Il concetto di incasso evolve e diventa sempre più fluido, adattandosi agli spazi contemporanei, spesso multifunzionali e dinamici. Il gruppo LG risponde a questa esigenza con una gamma completa di soluzioni, a marchio LG e Signature Kitchen Suite (SKS), che uniscono tecnologia avanzata e design minimale.

Due anime diverse ma complementari, unite da una visione comune dell’abitare moderno. L’obiettivo è chiaro: eliminare ogni barriera tra elettrodomestico e arredo. Le nuove proposte da incasso LG si distinguono per linee pulite, integrazione perfetta e funzionalità smart pensate per ottimizzare tempi e consumi.