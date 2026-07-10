Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost

"1) AI Fresh
Basato sui dati appresi in tre settimane, AI Fresh abbassa la temperatura del vano frigorifero di 1°C quando la porta viene aperta frequentemente. Se la temperatura impostata è 1°C o 2°C, la funzione non si attiva. AI Fresh è disponibile solo tramite l’app LG ThinQ e potrebbe avere limitazioni a seconda dell’ambiente e delle modalità di utilizzo.
2) FRESHConverter™
La temperatura può essere regolata tramite il tasto di selezione. Sono disponibili tre impostazioni: (-3°C), (0°C) e (3°C). I risultati possono variare in base alla temperatura esterna e alle impostazioni interne del frigorifero. 3)Linear Cooling™
Basato su test TÜV Rheinland, che misurano le variazioni di temperatura interne nel vano alimenti freschi. Condizioni di test: temperatura standard senza carico. I risultati possono variare nell’uso reale. Ulteriori test mostrano una minore perdita di peso degli alimenti rispetto ai modelli senza Linear Cooling.
4) DoorCooling+™
Basato su test TÜV Rheinland che confrontano il tempo necessario per raffreddare l’acqua nel cestello superiore della porta. Il sistema riduce la differenza di temperatura tra ventilazione attiva e porta aperta. DoorCooling+ si interrompe quando la porta viene aperta. I risultati possono variare nell’uso reale. "