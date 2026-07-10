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Nelle ore che precedono la partenza per un viaggio ci sono tantissime cose che frullano nella nostra testa, ma sicuramente una non è da sottovalutare: la casa è pronta per le vacanze? Prima di chiudere la porta e partire, vale la pena dedicare qualche minuto a un ultimo controllo. Spegnere gli apparecchi che non servono, verificare gli impianti e preparare correttamente gli elettrodomestici permette di evitare consumi inutili, ridurre il rischio di inconvenienti e ritrovare la casa in perfette condizioni al rientro.
Che tu stia partendo per un weekend o per una lunga vacanza, questa semplice checklist ti aiuterà a non dimenticare nulla, per proteggere la casa durante le vacanze ed evitare gli sprechi.
Cosa fare prima di partire: la checklist per proteggere casa
Per ridurre al minimo è consigliabile dedicare qualche minuto a questi controlli. Niente paura: proteggere la casa durante le vacanze è facile e veloce, a patto di avere sottomano una checklist dettagliata. Ecco, quindi, cosa fare prima di partire:
1. Spegni i dispositivi in stanby
Televisori, decoder, console, computer, stampanti e impianti audio continuano spesso a consumare energia anche quando sembrano spenti.
Prima di uscire, ricorda di spegnerli, scollegare il caricabatterie dalle prese e disattivare le multiprese con interruttore, se presenti. In questo modo eliminerai i consumi in standby e ridurrai gli sprechi energetici.
2. Chiudi acqua e gas, se possibile
Se l'impianto lo consente, è buona norma:
chiudere il rubinetto generale dell'acqua per prevenire eventuali perdite;
chiudere il rubinetto del gas, soprattutto in caso di assenze prolungate.
Sono due semplici accorgimenti che possono evitare spiacevoli inconvenienti durante il viaggio.
3. Lascia lavatrice e lavastoviglie vuote
Prima di partire svuota completamente lavatrice e lavastoviglie e lascia gli sportelli leggermente aperti. In questo modo eviterai la formazione di cattivi odori e di umidità all'interno degli elettrodomestici.
4. Svuota i cestini
Porta fuori la spazzatura prima della partenza, soprattutto nei mesi estivi. Eviterai cattivi odori e ridurrai il rischio di attirare insetti.
Quali elettrodomestici spegnere prima delle vacanze?
Non tutti gli elettrodomestici devono essere scollegati. Alcuni possono essere spenti senza problemi, mentre altri devono continuare a funzionare. Se non devono svolgere alcuna funzione durante la tua assenza, è consigliabile scollegare:
televisori;
decoder;
console;
computer;
stereo;
piccoli elettrodomestici;
forno a microonde.
Oltre a ridurre i consumi, limiterai anche il rischio legato a eventuali sbalzi di tensione.
Frigorifero e freezer: cosa fare prima di partire
Frigorifero e freezer sono gli elettrodomestici che normalmente rimangono accesi durante le vacanze, per continuare a conservare gli alimenti in vista del rientro.
Il consiglio, prima di partire, è di effettuare una veloce pulizia:
Consuma gli alimenti prossimi alla scadenza;
Elimina ciò che non verrà utilizzato;
Pulisci rapidamente i ripiani;
Verifica che la temperatura sia correttamente impostata.
Per quanto riguarda il congelatore, prima di partire per un viaggio sarebbe bene assicurarsi che sia sbrinato, per evitare spiacevoli inconvenienti al rientro. I frigoriferi di ultima generazione, come i modelli Fit & Max LG, però, non hanno bisogno di questo step: le tecnologie Door & Linear Cooling mantengono la temperatura interna costante, riducendo le fluttuazioni, per conservare i cibi a lungo.
Inoltre, aiutano a risparmiare energia, anche quando non ci sei: la funziona AI Saving Mode, attivabile dall’app LG ThinQ, capisce quando usi di meno il frigorifero grazie l’intelligenza artificiale e alza di 1°C la temperatura, riducendo il consumo energetico.
Climatizzatore: meglio lasciarlo acceso o spegnerlo?
Altro dispositivo elettrico che dovrebbe restare pronto all’uso anche in caso di viaggio è il climatizzatore. Nel caso di assenze di poche ore in piena estate può essere utile lasciare il climatizzatore acceso impostando una temperatura elevata (ad esempio 27-28 °C) e utilizzando la modalità di deumidificazione. In questo modo si limita l'accumulo di umidità e si mantiene un ambiente più confortevole.
I climatizzatori con compressore DUAL inverter LG sono progettati per garantire comfort ed efficienza energetica, contribuendo a mantenere bassi i consumi. Grazie alla funzionalità Active Energy Control, ad esempio, puoi scegliere tra 4 livelli di potenza, visualizzando chiaramente i consumi direttamente dal telecomando.
Ma se intendi partire per un viaggio, anche solo di uno o due giorni, è necessario spegnere il climatizzatore, per preservare la bolletta e l’ambiente. Se il climatizzatore è compatibile con LG ThinQ, puoi riaccenderlo da smartphone prima di rientrare, così da trovare la casa già fresca al tuo arrivo. La stessa applicazione permette anche di monitorare e gestire altri elettrodomestici LG, come frigoriferi, lavatrici e lavasciuga, ovunque ti trovi.
Gli ultimi consigli prima di uscire di casa
Le valigie sono chiuse, l’auto è pronta per partire. Quali sono gli ultimi controlli prima di chiudere la porta e partire? Ecco cosa fare per partire davvero tranquilli:
Fare un giro della casa per controllare che tutte le luci e i dispositivi siano spenti;
Abbassare le tapparelle, per ridurre il surriscaldamento degli ambienti;
Verificare che tutte le finestre e porte-finestre siano chiuse;
Se presente, attivare il sistema di allarme;
Controllare che il rubinetto del gas sia effettivamente chiuso.
Fatti questi ultimi controlli, potrai partire avendo la certezza di aver fatto tutto il necessario per mettere al sicuro la tua casa. L’ultimo consiglio è quello di lasciare sempre, se possibile, una copia di chiavi a un conoscente o a un vicino di casa, per poter intervenire prontamente in caso di bisogno.
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FAQ
Cosa bisogna spegnere prima di partire per le vacanze?
È consigliabile spegnere tutti i dispositivi che possono rimanere inutilmente in standby, come TV, computer, console, decoder, stereo, caricabatterie e piccoli elettrodomestici. Frigorifero e freezer, invece, normalmente devono rimanere accesi.
È meglio chiudere l'acqua quando si va in vacanza?
Sì. Se l'impianto lo permette, chiudere il rubinetto generale dell'acqua aiuta a prevenire eventuali perdite o allagamenti durante l'assenza.
Il climatizzatore va spento prima di partire?
Sì, per assenze lunghe è consigliabile spegnerlo e, se disponibile, riattivarlo da remoto poco prima del rientro, per ridurre l’impatto ambientale ed energetico.
Come preparare il frigorifero prima delle vacanze?
Prima di partire è consigliabile consumare gli alimenti vicini alla scadenza, pulire rapidamente l'interno, verificare la temperatura e controllare che il freezer non abbia accumuli eccessivi di ghiaccio.