Il cuore del progetto è il design staccabile: con un click il display si sgancia dalla base a rotelle e ti segue ovunque, come un tablet di grande formato da 27 pollici, aprendo scenari d’uso che prima non esistevano per questa categoria di prodotto.

A differenza dei precedenti StanbyME a stelo e StanbyME Go a valigetta, la seconda generazione nasce per essere duplice: quando serve scorre sulla base tra una stanza e l’altra, quando vuoi diventa un dispositivo da appoggio o da appendere grazie alla Cover Folio e alla tracolla dedicate.

In casa può diventare cornice digitale o orologio a parete, su un piano è perfetto per ricette, tutorial o studio, fuori casa accompagna in viaggio e nelle gite, senza rinunciare al comfort di uno schermo ampio. Il design ha già ottenuto riconoscimenti internazionali come iF Design Award e Red Dot Design Award, a testimonianza dell’attenzione a estetica e usabilità. Il supporto da tavolo e la tracolla sono accessori venduti separatamente, dettaglio utile per configurare l’esperienza su misura.