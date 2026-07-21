Parti da una micro-categoria e raduna tutto ciò che le appartiene in un unico punto (tavolo, letto ecc...). Vedere tutto insieme alleggerisce le decisioni e impedisce i giri a vuoto tra le stanze.



Per decidere cosa resta, usa un test chiaro e veloce:

L’ho usato negli ultimi 12 mesi? Se sì, quanto spesso?

È integro, completo, funzionante, della mia taglia?

Mi è utile o mi fa piacere possederlo, (ancora) oggi?

Se due risposte su tre sono negative, significa che quell’oggetto non è più indispensabile per la nostra quotidianità e quindi può essere donato, riciclato o buttato (se non più funzionante, perché sì... qualche volta tendiamo a tenere anche le cose rotte e che non funzionano più).

Per gli affettivi, crea una memory box piccola (formato scarpe): quando è piena, prima di aggiungere qualcosa, togli qualcos’altro. Se l’oggetto è voluminoso, scatta una foto e conserva il ricordo digitale.

Gli errori da evitare? Spostare subito in altre stanze, lavorare con musica/tv che distraggono, puntare alla perfezione invece che al “meglio di prima”.

L’esito migliore? 15-45 minuti per micro-categoria, un contenitore finale etichettato e superfici di nuovo libere.