Il modello LG OLED curvo da 34 pollici (34GX90SA) è progettato per offrire il massimo della reattività e del coinvolgimento visivo. Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0.03 ms, ogni movimento risulta fluido, preciso, e sincronizzato con ciò che si sente. Il display OLED con tecnologia MLA+ raggiunge i 1300 nit di luminosità e offre neri profondi, ideali per non perdere nemmeno il più piccolo dettaglio nell’ombra.

Per chi preferisce una risoluzione 4K più tradizionale, l’ UltraGear 32G810SA è perfetto: ampio pannello IPS, refresh rate a 144Hz e compatibilità con console next-gen. Entrambi i monitor offrono supporto ergonomico, cornici sottili e un design minimalista che valorizza qualsiasi postazione da gaming.

La vera forza, però, è l’integrazione tra prestazioni video e funzioni smart, che rende questi monitor perfetti per il gioco competitivo e per vivere l’audio spaziale in modo completo, grazie a un ecosistema versatile e aggiornabile nel tempo.