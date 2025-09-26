Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Sport in TV con webOS LG

Il meglio dello sport e del fitness, con LG webOS 

26/09/2025

Lo sport e il fitness oggi passano anche dalla TV di casa: contenuti live e on demand, app dedicate, strumenti che velocizzano ogni azione. Con webOS puoi costruire un’esperienza semplice e personalizzata: puoi seguire le tue squadre del cuore e scoprire i tuoi sport preferiti, ma anche allenarti in salotto. Tutto è possibile con le app giuste e con il supporto dell’AI, che ottimizza immagine e suono, e con il telecomando LG, che permette di spostarsi da un contenuto all’altro in maniera semplice e immediata. 

 

Guardare lo sport su TV LG con webOS 

La schermata principale di webOS raccoglie servizi e app in un unico luogo, così trovi subito quello che ti serve per eventi live, highlights e contenuti on demand. L’offerta cresce di anno in anno e a oggi puoi seguire tra calcio, basket, tennis, motori, ciclismo e rugby live o in streaming su più piattaforme. Ecco qui una comoda checklist di tutte le funzionalità da non perdere: 

 

Sports Portal: è la scheda in cui trovi tutte le informazioni sugli sport più seguiti (fra cui il calcio e ovviamente la serie A).  Da qui trovi le partite live, gli highlights, le classifiche e il calendario, tutte in un’unica schermata accessibile dalla home del TV.

 

Sports Alert: utilissima per non perdere le novità sulle tue squadre e i tuoi campionati preferiti e per rimanere sempre aggiornato. Basterà impostare  lo sport e le squadre di cui non vuoi perderti gli aggiornamenti per ricevere delle comode notifiche in tempo reale direttamente sullo schermo del TV, anche mentre guardi altro. 

 

Modalità Sport: ideale quando guardi un evento sportivo, perché il TV ottimizza in automatico luminosità, contrasto, acustica e fluidità delle azioni; in alternativa, puoi personalizzare l’immagine e l’audio secondo le tue preferenze. 

 

Multi View: per guardare due o più contenuti in contemporanea, dividendo lo schermo in più riquadri. Questa funzione dipende dal modello. 

 

Più sport su più piattaforme, anche gratis: webOS mette in evidenza le principali app di streaming, fra cui Dazn, e ti offre anche canali gratuiti con LG Channels, una soluzione comoda quando vuoi scoprire dirette e contenuti senza abbonarti. Su LG Channels trovi dei canali in cui, ad esempio, puoi rivedere le partite più iconiche del passato.

Funzioni AI dei TV LG

Fitness in salotto con webOS 

Lo sport non è però solo da guardare: con i TV webOS le app fitness sono a portata di telecomando! Su webOS trovi infatti app con percorsi on demand: yoga, pilates, cardio, mobilità e meditazione. Ecco alcuni strumenti utili per gestire al meglio le tue sessioni di workout a casa

 

1. Apri l’app fitness che direttamente dal Content Store: puoi scaricare l’app che preferisci e seguire le sessioni direttamente in TV. Alcune app potrebbero richiedere un abbonamento.

 

2. Tieni d’occhio le tue esecuzioni con LG Fitness e collega una webcam USB per tenere d’occhio postura e movimenti con una comoda finestra aggiuntiva. 

 

3. Puoi anche fare il mirroring dallo smartphone per musica, timer o app companion.  

Allenarsi a casa con i TV LG e StanbyMe LG

L’AI diwebOS rende tutto più smart con il supporto del telecomando LG 

L’AI del sistema operativo webOS migliora l’intera esperienza: ottimizza immagine e suono in automatico, rende più semplici le azioni e ti fornisce consigli personalizzati. Il telecomando puntatore, poi, rende tutto più veloce: cercare partite, aprire un’app fitness o gestire le impostazioni, anche con la voce. Così puoi rendere la tua esperienza sui TV LG completa e personalizzata: 

 

 

• Ottimizza l’immagine del tuo TV grazie a AI Picture Pro per dare più dettaglio, profondità e contrasto, o personalizza rapidamente la resa grafica con AI Picture Wizard.

 

• Rendi il suono coinvolgente e diffuso con AI Sound Pro, con fino a 11.1.2 canali virtuali, o usa l’AI Acoustic Tuning per calibrare l’audio in base alla stanza e alla posizione d’ascolto.

 

• Puoi assegnare ai tasti numerici del Telecomando Puntatore le app che usi di più, in modo da avviarle tenendo premuto il tasto per qualche secondo. 

Il meglio dell’AI sui TVOLED LG

I nuovi TV OLED LG con AI portano la visione dei programmi TV e dello sport a un livello superiore. Personalizza ogni aspetto della visione, dall’audio all’immagine, o lascia fare tutto all’AI, che ottimizza tutto in base all’ambiente circostante.

 

L'Intelligenza Artificiale del TV rileva la luminosità del tuo ambiente e bilancia l'immagine, poi utilizza tecniche di upscaling per ottimizzare fotogramma per fotogramma e dare più dettaglio, profondità e contrasto a ogni tua visione. Inoltre, il processore ricalibra l’audio per renderlo più d’impatto e lo adatta in tempo reale, bilanciandolo in base al programma che stai guardando.

Alcuni prodotti che ti consigliamo:

Scopri webOS sui TV LG

Leggi altri articoli del Magazine:

TORNA AL MAGAZINE