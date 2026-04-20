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La Milano Design Week 2026 si conferma ancora una volta il palcoscenico internazionale dove design, tecnologia e innovazione si incontrano per raccontare il futuro del vivere la casa. LG Electronics è stata tra i protagonisti della fiera e del Fuorisalone portando una visione chiara e concreta: elettrodomestici da incasso sempre più integrati, intelligenti e progettati attorno alle persone.
Tra Fuorisalone 2026 ed Eurocucina, LG ci racconta una casa che mette al centro estetica, funzionalità e cura, interpretando il tema “Essere Progetto” attraverso soluzioni capaci di semplificare la vita quotidiana.
Il futuro dell’incasso secondo LG
Il concetto di incasso evolve e diventa sempre più fluido, adattandosi agli spazi contemporanei, spesso multifunzionali e dinamici. Il gruppo LG risponde a questa esigenza con una gamma completa di soluzioni, a marchio LG e Signature Kitchen Suite (SKS), che uniscono tecnologia avanzata e design minimale.
Due anime diverse ma complementari, unite da una visione comune dell’abitare moderno. L’obiettivo è chiaro: eliminare ogni barriera tra elettrodomestico e arredo. Le nuove proposte da incasso LG si distinguono per linee pulite, integrazione perfetta e funzionalità smart pensate per ottimizzare tempi e consumi.
La nuova gamma di frigoriferi LG in mostra
Tra le novità presentate alla Design Week, c’è la gamma di frigoriferi da incasso LG Fit & Max, progettata per rispondere alle esigenze delle case contemporanee.
Presentata a inizio anno nella sua versione freestanding, la linea Fit & Max è caratterizzata da ampia capacità interna, gestione intelligente degli spazi e funzionalità specifiche per preservare al meglio cibi e alimenti. La nuova versione da incasso integra queste caratteristiche in un design essenziale, studiato per garantire massima armonia estetica e praticità in tutte le cucine contemporanee.
I frigoriferi Fit & Max sono inoltre dotati di Intelligenza Artificiale; questi elettrodomestici evoluti sono infatti in grado di apprendere le abitudini di chi li utilizza, elaborare le informazioni in sole tre settimane e adattare la propria attività autonomamente in base ai momenti d’uso più intenso, per esempio abbassando o aumentando la temperatura interna, riducendo di conseguenza gli sprechi.1
Continua la collaborazione con lo chef Andrea Aprea
A rafforzare il legame tra tecnologia e cultura gastronomica è la rinnovata collaborazione con lo chef due stelle Michelin Andrea Aprea, ambassador dei brand LG e SKS.
In questo contesto, Andrea Aprea si conferma un interprete ideale dei valori dei brand LG e SKS. La sua visione contemporanea della cucina, fondata su tecnica, ricerca e rispetto della materia prima, riflette perfettamente l’approccio di LG all’innovazione, volto a rendere più semplice la vita quotidiana, e l’approccio di SKS che mira a riscoprire il valore del cibo, delle sue proprietà e potenzialità.
Il rinnovo della collaborazione per il secondo anno testimonia la solidità di una sinergia che unisce eccellenza gastronomica e innovazione tecnologica. Attraverso questo percorso condiviso, LG ed SKS continuano a raccontare il proprio impegno nel settore dell’incasso, valorizzando la cucina come spazio di espressione, cultura e quotidianità evoluta.
Tecnologia che si prende cura delle persone
Il filo conduttore di tutta la presenza LG alla Design Week 2026 è stata il concetto di “cura”. Non solo tecnologia avanzata, ma innovazione pensata per migliorare concretamente la vita quotidiana.
Dalla gestione intelligente degli alimenti alla progettazione degli spazi, ogni dettaglio è studiato per creare ambienti più confortevoli, efficienti e sostenibili.
In occasione dei suoi 30 anni di presenza in Italia, LG ribadisce così il proprio impegno: sviluppare soluzioni capaci di unire design, funzionalità e attenzione alle persone.
LG protagonista del design del futuro
La partecipazione alla Milano Design Week 2026 conferma LG come uno dei player più dinamici nel mondo del design e degli elettrodomestici da incasso.
Con un’offerta sempre più completa e una visione orientata al futuro, il brand dimostra come tecnologia e stile possano convivere in perfetta armonia, trasformando la casa in uno spazio intelligente, accogliente e su misura per chi la vive.
Il futuro dell’incasso è già qui. E porta la firma di LG.
Note:
1 La dimensione “75 cm” si riferisce alla larghezza dell’anta del mobile in cui incassare il frigorifero. La dimensione reale della porta del frigorifero è pari a 69 cm.