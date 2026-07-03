Con la nuova piattaforma LG ThinQ AI, LG Electronics segna l’inizio di una nuova era nel mondo della smart home, dove intelligenza artificiale, personalizzazione e sostenibilità si fondono per creare un ecosistema casalingo realmente intelligente. Presentata al pubblico in occasione dell’IFA 2025, la piattaforma integra i servizi ThinQ UP e ThinQ Care, offrendo agli utenti un’esperienza evoluta e su misura.

L’obiettivo è chiaro: trasformare gli elettrodomestici in dispositivi che non solo comunicano tra loro, ma imparano dalle abitudini di utilizzo, si adattano ai cambiamenti e migliorano costantemente attraverso aggiornamenti software. Con LG ThinQ AI, la casa diventa un ambiente dinamico e intuitivo, capace di evolversi insieme alle esigenze di chi la abita.