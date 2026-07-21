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Una postazione curata cambia il modo in cui vivi la giornata in ufficio: riduce le tensioni a collo e polsi, limita i piccoli sprechi di tempo, ti aiuta a restare concentrato nelle ore piene. Con pochi interventi mirati puoi trasformare la scrivania in un alleato, sia in sede sia in modalità ibrida. L’obiettivo è semplice: più comodità, meno attriti. Partiamo dai fondamentali che contano davvero, privilegiando quegli accessori per ufficio capaci di portare benefici immediati senza complicare la routine.
Come capire di cosa si ha bisogno
Prima di acquistare, fermati un attimo e osserva come lavori. Tre criteri guidano le scelte:
ergonomia per stare bene;
connettività per non perdere tempo;
continuità per avere ordine e affidabilità ogni giorno.
Poi valuta la natura del lavoro: creativo o data-driven, statico o itinerante. Considera lo spazio disponibile e se alterni casa e ufficio. Da qui nasce una lista essenziale e sostenibile, su misura per te.
L’ergonomia al centro: sostegni e schermi che migliorano la giornata
Il comfort comincia dall’allineamento di occhi, spalle e mani. Alzare lo schermo, regolare l’angolo di visione e scegliere periferiche pensate per il corpo riduce la fatica e fa crescere la produttività. Sono interventi semplici e immediati, che restituiscono risultati tangibili già dopo le prime ore di lavoro.
Supporti laptop regolabili
Alzare il notebook all’altezza degli occhi migliora la postura e libera spazio per usare una tastiera esterna. Scegli un supporto con base stabile e regolazione fine, così da trovare la posizione senza difficoltà. È uno di quei gadget per ufficio che provi una volta e non lasci più.
Bracci/stand monitor e monitor ergonomici
Un monitor regolabile ti permette di curare altezza, distanza e rotazione, guadagnando spazio sulla scrivania e respiro per la schiena. L’idea è adattare lo schermo a te, non il contrario. In questo senso, i monitor ergonomici e soluzioni come LG Swing ti aiutano a posizionare il display in modo naturale, con benefici immediati in termini di comodità e ordine.
Connettività e ordine
Collegare tutto non dovrebbe rubarti tempo. Con una base di collegamento unica semplifichi i rientri alla scrivania e mantieni il piano pulito. L’obiettivo è arrivare, fare un gesto e iniziare a lavorare, senza perdere tempo nella ricerca di cavi o adattatori.
Dock Thunderbolt/USB-C
Un solo cavo per alimentazione, rete, schermi e periferiche: è la via rapida per chi usa postazioni condivise o si sposta spesso. Per scegliere bene, guarda le porte video disponibili, la potenza di ricarica per il tuo portatile e lo standard di rete necessario. Così eviti sorprese e resti operativo in ogni scenario.
Hub e cavi “giusti”
Tieni in borsa o nel cassetto un hub compatto e pochi cavi certificati per video e ricarica. Aggiungi gli adattatori essenziali e, se hai doppioni, etichettali. Sono piccoli gadget da ufficio che fanno ordine e ti salvano quando hai una riunione improvvisa.
Cable management
Canaline adesive, fascette in velcro e passacavi tengono il groviglio fuori dalla vista. Non è un vezzo estetico: una scrivania pulita libera la mente e riduce gli errori, soprattutto quando colleghi e scolleghi spesso i dispositivi.
Audio e video perfetti: cuffie, microfoni e webcam
Le riunioni online pesano meno se audio e immagine sono affidabili. Investire in un set composto da cuffie, microfono e webcam significa alleggerire ogni call e presentarsi sempre al meglio, in ufficio come da remoto.
Cuffie on-ear/in-ear con cancellazione del rumore
La riduzione del rumore delle cuffie on-ear/in-ear ti isola dall’open space e rende le conversazioni più nitide. È utile anche per concentrarti su task che richiedono attenzione, senza alzare il volume.
Microfoni e webcam esterni
Per riunioni, webinar o contenuti, un microfono dedicato e una webcam esterna assicurano voce stabile e immagine coerente. Completa con una lampada da scrivania a temperatura regolabile: meno ombre sul volto e occhi meno affaticati durante le giornate lunghe.
Piccoli (ma) grandi alleati: alimentazione, sicurezza e comfort
Oltre ai dispositivi principali, ci sono dettagli che sostengono il ritmo del lavoro. Sono scelte semplici che sommate fanno una grande differenza, ogni singolo giorno.
1. Alimentazione: una multipresa con protezione mette al riparo i dispositivi e riduce il caos sotto la scrivania. Un caricatore wireless ti aiuta a ricaricare lo smartphone senza cavi. Se usi un PC desktop, valuta un piccolo gruppo di continuità per evitare interruzioni improvvise.
2. Sicurezza fisica e digitale: un lucchetto per laptop, supporti antifurto e un copri webcam sono abitudini sane. Se lavori con foto o video, un hub con lettore SD/TF è perfetto per backup veloci, così nulla va perso tra una riunione e l’altra.
3. Comfort quotidiano: un poggiapiedi allevia la tensione delle gambe, una lampada regolabile migliora la visibilità, una borraccia o un thermos ti ricordano di idratarti. Un panno in microfibra tiene puliti schermi e lenti. Sono accessori ufficio che ottimizzano la qualità del lavoro quotidiano con poco sforzo.
Una postazione equilibrata in pochi tocchi
Quando devi allestire o “rinfrescare” la scrivania, avere un riferimento aiuta a non dimenticare nulla. Adatta questa checklist al tuo spazio e al tuo ruolo, partendo dai fondamentali.
Supporto laptop regolabile per alzare il display.
Monitor ergonomico su braccio.
Dock Thunderbolt per connettere tutto con un cavo.
Mouse e tastiera ergonomici.
Cuffie con ANC e webcam esterna.
Cable management e multipresa protetta.
Un tocco di stile senza esagerare
Una scrivania ordinata invoglia a lavorare meglio. Qui torna utile pensare a monitor con stand o braccio regolabile e a soluzioni come LG Swing, che aiutano a trovare la posizione giusta in pochi gesti. Sono opzioni preziose se alterni notebook e schermo esterno e vuoi coerenza tra colori, ergonomia e ordine visivo, senza trasformare la postazione in un progetto complesso.
Gli uffici non sono tutti uguali
Il contesto guida lo stile. Negli uffici formali funzionano linee pulite, palette sobrie e accessori per ufficio minimali; l’ordine viene prima, con cablaggi invisibili e docking discreta. Negli spazi informali o giovani puoi osare con gadget per ufficio creativi come tappetini XL, luci smart e supporti flessibili per hot desking, mantenendo però la sostanza: se fai molte call, cuffie e microfono restano indispensabili; se lavori su grafica o dati, lo schermo ampio e regolabile è la priorità. Scegli accessori e tocco estetico proporzionati a settore, ruolo e flussi di lavoro.
Per concludere, investire nei giusti gadget da ufficio migliora postura, efficienza e benessere. Parti dall’ergonomia e dalla connettività, poi personalizza in base al tipo di ambiente e alle tue abitudini. Con scelte pratiche e un’estetica ordinata, la scrivania diventa uno strumento che sostiene il tuo lavoro ogni giorno.