La schermata principale di webOS raccoglie servizi e app in un unico luogo, così trovi subito quello che ti serve per eventi live, highlights e contenuti on demand. L’offerta cresce di anno in anno e a oggi puoi seguire tra calcio, basket, tennis, motori, ciclismo e rugby live o in streaming su più piattaforme. Ecco qui una comoda checklist di tutte le funzionalità da non perdere:

• Sports Portal: è la scheda in cui trovi tutte le informazioni sugli sport più seguiti (fra cui il calcio e ovviamente la serie A). Da qui trovi le partite live, gli highlights, le classifiche e il calendario, tutte in un’unica schermata accessibile dalla home del TV.

• Sports Alert: utilissima per non perdere le novità sulle tue squadre e i tuoi campionati preferiti e per rimanere sempre aggiornato. Basterà impostare lo sport e le squadre di cui non vuoi perderti gli aggiornamenti per ricevere delle comode notifiche in tempo reale direttamente sullo schermo del TV, anche mentre guardi altro.

• Modalità Sport: ideale quando guardi un evento sportivo, perché il TV ottimizza in automatico luminosità, contrasto, acustica e fluidità delle azioni; in alternativa, puoi personalizzare l’immagine e l’audio secondo le tue preferenze.

• Multi View: per guardare due o più contenuti in contemporanea, dividendo lo schermo in più riquadri. Questa funzione dipende dal modello.

• Più sport su più piattaforme, anche gratis: webOS mette in evidenza le principali app di streaming, fra cui Dazn, e ti offre anche canali gratuiti con LG Channels, una soluzione comoda quando vuoi scoprire dirette e contenuti senza abbonarti. Su LG Channels trovi dei canali in cui, ad esempio, puoi rivedere le partite più iconiche del passato.