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Se stendi in casa per metà dell’anno, sai quanto tempo e umidità possono rubarti spazio ed energie. È anche per questo che sempre più persone guardano all’asciugatrice a pompa di calore con grande interesse: secondo i dati della Commissione europea, un modello a pompa di calore consuma in media circa 1,0 kWh per ciclo, contro i 2,7 kWh delle asciugatrici tradizionali con resistenza. Numeri che, tradotti nella vita di tutti i giorni, significano bollette più leggere e capi trattati con aria più tiepida. Da questi presupposti nasce l’idea di rimettere ordine tra convinzioni diffuse e piccole buone pratiche, con uno sguardo concreto all’uso quotidiano.
I miti da sfatare sull’asciugatrice a pompa di calore
Prima di capire come usare al meglio l’asciugatrice a pompa di calore, vale la pena chiarire tre idee diffuse che spesso confondono chi è al primo utilizzo.
Consuma come un forno acceso per ore. In realtà, la tecnologia a circuito chiuso recupera calore e lavora a temperature più basse, riducendo il consumo della pompa di calore rispetto ai sistemi tradizionali. La percezione di alto consumo dipende spesso da carichi non omogenei o da una scarsa centrifuga in lavatrice.
Rovina i capi delicati. Le asciugatrici a pompa di calore operano con aria tiepida e sensori di umidità che fermano il ciclo al livello impostato. Con il programma corretto, la lana e i tessuti tecnici mantengono la forma originale, a patto di rispettare etichette e carichi ridotti.
I tempi sono sempre lunghi. I minuti si accorciano quando parti da capi ben centrifugati e scegli il ciclo coerente con il carico. Gli algoritmi automatici adeguano durata e temperatura, mentre i programmi Eco privilegiano efficienza energetica con tempi leggermente più distesi.
Come funziona l’asciugatrice a pompa di calore
Capire come funziona l’asciugatrice a pompa di calore aiuta a scegliere meglio i cicli. L’aria umida passa da un evaporatore che trattiene l’umidità, il calore viene recuperato dal compressore e reimmesso tramite un condensatore: l’aria torna asciutta nel cestello, in un ricircolo continuo che limita dispersioni e stress sui tessuti. Questo spiega perché la pompa di calore dell’asciugatrice offre basse temperature, classi energetiche più alte e risultati più uniformi. Con queste basi, è più semplice decidere come usare l’asciugatrice a pompa di calore nella routine di casa.
Consumi reali: da cosa dipendono
Quando si parla di consumo della pompa di calore, non conta solo l’etichetta energetica. Pesano la centrifuga iniziale, la tipologia dei tessuti, il livello di asciutto selezionato e la pulizia dei filtri. Per mettere tutto a terra, ecco alcune buone pratiche utili a ridurre kWh e tempi senza sacrificare la qualità di asciugatura.
Raggruppa tessuti simili per spessore e composizione, evitando carichi troppo misti.
Non eccedere con il carico, l’aria deve circolare liberamente tra i capi.
Sfrutta i programmi automatici con sensori e preferisci i livelli stiro/armadio quando basta.
Mantieni puliti filtri e condotti e svuota regolarmente la vaschetta della condensa.
I cicli giusti per ogni tessuto
Dopo aver chiarito il funzionamento e i fattori che incidono sui consumi, entriamo nei cicli pompa di calore più utili nella vita di tutti i giorni. Ogni famiglia di tessuti ha esigenze specifiche, e impostare correttamente il programma previene problemi e permette di risparmiare energia.
Lana: i programmi dedicati gestiscono temperatura e movimento per non infeltrire. Meglio carichi ridotti, sacchetti in rete per i capi più delicati e livello di asciutto stiro o armadio secondo l’uso. Evita l’extra-asciutto sulla maglieria.
Sintetici e tessuti tecnici: puntano su cicli brevi e aria tiepida. Per capi leggeri o sportivi, è preferibile un livello pronto armadio. Per ridurre le pieghe, togli i capi appena termina il ciclo e appendili subito.
