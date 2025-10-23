Ora che conosci i vantaggi del batch cooking non ti resta che metterlo in pratica e creare un menu settimanale. Farlo però richiede organizzazione, ecco allora alcuni consigli per iniziare con il piede giusto:

• Pianifica: prima di cucinare decidi quali piatti o ingredienti preparare e fai una lista della spesa. Suddividi i pasti della settimana e scegli ricette che possano essere conservate facilmente senza perdere sapore o consistenza. Decidi quando cucinare: dal weekend a una serata infrasettimanale, scegliere il momento giusto per fare batch cooking è fondamentale.

• Usa ingredienti versatili: opta per alimenti come riso, pasta, quinoa, pollo, legumi, verdure al forno, couscous, uova sode, hummus o salse fatte in casa che si prestano a diverse preparazioni: dal brodo alla zuppa di legumi, dalla passata di verdure alle polpette, dai condimenti per la pasta come pesto e ragù alle salse di contorno come hummus o guacamole. Si tratta di cibi sempre pronti per essere consumati.

• Scegli i contenitori giusti: investi in contenitori ermetici di buona qualità e adatti alla conservazione sottovuoto, e etichetta ogni vaschetta con la data di preparazione per monitorare la freschezza dei cibi.

• Ottimizza i tempi: usa più pentole contemporaneamente, cuoci al forno grandi teglie di verdure o proteine e sfrutta elettrodomestici multifunzione per ridurre i tempi di preparazione.

• Congela ciò che non consumi subito: alcuni piatti possono essere conservati in frigorifero per 3-4 giorni, ma se vuoi prepararne di più, usa il freezer per mantenere intatta la freschezza e avere sempre pasti pronti anche dopo una settimana.

La riuscita del batch cooking dipende molto dal modo in cui il cibo viene conservato. Per questo è fondamentale avere un frigorifero e un freezer, capienti e funzionali come i frigoriferi Multidoor (a quattro porte) LG . Ideali per conservare grandi quantità di cibo, grazie agli ampi spazi interni (con capienza di 600 litri). In più sono dotati di funzione Door & Linear Cooling, che contribuisce a raffreddare più rapidamente i vani interni, mantenere la temperatura costante e conservare i cibi più a lungo.

Corri a scegliere il modello che fa per te e inizia a fare subito il tuo batch cooking al meglio!