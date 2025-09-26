We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lo sport e il fitness oggi passano anche dalla TV di casa: contenuti live e on demand, app dedicate, strumenti che velocizzano ogni azione. Con webOS puoi costruire un’esperienza semplice e personalizzata: puoi seguire le tue squadre del cuore e scoprire i tuoi sport preferiti, ma anche allenarti in salotto. Tutto è possibile con le app giuste e con il supporto dell’AI, che ottimizza immagine e suono, e con il telecomando LG, che permette di spostarsi da un contenuto all’altro in maniera semplice e immediata.
Guardare lo sport su TV LG con webOS
La schermata principale di webOS raccoglie servizi e app in un unico luogo, così trovi subito quello che ti serve per eventi live, highlights e contenuti on demand. L’offerta cresce di anno in anno e a oggi puoi seguire tra calcio, basket, tennis, motori, ciclismo e rugby live o in streaming su più piattaforme. Ecco qui una comoda checklist di tutte le funzionalità da non perdere:
• Sports Portal: è la scheda in cui trovi tutte le informazioni sugli sport più seguiti (fra cui il calcio e ovviamente la serie A). Da qui trovi le partite live, gli highlights, le classifiche e il calendario, tutte in un’unica schermata accessibile dalla home del TV.
• Sports Alert: utilissima per non perdere le novità sulle tue squadre e i tuoi campionati preferiti e per rimanere sempre aggiornato. Basterà impostare lo sport e le squadre di cui non vuoi perderti gli aggiornamenti per ricevere delle comode notifiche in tempo reale direttamente sullo schermo del TV, anche mentre guardi altro.
• Modalità Sport: ideale quando guardi un evento sportivo, perché il TV ottimizza in automatico luminosità, contrasto, acustica e fluidità delle azioni; in alternativa, puoi personalizzare l’immagine e l’audio secondo le tue preferenze.
• Multi View: per guardare due o più contenuti in contemporanea, dividendo lo schermo in più riquadri. Questa funzione dipende dal modello.
• Più sport su più piattaforme, anche gratis: webOS mette in evidenza le principali app di streaming, fra cui Dazn, e ti offre anche canali gratuiti con LG Channels, una soluzione comoda quando vuoi scoprire dirette e contenuti senza abbonarti. Su LG Channels trovi dei canali in cui, ad esempio, puoi rivedere le partite più iconiche del passato.
Fitness in salotto con webOS
Lo sport non è però solo da guardare: con i TV webOS le app fitness sono a portata di telecomando! Su webOS trovi infatti app con percorsi on demand: yoga, pilates, cardio, mobilità e meditazione. Ecco alcuni strumenti utili per gestire al meglio le tue sessioni di workout a casa:
1. Apri l’app fitness che direttamente dal Content Store: puoi scaricare l’app che preferisci e seguire le sessioni direttamente in TV. Alcune app potrebbero richiedere un abbonamento.
2. Tieni d’occhio le tue esecuzioni con LG Fitness e collega una webcam USB per tenere d’occhio postura e movimenti con una comoda finestra aggiuntiva.
3. Puoi anche fare il mirroring dallo smartphone per musica, timer o app companion.
L’AI diwebOS rende tutto più smart con il supporto del telecomando LG
L’AI del sistema operativo webOS migliora l’intera esperienza: ottimizza immagine e suono in automatico, rende più semplici le azioni e ti fornisce consigli personalizzati. Il telecomando puntatore, poi, rende tutto più veloce: cercare partite, aprire un’app fitness o gestire le impostazioni, anche con la voce. Così puoi rendere la tua esperienza sui TV LG completa e personalizzata:
• Ottimizza l’immagine del tuo TV grazie a AI Picture Pro per dare più dettaglio, profondità e contrasto, o personalizza rapidamente la resa grafica con AI Picture Wizard.
• Rendi il suono coinvolgente e diffuso con AI Sound Pro, con fino a 11.1.2 canali virtuali, o usa l’AI Acoustic Tuning per calibrare l’audio in base alla stanza e alla posizione d’ascolto.
• Puoi assegnare ai tasti numerici del Telecomando Puntatore le app che usi di più, in modo da avviarle tenendo premuto il tasto per qualche secondo.
Il meglio dell’AI sui TVOLED LG
I nuovi TV OLED LG con AI portano la visione dei programmi TV e dello sport a un livello superiore. Personalizza ogni aspetto della visione, dall’audio all’immagine, o lascia fare tutto all’AI, che ottimizza tutto in base all’ambiente circostante.
L'Intelligenza Artificiale del TV rileva la luminosità del tuo ambiente e bilancia l'immagine, poi utilizza tecniche di upscaling per ottimizzare fotogramma per fotogramma e dare più dettaglio, profondità e contrasto a ogni tua visione. Inoltre, il processore ricalibra l’audio per renderlo più d’impatto e lo adatta in tempo reale, bilanciandolo in base al programma che stai guardando.