigorifero, nella parte superiore della cornice, c'è un display che indica la temperatura impostata di frigo e freezer. Puoi impostarle in maniera indipendente semplicemente agendo sui tasti che trovi di fianco.

Q.

Posso utilizzare questo frigorifero senza incassarlo in un mobile?

A.

No, questo è un modello è esclusivamente pensato per essere incassato in un mobile. Non puoi utilizzarlo in maniera diversa.

Q.

Cosa significa Total No Frost? Come funziona?

A.

La tecnologia Total No Frost indica una tecnica che previene la formazione di ghiaccio sulle pareti del frigorifero e del freezer. Solitamente il ghiaccio si forma per via dell'umidità emessa dai cibi, che si condensa sulle pareti fredde o sulle serpentine di raffreddamento, trasformandosi poi in ghiaccio. Questo inconveniente è particolarmente fastidioso nel freezer, dove il ghiaccio provoca una diminuzione dello spazio disponibile e una diminuzione dell'efficienza di congelamento. Nel freezer, i nostri modelli hanno una serpentina aggiuntiva che scioglie il ghiaccio attorno a quella di raffreddamento a intervalli regolari, prevenendo così la formazione del ghiaccio.

Q.

Quanti anni è garantito il frigorifero?

A.

La garanzia convenzionale LG è di 2 anni sul frigorifero e sulle sue parti.

Immagine di una cucina moderna con il frigorifero da incasso aperto che mostra lo spazio interno

Il tuo ingrediente segreto

Immagine di un frigorifero da incasso completamente integrato con la cucina, per un design elegante e moderno

Integrazione perfetta

Progettato per integrarsi. Pensato per valorizzare la tua cucina

Immagine di un frigorifero con tecnologia AI ThinQ che regola automaticamente il raffreddamento per garantire prestazioni ottimali

AI Inverter

Impara le tue abitudini. Semplifica la tua giornata

Immagine dell' interno del frigorifero con flusso d'aria distribuito uniformemente, per mantenere una freschezza omogenea su tutti i ripiani

Massima freschezza

Raffreddamento preciso, freschezza costante

Immagine dell' interno del frigorifero pieno di alimenti, con ampie zone flessibili pe la conservazione

Massima capacità

Tanto spazio, tanta flessibilità

Integrazione perfetta

Progettato per integrarsi. Pensato per valorizzare la tua cucina

Immagine di una cucina moderna con ante a pannello liscio e un frigorifero da incasso perfettamente integrato mantenendo un design pulito e minimale.

Design lineare ed elegante

Immagine dell' interno del frigorifero con parete posteriore in metallo e del flusso d' aria fredda che garantisce un raffreddamento uniforme su tutti i ripiani.

Metal fresh

Primo piano dell’interno del frigorifero con i dettagli delle finiture in metallo

Finiture metalliche

Immagine di un frigorifero da incasso inserito in diverse tipologie di cucina per mostrare la perfetta integrazione con vari stili di arredamento

Si incassa elegantemente

Perfetto per ogni cucina

Si integra perfettamente nell'arredamento della tua

cucina per donarle ancora più eleganza

AI Inverter

Impara le tue abitudini. Semplifica la tua giornata.

LG ThinQ

Addio porte aperte

Il frigorifero rileva se la porta resta aperta e ti avvisa subito con un segnale sonoro. Così eviti sprechi di energia e mantieni i tuoi alimenti sempre alla temperatura ideale.

Massima freschezza

Raffreddamento preciso, freschezza uniforme.

Fresh Converter

Da frigo a freezer semplicemente con un tocco

FRESH Converter™ permette di personalizzare la temperatura del cassetto 0 gradi per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura.

Immagine del cassetto con temperature regolabili che consentono di passare tra le modalità carne, pesce e formaggio per un’ottimale conservazione degli alimenti.

FRESHBalancer™

Umidità ideale per frutta e verdura

Il selettore FRESH Balancer™ e la griglia salva freschezza creano l'umidità ottimale per frutta e verdura

Immagine del selettore Fresh Balancer in posizione verdure, con umidità ottimizzata per conservarne la naturale croccantezza.
Immagine del selettore Fresh Balancer in posizione frutta, con livello di umidità ottimizzato per prolungarne la freschezza.

LinearCooling™

Fino a 7 giorni di freschezza

La tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante, con fluttuazioni di solo ±0,5°C. Così puoi conservare i cibi più freschi, più a lungo

Immagine del Linear Cooling che mantiene una temperatura stabile, riducendo le oscillazioni per conservare gli alimenti freschi più a lungo

DoorCooling+™

Raffredda il frigo più velocemente

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura

Multi Air Flow

Temperatura costante in ogni zona

L'aria fredda raggiunge ogni angolo del frigorifero, avvolgendo gli alimenti

Immagine dell' interno del frigorifero con ripiani regolabili e flessibili per sfruttare al meglio lo spazio e adattarsi a ogni tipo di alimento

Spazio interno Smart Flex

Tutto lo spazio 
di cui hai bisogno

Ripiani, balconcini e cassetti sono progettati per rendere l'interno del frigorifero ancora più versatile.

Total No Frost

Zero brina, zero pensieri

Migliora la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda, senza la necessità di sbrinare il freezer

Ripiani con finiture metalliche

Apri la porta all'eleganza

La cura dei dettagli fa la differenza: le finiture metalliche valorizzano ripiani e cassetti, donando al frigorifero un design che unisce stile e funzionalità

AI Inverter™

Nuova idea di freschezza, nuovo concetto di risparmio

L' Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.

"1) AI Fresh

Basato sui dati appresi in tre settimane, AI Fresh abbassa la temperatura del vano frigorifero di 1°C quando la porta viene aperta frequentemente. Se la temperatura impostata è 1°C o 2°C, la funzione non si attiva. AI Fresh è disponibile solo tramite l’app LG ThinQ e potrebbe avere limitazioni a seconda dell’ambiente e delle modalità di utilizzo.

2) FRESHConverter™

La temperatura può essere regolata tramite il tasto di selezione. Sono disponibili tre impostazioni: (-3°C), (0°C) e (3°C). I risultati possono variare in base alla temperatura esterna e alle impostazioni interne del frigorifero. 3)Linear Cooling™

Basato su test TÜV Rheinland, che misurano le variazioni di temperatura interne nel vano alimenti freschi. Condizioni di test: temperatura standard senza carico. I risultati possono variare nell’uso reale. Ulteriori test mostrano una minore perdita di peso degli alimenti rispetto ai modelli senza Linear Cooling.

4) DoorCooling+™

Basato su test TÜV Rheinland che confrontano il tempo necessario per raffreddare l’acqua nel cestello superiore della porta. Il sistema riduce la differenza di temperatura tra ventilazione attiva e porta aperta. DoorCooling+ si interrompe quando la porta viene aperta. I risultati possono variare nell’uso reale. "

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