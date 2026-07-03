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Con la nuova piattaforma LG ThinQ AI, LG Electronics segna l’inizio di una nuova era nel mondo della smart home, dove intelligenza artificiale, personalizzazione e sostenibilità si fondono per creare un ecosistema casalingo realmente intelligente. Presentata al pubblico in occasione dell’IFA 2025, la piattaforma integra i servizi ThinQ UP e ThinQ Care, offrendo agli utenti un’esperienza evoluta e su misura.
L’obiettivo è chiaro: trasformare gli elettrodomestici in dispositivi che non solo comunicano tra loro, ma imparano dalle abitudini di utilizzo, si adattano ai cambiamenti e migliorano costantemente attraverso aggiornamenti software. Con LG ThinQ AI, la casa diventa un ambiente dinamico e intuitivo, capace di evolversi insieme alle esigenze di chi la abita.
ThinQ Care: la manutenzione diventa intelligente e predittiva
Tra le innovazioni più significative introdotte da LG, il servizio ThinQ Care aiuta a gestire in modo intelligente la manutenzione dei tuoi dispositivi. La piattaforma analizza in modo continuo lo stato degli elettrodomestici, utilizzando un ampio database di dati per prevedere potenziali malfunzionamenti e segnalarli prima che si verifichino.
Questa diagnostica proattiva non solo aiuta a prevenire guasti improvvisi, ma offre anche consigli pratici per la risoluzione immediata dei piccoli problemi quotidiani. Ad esempio, se la tua lavatrice ha un’anomalia nel ciclo di lavaggio o i consumi del tuo frigorifero aumentano in modo anomalo, ThinQ Care invia una notifica e propone soluzioni chiare e intuitive.
Il risultato? Un sistema che aumenta l’affidabilità dei prodotti e semplifica la manutenzione, riducendo tempi, costi e sprechi. Non dovrai più preoccuparti di chiamare l’assistenza per ogni minima anomalia: avrai una panoramica dei problemi e capire come intervenire in modo tempestivo ed efficace, prevenendo ogni giorno.
ThinQ UP: elettrodomestici che si evolvono con te
Accanto all’evoluzione software di ThinQ Care, ThinQ UP si prende cura della longevità digitale per gli elettrodomestici. Grazie a continui aggiornamenti software, i dispositivi compatibili possono acquisire nel tempo nuove funzioni e modalità d’uso, proprio come avviene per gli smartphone. Ciò significa che lavatrici, frigoriferi e altri apparecchi non invecchiano facilmente: al contrario, si evolvono e migliorano con il passare del tempo.
Pensa di poter installare una modalità di lavaggio personalizzata per i tuoi capi preferiti o di aggiungere una funzione che riduca automaticamente i consumi energetici nelle ore di punta: tutto questo è ora possibile, perché con ThinQ Up potrai adattare i dispositivi alle tue abitudini e preferenze d’uso.
Inoltre, puoi contribuire al miglioramento. LG invita gli utenti a partecipare allo sviluppo di nuove funzioni tramite la sezione “Condividi le tue idee” dell’app LG ThinQ. Qui, ogni proposta può trasformarsi in un aggiornamento reale, rendendo la casa un ecosistema in continua crescita, modellato sui suggerimenti e sulle esperienze degli utenti stessi.
Efficienza, sostenibilità e comfort: la casa intelligente secondo LG
Con LG ThinQ AI, la smart home non è solo più comoda, ma anche più sostenibile ed efficiente. Puoi gestire tutti gli elettrodomestici da un’unica piattaforma, ottimizzando i consumi energetici e riducendo l’impatto ambientale. Ad esempio, è possibile attivare la modalità Risparmio Energetico sulle lavatrici o la modalità Risparmio AI sui frigoriferi, che adattano automaticamente i consumi in base alle abitudini familiari.
Le funzioni intelligenti non si limitano al risparmio energetico. Puoi usare la funzione Fresh Keeper sulla lavatrice, per utilizzare il vapore e mantenere i capi freschi anche ore dopo il lavaggio, o la funzione Night View regola la luminosità del display del frigorifero durante la notte per evitare sprechi.
Grazie a ThinQ AI, ogni dispositivo dialoga con l’ecosistema domestico per offrire comfort, efficienza e controllo. La casa si adatta ai ritmi di vita, si aggiorna automaticamente e previene i problemi prima che si manifestino. Ma soprattutto, contribuisce concretamente a un futuro più sostenibile, dove tecnologia e responsabilità ambientale procedono di pari passo.