Misti e quotidiano: i programmi automatici Cotone/Misti, guidati dai sensori, gestiscono bene carichi eterogenei. Se i capi hanno spessori diversi, seleziona un livello pronto armadio e valuta di scuotere il carico a metà percorso nei carichi più voluminosi.
Piumini e trapunte: i cicli dedicati lavorano con più spazio d’aria. Inserire palline da asciugatrice aiuta a ridistribuire l’imbottitura. A fine ciclo, dai qualche colpo a mano per ravvivare il volume.
Una manutenzione semplice che fa la differenza
Una manutenzione essenziale mantiene costanti i risultati e tutela l’efficienza. Bastano pochi gesti dopo i cicli e qualche verifica periodica, così da prevenire odori, allungare la vita dell’apparecchio e contenere i consumi.
Pulisci il filtro lanugine a ogni utilizzo per non ostacolare il flusso d’aria.
Controlla regolarmente filtri e griglie del condensatore, seguendo le indicazioni del manuale.
Svuota la vaschetta della condensa o collega lo scarico, se previsto.
Aera il locale e lascia l’oblò socchiuso riduce umidità residua e odori.
Gli strumenti smart a portata di mano
A supporto di efficienza e cura dei capi, le asciugatrici LG Heat Pump offrono cicli a basse temperature e sensori di umidità che regolano automaticamente durata e intensità. Il programma Allergy Care è pensato per ridurre allergeni e acari sui capi di uso quotidiano, mentre l’app LG ThinQ consente di avviare e monitorare da remoto, ricevere notifiche e suggerimenti di ciclo basati sulle abitudini di utilizzo.
Problemi comuni e soluzioni
Chi usa un’asciugatrice a pompa di calore per la prima volta si ritrova spesso con gli stessi dubbi. Qui trovi le domande più frequenti e risposte utili, rapide da mettere in atto.
I tempi di asciugatura mi sembrano lunghi: è normale?
Dipende da centrifuga iniziale, carico e programma. Se parti almeno da 1000-1200 giri, raggruppi capi simili e scegli un livello di asciutto coerente con l’uso, i minuti scendono. Verifica anche che i filtri siano puliti: l’aria deve circolare.
Cosa fare se sento odori o avverto umidità nel bucato?
Pulisci il filtro lanugine a ogni uso e controlla periodicamente il filtro del condensatore. Svuota la vaschetta della condensa (anche in questo caso è preferibile farlo ad ogni lavaggio, per evitare che l’asciugatrice si arresti mentre è in funzione) o collega lo scarico. Aerare il locale e lasciare l’oblò socchiuso tra un ciclo e l’altro aiuta.
I capi escono stropicciati: dove ho sbagliato?
Imposta livello stiro quando basta, togli i capi appena finisce il ciclo e piegali a caldo. Per i sintetici leggeri, prediligi cicli brevi e non selezionare extra-asciutto. Se disponibile, attiva l’opzione antipiega finale.
Come posso ridurre i consumi extra?
Centrifuga bene in lavatrice (se utile, fai un secondo passaggio a fine lavaggio) selezionando soltanto la funzione centrifuga), non eccedere con il carico, usa i programmi automatici con sensori e scegli il livello armadio quando è sufficiente. Tenere puliti i filtri mantiene l’efficienza e riduce il consumo della pompa di calore.
Cosa fare se il ciclo si interrompe o dura più del previsto?
Gli algoritmi regolano la durata in base all’umidità reale. Se si allunga o si ferma, controlla filtri e condensa, evita carichi troppo misti e verifica che l’elettrodomestico sia ben ventilato sul retro e ai lati.
Posso caricare insieme capi molto diversi tra loro?
Meglio di no. Ad esempio, mischiare spugna pesante e camicie sottili confonde i sensori e allunga i tempi. Se devi farlo, seleziona un livello armadio e controlla a metà percorso per sfilare i capi già asciutti.
Ogni quanto tempo va effettuata la manutenzione?
Filtro lanugine a ogni ciclo, vaschetta condensa prima che diventi piena, filtro del condensatore e griglie con la frequenza indicata dal manuale. Questi gesti mantengono costante l’efficacia e allungano la vita utile dell’apparecchio.