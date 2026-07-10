Altro dispositivo elettrico che dovrebbe restare pronto all’uso anche in caso di viaggio è il climatizzatore. Nel caso di assenze di poche ore in piena estate può essere utile lasciare il climatizzatore acceso impostando una temperatura elevata (ad esempio 27-28 °C) e utilizzando la modalità di deumidificazione. In questo modo si limita l'accumulo di umidità e si mantiene un ambiente più confortevole.

I climatizzatori con compressore DUAL inverter LG sono progettati per garantire comfort ed efficienza energetica, contribuendo a mantenere bassi i consumi. Grazie alla funzionalità Active Energy Control, ad esempio, puoi scegliere tra 4 livelli di potenza, visualizzando chiaramente i consumi direttamente dal telecomando.

Ma se intendi partire per un viaggio, anche solo di uno o due giorni, è necessario spegnere il climatizzatore, per preservare la bolletta e l’ambiente. Se il climatizzatore è compatibile con LG ThinQ, puoi riaccenderlo da smartphone prima di rientrare, così da trovare la casa già fresca al tuo arrivo. La stessa applicazione permette anche di monitorare e gestire altri elettrodomestici LG, come frigoriferi, lavatrici e lavasciuga, ovunque ti trovi.