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StanbyME 2 è arrivato in Italia e alza l’asticella di ciò che intendiamo per schermo “portatile”: più flessibile, più personale, più semplice da usare in casa e in movimento. Vediamo, una dopo l’altra, tutte le novità di questa soluzione portabile e versatile.
La novità che cambia le abitudini: schermo staccabile, portabilità totale
Il cuore del progetto è il design staccabile: con un click il display si sgancia dalla base a rotelle e ti segue ovunque, come un tablet di grande formato da 27 pollici, aprendo scenari d’uso che prima non esistevano per questa categoria di prodotto.
A differenza dei precedenti StanbyME a stelo e StanbyME Go a valigetta, la seconda generazione nasce per essere duplice: quando serve scorre sulla base tra una stanza e l’altra, quando vuoi diventa un dispositivo da appoggio o da appendere grazie alla Cover Folio e alla tracolla dedicate.
In casa può diventare cornice digitale o orologio a parete, su un piano è perfetto per ricette, tutorial o studio, fuori casa accompagna in viaggio e nelle gite, senza rinunciare al comfort di uno schermo ampio. Il design ha già ottenuto riconoscimenti internazionali come iF Design Award e Red Dot Design Award, a testimonianza dell’attenzione a estetica e usabilità. Il supporto da tavolo e la tracolla sono accessori venduti separatamente, dettaglio utile per configurare l’esperienza su misura.
Esperienza d’uso più intuitiva: orientamento, voce, autonomia e ricarica semplificata
L’uso quotidiano è pensato per essere immediato. Lo schermo ruota in orizzontale e verticale per adattarsi a serie TV, social o documenti, così non sei costretto a scegliere prima il formato del contenuto.
I comandi vocali eliminano la dipendenza dal telecomando: chiedi e il dispositivo risponde, una comodità reale quando cucini, studi o hai le mani occupate. La batteria integrata assicura fino a 4 ore di riproduzione video continua, sufficiente per film, lezioni o un pomeriggio di musica in terrazza; naturalmente l’autonomia varia in base alle condizioni d’uso.
La ricarica è flessibile: puoi usare l’alimentatore nella base o collegare un cavo USB-C a un caricabatterie esterno o a un power bank compatibile con almeno 65 W, così non resti “ancorato” a una presa. Quando serve produttività, StanbyME 2 si collega al PC via USB-C e funziona come secondo schermo per presentazioni e multitasking, portando ordine sulla scrivania e libertà di movimento in casa.
Contenuti e funzioni: webOS apre le porte a intrattenimento, creatività e smart home
La piattaforma è la stessa apprezzata sui TV LG: webOS mette a disposizione migliaia di app e servizi, con un’interfaccia familiare e reattiva. Oltre allo streaming, arrivano funzioni pensate per personalizzare e giocare: Mood Maker permette di impostare sfondi e animazioni che cambiano l’atmosfera di una stanza, mentre Let’s Draw offre uno spazio per disegnare a mano libera, ideale per note veloci, schizzi o attività con i più piccoli.
Per i momenti leggeri trovi giochi come scacchi, Memory, Million Marble e Trova le differenze, perfetti per una pausa condivisa senza tirare fuori altri device. La condivisione dallo smartphone è immediata grazie al supporto nativo di Apple AirPlay e Google Cast, così come l’integrazione con LG ThinQ e Google Home per gestire con naturalezza gli altri dispositivi della smart home.
Il salto di qualità audiovisivo: 27" QHD, processore α8 e audio che segue lo schermo
La qualità d’immagine fa un passo avanti con il pannello da 27 pollici a risoluzione QHD 2.560 x 1.440, più definita e ricca di dettaglio rispetto alla generazione precedente: testi più nitidi, foto più incisive, streaming più piacevole anche a distanza ravvicinata.
Il processore α8 gestisce in modo intelligente la resa in base alla luce ambientale, così lo schermo resta leggibile e fedele nelle diverse ore del giorno. Sul fronte audio, gli altoparlanti integrati riproducono un surround virtuale 9.1.2 che amplia la scena sonora senza complicazioni di cablaggio. C’è anche un sistema che ottimizza il suono in base all’orientamento del display, mantenendo i dialoghi chiari quando ruoti in verticale o sposti lo schermo.
Dolby Vision e Dolby Atmos completano il set, portando colori, contrasto e tridimensionalità del suono tipici dell’esperienza cinematografica anche in un prodotto pensato per muoversi nella casa e oltre.
Uno schermo che si adatta al tuo spazio
StanbyME 2 è disponibile sull’LG Online Shop ed è l’evoluzione più matura della famiglia. Unisce la libertà del formato staccabile alla comodità della base a rotelle, mette al centro un’esperienza d’uso naturale con orientamento libero e comandi vocali, estende i contenuti con webOS e alza l’asticella su immagine e suono. È uno schermo che segue davvero il tuo tempo, adattandosi al tuo spazio invece di chiederti di adattarti a lui.