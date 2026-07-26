Chi usa un’asciugatrice a pompa di calore per la prima volta si ritrova spesso con gli stessi dubbi. Qui trovi le domande più frequenti e risposte utili, rapide da mettere in atto.

I tempi di asciugatura mi sembrano lunghi: è normale?

Dipende da centrifuga iniziale, carico e programma. Se parti almeno da 1000-1200 giri, raggruppi capi simili e scegli un livello di asciutto coerente con l’uso, i minuti scendono. Verifica anche che i filtri siano puliti: l’aria deve circolare.

Cosa fare se sento odori o avverto umidità nel bucato?

Pulisci il filtro lanugine a ogni uso e controlla periodicamente il filtro del condensatore. Svuota la vaschetta della condensa (anche in questo caso è preferibile farlo ad ogni lavaggio, per evitare che l’asciugatrice si arresti mentre è in funzione) o collega lo scarico. Aerare il locale e lasciare l’oblò socchiuso tra un ciclo e l’altro aiuta.

I capi escono stropicciati: dove ho sbagliato?

Imposta livello stiro quando basta, togli i capi appena finisce il ciclo e piegali a caldo. Per i sintetici leggeri, prediligi cicli brevi e non selezionare extra-asciutto. Se disponibile, attiva l’opzione antipiega finale.

Come posso ridurre i consumi extra?

Centrifuga bene in lavatrice (se utile, fai un secondo passaggio a fine lavaggio) selezionando soltanto la funzione centrifuga), non eccedere con il carico, usa i programmi automatici con sensori e scegli il livello armadio quando è sufficiente. Tenere puliti i filtri mantiene l’efficienza e riduce il consumo della pompa di calore.

Cosa fare se il ciclo si interrompe o dura più del previsto?

Gli algoritmi regolano la durata in base all’umidità reale. Se si allunga o si ferma, controlla filtri e condensa, evita carichi troppo misti e verifica che l’elettrodomestico sia ben ventilato sul retro e ai lati.

Posso caricare insieme capi molto diversi tra loro?

Meglio di no. Ad esempio, mischiare spugna pesante e camicie sottili confonde i sensori e allunga i tempi. Se devi farlo, seleziona un livello armadio e controlla a metà percorso per sfilare i capi già asciutti.